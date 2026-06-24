【餃子の王将】2026年夏限定　大葉香る“夏餃子”が誕生！

株式会社王将フードサービスhttps://prtimes.jp/a/?f=d11353-211-a0a76f2c8c38e9af5288cf4b7ddcffc4.pdf

株式会社王将フードサービス(本社 京都府京都市 代表取締役社長 渡邊直人)は、2026年7月3日(金)より夏限定となる「夏餃子」の販売を開始します。

看板商品の餃子類(通常餃子、にんにくゼロ生姜餃子、にんにく激増し餃子)を全国1日あたり約200万個販売している餃子の王将から、この度当社史上初となる季節限定餃子「夏餃子」の販売を開始します。夏餃子は、旬の大葉の香りを柚子胡椒酢で味わう、夏だけの爽快な一品です。

西日本版ポスター

夏餃子について

当社の餃子の主要食材はすべて国産。なかでもにんにくは、コクや香り、甘み豊かで高品質な青森県産を使用しています。今回の夏餃子の餡には、旬の新鮮な国産大葉を使用し、夏にぴったりの爽やかな風味が口に広がるよう、大葉の配合量を追求した一品です。]

夏餃子夏餃子のオススメの食べ方

本商品ご注文時についてくる別添えの「柚子胡椒」に卓上のお酢を合わせ、「柚子胡椒酢」にすることで、柚子胡椒のピリッとした爽快な辛味が、大葉の風味をより一層引き立てます。

夏ならではのさっぱりとした新しい味の組み合わせをぜひご堪能ください。

追加の柚子胡椒(小袋) 1袋10円(税込11円)

夏餃子×柚子胡椒酢

＜発売日＞ 2026年7月3日(金)

※数量限定のため、無くなり次第販売終了となります。

＜販売店舗＞

全国の「餃子の王将」、「GYOZA OHSHO」※一部店舗を除く

<販売価格(イートイン)>

【東日本価格】

1人前(6ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付 330円(税込363円)

ジャストサイズ(3ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付 175円(税込192円)

【西日本価格】

1人前(6ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付 310円(税込341円)

ジャストサイズ(3ケ)＋柚子胡椒(小袋)1袋付 165円(税込181円)

※数量限定で販売いたします。

※焼餃子・生餃子のテイクアウトもございます。

※ジャストサイズはお持ち帰りできません。

【企業情報】

会社名 株式会社王将フードサービス

所在地 京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1

事業内容 中華料理レストランチェーンの運営及びフランチャイズ加盟店等への中華食材等の販売

ＵＲＬ https://www.ohsho.co.jp/