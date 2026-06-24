【大阪府・八尾市】日本最大級の「久宝寺スカイランタンフェス」が2026年9月5.6日に開催決定！

株式会社レミック早割りチケットは残り僅か！前売りは5000円！当日は6000円(前売りで完売した場合は当日券無し)

2026年9月5、6日に久宝寺緑地 陸上競技場にて「久宝寺スカイランタンフェス」を開催いたします。

本イベントは、日本最大級となる約3000基のスカイランタンが空を舞う幻想的なエンターテインメントをお届けします。夜空に舞い上がる3000基のランタンが創り出す非日常の空間は、まさに圧巻です。

別会場での写真

さらに会場内では、大道芸パフォーマンスや音楽アーティストによるライブ、バラエティ豊かなキッチンカー、昔懐かしい縁日ブースも展開。お子様から大人まで一日中楽しめるコンテンツをご用意しております。

昨年大阪で開催された同イベントでは、ランタンチケット3000基が約1ヶ月前に完売。「ヤバすぎる」「綺麗すぎる」といった多くの反響をいただきました。

ご家族・カップル・友人同士で子供も楽しめる、特別な夜の体験をぜひお楽しみください。

【開催概要】

・イベント名：久宝寺スカイランタンフェス2026

・日程：2026年9月5日(土)、6日(日)

・時間：16:00～21:00 ランタン一斉リリース20:00予定

・会場：久宝寺緑地 陸上競技場

・早割りチケット4000円・前売りチケット5000円・当日チケット6000円

ランタンチケット1枚で2人まで入場可能 ※小学生以下無料

・主催:企画:運営 株式会社レミック

幻想的な夜のひとときを、ぜひ会場でご体感ください。

公式HP :https://tanabata-lantern-fes.com