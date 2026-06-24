陸前高田から福井県大野市へ、実証1地域目。大学生が地域に通い続けるモデルの全国展開を認定NPO法人SETが始動

認定特定非営利活動法人SET

認定NPO法人SETは、岩手県陸前高田市で15年かけて構築した「大学生が地域に通い続けるモデル」の全国展開に向け、2026年8月・9月に福井県大野市で最初の実証プログラムを始動します。「システムチェンジ応援ファンド」の支援を受けて進める実証プロジェクトの第1地域目であり、陸前高田以外の地域でも同モデルが機能するかの検証が始まります。

SETはこれまで陸前高田市を主なフィールドとして、大学生が地域住民と継続的に関わる実践を積み重ねてきました。単発の訪問で終わらない関係性が学生の再訪動機を生み、住民が学生を自然に迎え入れる土壌を育てるこのモデルを、日本各地に広げられるかを今回の実証で確かめます。

■ 大野市を選んだ理由--移住した元学生スタッフの存在

大野市が最初の実証地に選ばれた背景には、一人の元学生スタッフの存在があります。学生時代にSETのスタッフとして陸前高田での活動を経験した山本響さんは、現在福井県大野市に移住し、コーディネーターとして住民との関係を日常的に築いています。学生を受け入れる人的基盤がすでに地域に根づいているため、最初の実証地として選定しました。

本格的な滞在プログラムに先立ち、6月16日～18日に大野市の篠座地域と中心街でフィールドワークを実施しました。8月の訪問時に学生が地域に溶け込みやすくなるよう、実際の街並みや地域の空気感を事前に確認することが目的です。

■ プログラムの内容と検証の視点

2026年8月と9月の2回にわたり、大学生が大野市に滞在するショートステイプログラムを実施します。各訪問を通じて、学生と地域住民の関わりの変化や受け入れ側の反応を記録します。2回のプログラムを終えた後、得られたデータを年度内にとりまとめ、陸前高田以外の地域でも同モデルが再現可能かを社会的に示すことを目指します。

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■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

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