子どもたちが生産者とともに収穫体験　八千代町で「メロン・すいかまつり」6月27日（土）〔茨城 栃木〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム茨城 栃木（本部：水戸市梅香、理事長：青木恭代）は6月27日（土）11時から14時まで、農事組合法人八千代産直（茨城県八千代町、坂入一巳代表理事）で、メロンとスイカの収穫体験会を開催します。利用者家族と産直提携産地の生産者が、スイカ割りや抽選会で交流します。

旬の夏野菜で昼食交流も

「メロン・すいかまつり」は、パルシステムが産直提携を結ぶ八千代産直での毎年好評の交流イベントです。茨城、栃木両県から利用者家族105人が参加し、生産者から収穫期を迎えたメロンとスイカの葉の状態や果実の色味の見極め方を教わります。緑の葉が茂る畑から、食べごろのひと玉を見つけ出します。

昼食交流では、八千代産直の夏野菜など産地の食材を使用したメニューと共にメロンとスイカを味わいます。生産者と消費者が同じ時間を共有し、収穫したてのみずみずしい新鮮野菜を食べて初夏の産地を体感します。

スイカ割りや抽選会などのイベントを共に楽しみながら、産地の現状や生産過程を知り、生産者、利用者、役職員が相互理解を深めます。

「メロン・すいかまつり」開催概要

【日時】2026年6月27日(土)11時～14時 ※小雨決行

【会場】集合：下結城地区公園（結城郡八千代町平塚2203）

収穫体験：農事組合法人八千代産直圃場

昼食交流:クリーンパーク・きぬ（結城郡八千代町大渡戸390）

【参加】利用者家族、生産者、役職員約160人

▲2025年度開催時

パルシステム茨城 栃木はこれからも、利用者と共に生産現場への理解を深め、持続可能な生産と消費を目指します。

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

所在地：茨城県水戸市梅香2-1-39、理事長：青木恭代

出資金：71.5億円、組合員数：13.9万人、総事業高：186.1億円（2026年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-ibaraki.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

12会員・統一事業システム利用会員総事業高2,689.6億円/組合員総数177.0万人（2026年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/