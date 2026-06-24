日本小児矯正研究会、6月21日「第5回全国大会」を東京で開催--7月は「床矯正スタンダードコース」「フォーラム札幌」も

一般社団法人 日本小児矯正研究会

一般社団法人日本小児矯正研究会（所在地：東京都新宿区、代表：杉岡真一）は、2026年6月21日（日）に東京・野村コンファレンスプラザ日本橋にて「第5回 全国大会」を開催しました。

当会では毎月、会員向け・一般向けにさまざまなセミナーやフォーラムを開催しています。

7月は7月9日（木）に「第21期 床矯正スタンダードコース 第1回」、7月12日（日）に「フォーラム札幌」を予定しています。



また、月2回定期配信している保護者向け専門家コラムの今月のテーマは「梅雨」のシーズンに合わせ、外遊びの機会が減り室内で過ごす時間が長くなるこの時期の、子どもの「姿勢」と歯並びの関係に注目しました。副理事長の米崎美桜が解説しています。

■ 第5回 日本小児矯正研究会 全国大会（東京）開催レポート

2026年6月21日（日）、第5回 日本小児矯正研究会 全国大会を東京で開催しました。全国から会員が集まり、小児矯正の最新知見の共有と学びの場となりました。

開催日：2026年6月21日（日）

会場：野村コンファレンスプラザ日本橋 6F大ホール

参加者数：267名

【参加者の声】

「今回の研修を通じて、口呼吸は口腔内だけの問題ではなく、全身的な成長発育や気道機能と密接に関わっていることを再認識しました。患者さんの状態を多角的に観察できるよう努めていきたいです。」

会員アンケートでは「経験年数を問わず受け入れられる内容だった」といった声も寄せられ、学会としての知見共有と教育の場としての役割が再確認される機会となりました。

■ 6月の専門家コラム

6月の専門家コラムでは、梅雨の時期に室内で過ごす時間が増えることで固定化しやすい「後ろ重心」という姿勢の癖に注目しました。前編では姿勢の崩れが口呼吸や歯並びの土台にどう関わるのかを整理し、後編ではストレッチボードを使って家庭で取り組める1日3分のトレーニングを紹介しています。

執筆者：日本小児矯正研究会 副理事長 米崎 美桜（医療法人社団若林歯科 院長/愛知県豊田市）

前編テーマ：家庭で見直したい姿勢──歯並びを乱す悪い姿勢のサイン

コラムURL：https://jsro.jp/leaning/20260610/



後編テーマ：ストレッチボードで姿勢リセット──1日3分のトレーニング

コラムURL：https://jsro.jp/leaning/20260619/

【コラムのポイント】

■タブレットやゲーム機をのぞき込む姿勢は、見た目は前かがみでも体重がかかと側に逃げる「後ろ重心」になりやすく、口呼吸や歯並びの土台に影響する構造を解説（前編）

■床矯正の装置は歯が並ぶ場所をつくる補助であり、姿勢が崩れたままだと後戻りしやすい理由を整理（前編）

■家庭でできる1日3分のストレッチボード習慣と、注意するより本人が「自覚する」ことを大切にした取り組み方を紹介（後編）

■ 専門家コラムシリーズについて

当研究会では2026年3月より、月2回のペースで専門家コラムを配信しています。保護者の生活に寄り添ったテーマを設定し、医学的な正確さを保ちながら、専門知識のない保護者にも読みやすい内容を目指しています。

バックナンバー：https://jsro.jp/leaning/

■ セミナー・学術セミナー情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177582/table/8_1_267c6d29ff893e9c049132a49a6d67b0.jpg?v=202606241152 ]

※詳細・申込みはこちら：https://jsro.jp/seminar/

■ 一般社団法人 日本小児矯正研究会について

一般社団法人日本小児矯正研究会は、小児矯正を「歯並びの治療」にとどめず、子どもの成長発達そのものに向き合う医療として捉え、発育期の成長を活かした口腔医療の普及を目的に活動しています。歯列不正はその背景にある顎の成長や、呼吸・嚥下・咀嚼といった口腔機能の発達と深く関係しており、当研究会ではこうした成長過程に着目した総合的な視点から、小児期の健やかな成長を支える医療のあり方を探究しています。

歯科医療従事者向けの研究会・セミナーによる知見共有・教育活動に加え、保護者を含む一般社会に向けて、成長段階に応じた口腔環境の考え方をわかりやすく発信しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 日本小児矯正研究会

Mail：koho@jsro.jp

Web：https://jsro.jp/