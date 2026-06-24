霧島山麓の自然豊かな土地が育てた　「霧島黒豚の手ごねハンバーグ」新発売

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）の、冷凍惣菜宅配事業「ワタミの宅食ダイレクト」では、いつでも食べられる「ちゃんと家ごはん」をコンセプトに、お客さまの健やかな毎日に役立つためのおいしさとバランスを両立した冷凍惣菜をお届けしています。選任の管理栄養士が塩分・カロリー・食材数に配慮して設計したワンプレートの冷凍惣菜は原料にもこだわり、生産者の思いが詰まった国産食材を積極的に使用。幅広い世代のお客さまにご利用いただいております。

そんな「ワタミの宅食ダイレクト」の主力商品である3種のお惣菜「いつでも三菜」、5種のお惣菜「いつでも五菜」では2026年6月1日より、宮崎県ブランド豚「霧島黒豚」を使用した新商品「霧島黒豚の手ごねハンバーグ」の販売を開始いたしました。本商品は、宮崎県都城市で黒豚を育てるキリシマドリームファーム株式会社と、食肉加工・食品製造を手掛ける林兼産業株式会社の協力のもと開発したこだわりの商品です。

「いつでも五菜」主菜：霧島黒豚の手ごねハンバーグ副菜：野菜のトマト煮/カリフラワーとハムのマリネ/いんげんのカレーソテー/バジルポテトサラダ熱量336kcal/食塩相当量2.3gたんぱく質14.0g/脂質21.3g炭水化物23.1g【商品特長】

・宮崎県ブランド豚「霧島黒豚」使用

・一つひとつ手ごねで成形

・黒豚の旨みを引き立てる特製照り焼きソース

・冷凍惣菜として手軽に本格的な味わいを楽しめる

一つひとつ手ごねで仕上げたハンバーグ

今回の商品では、霧島黒豚の魅力を最大限に引き出すため、一つひとつ丁寧に手ごねで成形。

表面を香ばしく焼き上げながら、ふっくらとした食感に仕上げました。黒豚の旨みを引き立てる特製照り焼きソースを合わせることで、ご飯との相性も良く、幅広い年代の方にお楽しみいただける味わいとなっています。

宮崎県都城市の豊かな自然が育む「霧島黒豚」

霧島黒豚は、霧島連山の麓に位置する宮崎県都城市の豊かな自然環境の中で育てられています。

生産を担うキリシマドリームファーム株式会社では、黒豚専用飼料を与えながら徹底した飼育管理を行い、一頭一頭を大切に育成。宮崎県のブランドポーク認証も取得しており、品質の高さが評価されています。

霧島黒豚原料を供給する林兼産業株式会社

林兼産業株式会社は、食肉・水産加工食品を中心に長年の実績を持つ食品メーカーです。

今回の商品では、宮崎県ブランド豚「霧島黒豚」を原料供給します。

原料の取扱いにおいて品質管理を徹底し、霧島黒豚の特長であるやわらかな肉質と上品な甘みを活かせるよう原料面から支えています。

【販売方法】

「いつでも三菜」「いつでも五菜」の「選べるセット（定期・都度）」の中でお選びいただけます。

≪選べるセット（定期10食セット）≫

https://www.watami-takushoku-direct.jp/shop/sets/2

※ご自身で好きなメニューを10食選んでご注文ください。お届け頻度は7日・14日・28日間隔からお選びいただけます。

≪選べるセット（都度10食セット）≫

https://www.watami-takushoku-direct.jp/shop/sets/7

※ご自身で好きなメニューを10食選んでご注文ください。1回きりのお届けです。ご都合に合わせて、その都度ご注文いただけます。

「ワタミの宅食ダイレクト」WEBサイトはこちらから

https://www.watami-takushoku-direct.jp/(https://www.watami-takushoku-direct.jp/)

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp