Cohana日本橋本店9周年記念：幸せを運ぶ 「蝶」の限定アイテムが、6/30にCohanaから新発売！

株式会社KAWAGUCHI

株式会社KAWAGUCHI（本社：東京都中央区、 代表取締役：河口玄太郎）はMade in Japanにこだわり、 伝統的な匠の技術や素材産地と共に製作したブランド「Cohana」の日本橋本店開店9周年を記念し、Cohanaのロングセラー商品に特別なモチーフを施した数量限定のアニバーサリー商品をお届けします。

9th Anniversary とんぼ玉の待針 蝶

価格：1,900円＋税

9th Anniversary 関の豆ばさみ 蝶

きすいせん / ばらいろ / みずあさぎ

価格：1,650円＋税

発売開始：2026年6月30日(火)午前10時



※Cohana日本橋本店、オンラインストアでの数量限定販売です。

※なくなり次第、販売終了となります。

9周年の節目に舞い降りた、幸せを運ぶ「蝶」

Cohana日本橋本店 9周年限定商品 :https://shop.cohana.style/s/nihonbashi_9th_prt

数字の「９」は、一桁の数字の中で最も大きく、昔から「これ以上ない素晴らしさ（究極）」や「末永く続くこと（長久）」を意味する、とても縁起の良い数字とされています。

この特別な数字に宿る「末永い幸せへの願い」を、今回は「蝶」の限定モチーフに託しました。

美しき変容と、未来への羽ばたき

幼虫からさなぎを経て優雅に生まれ変わる蝶は、「美」や「飛躍」の象徴です。Cohanaの道具を手にする皆さまの創造が、さらに美しく大きく羽ばたいていきますように。

幸せを重ねる、結びの祝福

お祝いの席で用いられる「蝶結び」のように、皆さまと紡いできた大切なご縁が、これからも新たに広がり、幸せが重なっていきますように。

そんな願いを込めた、特別なコレクションです。

本店9周年限定 アニバーサリーラインナップ

Cohanaを代表する人気商品2アイテムが、共通の限定モチーフ「蝶」を組み合わせた特別な仕様で登場します。

1. 9th Anniversary とんぼ玉の待針 蝶

熟練の職人技で作られた美しいとんぼ玉の待針です。

これまでの定番である「お花のとんぼ玉」3本に加え、新たに「黄色い蝶」のとんぼ玉を1本加えた特別セット。針の産地として有名な広島でつくられた、丈夫でしなやかな針を使用しています。

※お花のとんぼ玉の柄はアソート（カラーはおまかせ）となります。

9th Anniversary とんぼ玉の待針 蝶

発売開始：2026年6月30日(火)午前10時

価格：1,900円＋税

※Cohana日本橋本店、オンラインストアでの数量限定販売です。

※なくなり次第、販売終了となります。

2. 9th Anniversary 関の豆ばさみ 蝶

刃物の街・岐阜県関市で作られた、抜群の切れ味を誇る小さなはさみ。定番の絹のタッセルと上質な本革ケースに加え、美しい白の蝶のチャームをあしらった、特別仕様でお届けします。 待針とお揃いでのコーディネートもおすすめです。

9th Anniversary 関の豆ばさみ 蝶

きすいせん / ばらいろ / みずあさぎ

発売開始：2026年6月30日(火)午前10時

価格：1,650円＋税

※Cohana日本橋本店、オンラインストアでの数量限定販売です。

※なくなり次第、販売終了となります。

組み合わせで広がるイメージ

今回の限定モチーフである「蝶」は、定番の道具とも相性抜群です。

例えば「信楽焼のボタンマグネット（みずあさぎ）」と組み合わせると、みずあさぎ色のやわらかなトーンに、蝶がふわりととまったよう。手元にちいさな野原が広がるような、やさしい組み合わせです。 お手持ちの道具との色合わせも、ぜひお楽しみください。

芝生や草木を連想させる、コーディネートにぴったりの定番アイテムはこちら。

波佐見焼のマグネットスプール信楽焼のボタンマグネット豆枡の針山

Cohana日本橋本店9周年限定商品は、Cohanaオンラインストアで2026年6月30日（火）の午前10:00から販売を開始します。

9th Anniversary とんぼ玉の待針 蝶

価格：1,900円＋税

9th Anniversary 関の豆ばさみ 蝶

きすいせん / ばらいろ / みずあさぎ

価格：1,650円＋税

発売開始：2026年6月30日(火)午前10時

※Cohana日本橋本店、オンラインストアでの数量限定販売です。

※なくなり次第、販売終了となります。

Cohana日本橋本店 9周年限定商品 :https://shop.cohana.style/s/nihonbashi_9th_prtCohana（コハナ）

日本橋に本社を構え、創業70年の歴史を持つ老舗手芸道具メーカーが、手芸・ソーイングの分野で培った経験と強みを活かし、2016年に新たに生み出したハンドメイド道具ブランドが「Cohana」です。



Cohanaの道具は、日本各地に受け継がれる伝統の技術や素材産地と共に作り上げた、ハンドメイドのための実用的なツールであると同時に、上質な生活雑貨や洗練された文房具としてもお楽しみいただけます。コレクションや贈り物にもふさわしく、心に残り、長く手元に置きたくなる特別な「お道具」です。



◆Cohana ブランドサイト

https://cohana.style/



◆Cohana オンラインストア

https://shop.cohana.style/





本件に関するお問い合わせ

てづくりで、人と社会に「ニコッ」を届けるモノ・コト・バ創りカンパニー

株式会社KAWAGUCHI

https://www.kwgc.co.jp/



【本社】

担当：河口 万里

所在地：東京都中央区日本橋室町 4-3-7

Tel: 03-3241-2101

Fax: 03-3241-2201

E-mail: mari@kwgc.co.jp



【大阪支店】

担当：山本 彩衣子

所在地：大阪市中央区材木町 1-17

Tel: 06-6943-9158

Fax:06-6943-9602

E-mail: yamamoto@kwgc.co.jp

株式会社KAWAGUCHI

当社は、洋裁用具の開発メーカーとして1953年に創業しました。その後の経済成長によって、人々の生活が豊かになり、欲しいものは何でも手に入れられる時代となりました。今では、低コスト・大量生産の影響で、同一のデザイン、カラー、サイズの製品が世の中に溢れています。自分の個性を出したくても、なかなか難しいというのが現状です。このような環境の中、世の中に一つしかないものを求めて、日々手作り活動に励む手作りファンが数多く存在します。



当社では、このような手作りファンに向けて、ハンドメイド用品、ソーイングの道具・材料の他、衣類の補修用品や快適生活用品など、手作りライフを簡単、快適にするグッズの企画開発、また培ってきたノウハウを活かして、ステーショナリー雑貨等の企画、開発、サービス、Eコマースを手掛けています。創業以来培ってきた伝統や技術を大切にしつつも、新しいことに果敢にチャレンジし続ける会社でありたいと強く願っております。