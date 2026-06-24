杉井 颯 選手完全移籍加入のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、杉井颯選手が鹿児島ユナイテッドFCより完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

杉井 颯 HAYATE SUGII

生年月日：

2000年5月17日（26歳）

出身地：

千葉県

身長体重：

177cm、72kg

ポジション：

DF

利き足：

左

所属歴：

柏ラッセルＦＣ-柏レイソルＵ-１５-柏レイソルＵ-１８-柏レイソル-ツエーゲン金沢-柏レイソル-ガイナーレ鳥取-柏レイソル-ＡＣ長野パルセイロ-鹿児島ユナイテッドFC



通算出場記録：

杉井 颯 選手コメント

- J１リーグ戦 通算0試合出場0得点- J２リーグ戦 通算15試合出場0得点- J３リーグ戦 通算157試合出場8得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算19試合出場0得点- リーグカップ戦 通算4試合出場1得点

『モンテディオ山形を愛する皆様、初めまして！

鹿児島ユナイテッドFCからきました、杉井颯です。



J2優勝、J1昇格という目標を達成できるように精一杯頑張ります。

熱い声援よろしくお願いします！』