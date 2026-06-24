【新商品】「換気」を究めたデザインのドアストッパーを発売

株式会社クマモト

株式会社クマモト（東大阪市金物町3-10 代表取締役社長 熊本憲仁 06.6723.1221）は、コロナ禍で重要性が再認識された「換気」について考え抜いた、くらしになじむデザインのシリコン製ドアストッパー『KUMAMOTO UD』3タイプを7月31日に同時発売します。

KUMAMOTO UD｜3つのデザイン×3色展開の9タイプ

【換気の重要性について】

2020年のコロナ禍にはじまり、いまや夏にもインフルエンザが流行する時代となりました。

「換気」の重要性はますます高まっています。

その効用は、室内の花粉やダニ、ウイルスや二酸化炭素などの除去にとどまりません。

新鮮な空気の取り入れは、気分をリフレッシュさせたり、集中力を高めたり、人のこころにも大きな影響を与えます。

いまや換気は、健康なくらしと能率的な仕事を支える大切な「家事」といえるのではないでしょうか。

われわれクマモトはこの重要性に早くから気づいていました。

2012年にはドアストッパー「のせる君」を発売。

コロナ禍に先駆けること7年。パンデミックのさなかも販売を続け、知見を集積。

このたび、デザイナー・菅原仁氏のご協力のもと、機能性、デザイン性を高めた、現代の住空間になじむ3タイプからなる、新しい換気用ドアストッパー KUMAMOTO UD を発売する運びとなりました。

UD2｜リビングに置いたままにできるような、くらしになじむデザインをめざした

【換気用ドアストッパーとは】

一般的にドアストッパーとは、ドアと床の間に挿しはさむ楔形のゴム製品などを指します。

摩擦力を利用したツールであり、ドアを戸当りに押しつけるように全開して固定する場合が多く、風のあおり止めや、人や荷物などの自由な出入りを可能にします。

一方で、換気用ドアストッパー KUMAMOTO UDは、ドアの上面にのせて枠との間にはさみこむ「スペーサー」として機能するシリコン製品。

全開ではなく、「戸先をすこしだけ開ける」ことを目的とし、１.換気 ２.ペットの出入り ３.子どもの指はさみ防止 ４.荷物の搬出入 などを手軽に実現できます。

上記の機能は楔形のドアストッパーでも可能ではありますが、KUMAMOTO UDなら、ドアの上面にのっているだけなので、出入りや開け閉めのたびに中腰になって再セットする必要がありません。

だれにでも安心して使える便利なツールです。

公式サイト：https://kuma3smile.com/ud/(https://kuma3smile.com/ud/)





【KUMAMOTO UD の概要】

○コロナ禍で重要性が周知された「換気」をおもな目的とするドアストッパー・シリーズ

○全開ではなく、戸先をすこしだけ開けておくツール

○機能とデザインの異なる3タイプからなる

○現代の住空間になじむ、おしゃれなデザインとカラーリング

○ペットの出入り・子どもの指はさみ防止・荷物の搬出入にも使える（UD1とUD2）

○ドアの覗き穴隠し・玄関のメモホルダーにも使える（UD3）

○高い位置にあるので、子どもに外されたり、ペットにいたずらされる心配がない

○ずれたり滑ったりしにくい

○歩行の邪魔にならない

○ドアの開け閉めのたびに再セットしなくてすむ

○取付け位置によって、戸先の隙間幅を調整できる

○シリコンなので手やドアにやさしい

○清潔感のある おしゃれなパッケージ

○UD1｜ベーシックタイプ

ちょこんと上にのせるだけ。

リビングやお部屋のドアから

店舗の分厚いドアまで

はずさず出入りできます。

ちょこんとドアの上にのせるだけで換気ができます。37mmと45mmの「2つの溝」によって、お部屋のドアから、玄関やお店の重厚なドアまで幅広く使えます。デザインを特徴づけるのが、3×4列にならんだドット。目で見て、手でさわれば、どちらの溝を使うのか直感的にわかります。だれにでも使いやすい、親切設計のユニバーサルデザインです。

UD1-CH｜チャコールUD1-BR｜ブリックUD1-SY｜ソフトイエロー

○お部屋・お店の換気に

○ペットの出入りに

○子どもの指はさみ防止に

○荷物の搬出入に

・対応ドア厚：45mmまで

・サイズ：83×75×36mm

・重 量：約98g

・材 質：シリコーン

・カラー：CH チャコール／BR ブリック／SY ソフトイエロー

・価 格：2,980円（税込3,278円）

○UD2｜ドーナツタイプ

ドアの上にのせて換気をしよう。

ペットの自由な出入りや

指はさみの防止にも。

安心できるドーナツです。

シリコンのやさしい肌ざわりと、おいしそうなフォルム。玄関やリビングに置いたままにできるような、くらしになじむデザインをめざしました。カフェや美容室にもおすすめです。換気はもちろん、ペットの自由な出入りや、指はさみの防止にも使える、安心のドーナツです。

UD2-CA｜カカオUD2-LT｜ラテUD2-MK｜ミルク

○お部屋・お店の換気に

○ペットの出入りに

○子どもの指はさみ防止に

○荷物の搬出入に

・対応ドア厚：40mmまで

・サイズ：85×85×30mm

・重 量：約115g

・材 質：シリコーン

・カラー： CA カカオ／LT ラテ／MK ミルク

・価 格：2,980円（税込3,278円）

○UD3｜あんしんタイプ

ドアガードをかけたまま

換気ができる安心感。

ふだんは覗き穴を隠しておこう。

いろいろ使えて便利です。

マグネット式なので、ふだんはスチールドアの覗き穴（ドアビュア）を隠しておけます。ドアガードを掛けてそのまま換気ができるので、安心してお料理やお掃除に取りかかれます。お出かけ前にメモをとめれば備忘録にも。ドアにのせない仕様なので、小柄な人にも無理なく使えます。「安心」と「衛生」をワンアクションで切替えできる使い勝手のよさを、オブジェのようなスタイリッシュなデザインが実現します。ひとりでも、夫婦でも、家族でも。マンションにくらす人のために考えられた、いろいろ使える便利なツールです。

UD3-SB｜ストーンブルーUD3-RP｜ローズピンクUD3-GG｜グレージュ

○お部屋の換気に

○ドアの覗き穴（ドアビュア）隠しに

○玄関のメモホルダーに

・マンションなどの外開きスチールドア用

・マグネット吸着式

・対応ドア厚：無制限

・サイズ：150×33×28mm

・重 量：約110g

・材 質：シリコーン＋マグネット

・カラー：SB ストーンブルー／RP ローズピンク／GG グレージュ

・価 格：3,280円（税込3,608円）

【株式会社クマモトについて】

わたしたちクマモトは、創業七十余年の、メーカー機能をもつ建築金物の総合商社です。ビルや住宅などの建築金物、サッシ金物、エクステリア商品、セキュリティ商品などを取り扱っています。

2023年より企業ブランディングに着手し、翌年には既存ブランドを APLUS（アプラス）としてひとつに統合。建築家・デザイナーとの協働によって、シンプル化・ミニマル化する現代の建築空間になじむ新しいカナモノの開発に挑戦しています。

また一方で、KUMAMOTO ブランドとしても、住まいとくらしを大切にする生活者のための、デザインプロダクトの企画・開発をはじめました。くらしがたのしく、ゆたかになるような、なくてはならないモノをつくり、世の中にとどけよう。午後のひととき、そんな話をしながら、無理せずのんびり、わたしたち KUMAMOTO は夢を追いかけています。

株式会社クマモト 代表取締役社長 熊本 憲仁

【連絡先】

株式会社クマモト

ウェブ：kuma3smile.com

電 話：06.6723.1221（大阪本社／担当：熊本晋二）

03.3859.4466（東京支店／担当：田中翔）