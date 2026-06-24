オンライン試験の不正の心配を解消。WisdomBaseが不正防止専用ブラウザ「Safe Exam Browser」に対応

株式会社シェアウィズ

研修・講習会・検定のDXを実現する学習管理システム WisdomBase（ウィズダムベース）を提供する株式会社シェアウィズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長CEO 辻川 友紀、以下 シェアウィズ）は、オンライン試験の不正行為を防止する専用Webブラウザ「Safe Exam Browser（以下、SEB）」との連携機能の提供を本日から開始しました。

本機能により、試験主催者は管理画面から専用の設定ファイルをアップロードするだけでSEB必須の試験環境を構築でき、受験者はSEBを通じてのみ試験にアクセスできるようになります。試験中はブラウザの切り替え・Web検索・他アプリケーションの起動・スクリーンショットなどの操作が制限され、資格認定や検定試験など、より高い公平性・公正性が求められる場面でも安心してオンライン試験を実施できます。

■ 背景：オンライン試験の普及と、残された「公平性」の壁

場所や時間を問わず受験できるオンライン試験（IBT）は、社内研修や知識の習熟度確認を中心に急速に普及しています。一方で、資格認定や検定など、結果が受験者の評価や信用に直結する試験では、「遠隔での不正をどう防ぐか」が導入の大きなハードルとなってきました。

WisdomBaseはこれまで、AI監視機能をはじめとする不正防止の仕組みを提供してきました。今回のSEB連携は、これらに加えて「受験者の端末操作そのものをロックする」というアプローチを新たな選択肢として加えるものです。試験の性質やリスクに応じて適切な不正防止のレベルを選べるようになり、厳格な試験のオンライン化を一段と後押しします。

■「Safe Exam Browser」とは

「Safe Exam Browser（SEB）」は、スイスの大学などで開発され、国内外の教育機関・試験運営で広く利用されているオンライン試験専用のWebブラウザです。受験画面以外の操作を制限することで、端末上でのカンニング行為をシステム的に防止します。WisdomBaseは、このSEBを試験環境に組み込み、主催者が手軽に利用できる形で提供します。

■ WisdomBaseのSEB連携 ― 3つの特徴

1. 管理者は「設定ファイルのアップロード」だけ。専門知識は不要

主催者は、SEBの設定ファイル（.sebファイル）を管理画面からアップロードするだけで、試験ごとに「SEB経由のみ受験可」の制限を有効にできます。複雑なサーバー設定や追加の開発は一切不要。検証に必要な情報はシステムが自動で読み取り、設定の完了状態も画面上で確認できます。SaaSならではの手軽さで、誰でも数分で厳格な試験環境を準備できます。

2. 受験者は試験前に「動作確認」を完了。当日のトラブルを未然に防ぐ

オンライン試験で主催者を悩ませてきたのが、「当日になって受験者の環境で試験が始められない」というトラブルです。WisdomBaseは、受験者が本番前に自分のPCでSEBの動作を確認できる「事前動作確認」の仕組みを標準で用意。確認が完了して初めて「試験開始」ボタンが有効になるため、当日のトラブルと問い合わせを大幅に減らし、主催者・受験者双方の負担を軽減します。

3. 試験中の不正操作を徹底的にブロック

SEB経由での受験中は、他のブラウザやアプリケーションの起動、Web検索、画面の切り替え、スクリーンショット、印刷といった操作が制限されます。受験者は試験画面に集中せざるを得ない環境となり、デジタルな不正行為のリスクを大幅に低減。公平・公正な試験運営を実現します。

■ 提供開始時期・対応環境

WisdomBaseのSafe Exam Browser 連携設定画面

提供開始時期：本日より（既存のWisdomBaseご契約者様はお問い合わせ後すぐにご利用できます）

対応環境：

Safe Exam Browser は、Windows・macOS・iOS（iPadOS）向けに提供されているブラウザです（Android版は提供されていません）。

このうち WisdomBase のSEB連携は、初期フェーズとして PC（Windows / Mac）に対応 しています。iOS（iPad / iPhone）アプリへの対応は、今後のアップデートで順次予定しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4979/table/201_1_f5089703abd00238a612b65643e0823d.jpg?v=202606241152 ]

ShareWisは「学ぶメリットありまくり社会の実現」をミッションに掲げ、学びの成果が正しく評価される「スキル証明経済圏」の構築を目指しています。試験の公平性・信頼性を高めることは、その証明を支える土台です。WisdomBaseは今後も、安心して使える試験環境の提供を通じて、オンラインでの学びと評価の可能性を広げてまいります。

※「Safe Exam Browser」(C) 2010-2026 ETH Zurich, IT Services。同ソフトウェアは Mozilla Public License のもとで公開されています。「Safe Exam Browser」および関連する名称・ロゴの権利は、それぞれの権利者に帰属します。

【WisdomBaseについて】

WisdomBaseは、学習コンテンツや検定の販売、顧客教育、代理店教育に活用できる試験に強い学習管理システム（LMS）です。国内外の研修企業さま・教室事業運営企業さま・学校法人さまや行政機関さまなどにご導入いただき、研修や講習会、検定のデジタル化にご活用いただいております。

URL: https://wisdombase.share-wis.com

【シェアウィズについて】

社名: 株式会社シェアウィズ

代表者: 代表取締役社長CEO 辻川 友紀

所在地: 大阪市中央区南久宝寺町3－2－7 第一住建南久宝寺町ビル8階

設立: 2012年2月2日

URL: https://company.share-wis.com/

事業内容: オンライン学習サービスの開発・運営