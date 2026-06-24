【フロレスタ】季節を味わう五節句ドーナツ。七夕の節句にはずんだ餡ドーナツが登場します。

株式会社フロレスタ

株式会社フロレスタ（本社：大阪府豊中市／代表取締役社長：櫻井睦）は、季節を味わう五節句ドーナツ「ずんだ餡」を7月1日（水）から販売します。

フロレスタの季節を味わう五節句ドーナツシリーズ。

体にやさしく美味しいドーナツ専門店のフロレスタでは、日本の伝統行事である「五節句」をテーマに、季節の食材を使ったドーナツを展開しています。

七夕（しちせき）の節句となる7月には、枝豆の実をすり潰したずんだ餡のドーナツが登場します。

七夕の節句は、願いごとの成就や健やかな成長を願う日。

枝豆は実りに向かって育つ途中の大豆で、未来への願いを込めるのにふさわしい食材です。

願いごとや健やかな成長への想いを込めた、七夕の節句を彩る一品です。

ずんだ特有の鮮やかな緑色が印象的な、ずんだ餡ドーナツ。

伝統的なずんだ餡をドーナツにアレンジし、和菓子と洋菓子の魅力を融合させた一品です。

季節限定の味覚として、この機会にぜひお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21411/table/203_1_93d314e9cd3054628c3827afd9a907f5.jpg?v=202606241152 ]季節を味わう五節句ドーナツ『ずんだ餡』

■商品名

五節句ドーナツ『ずんだ餡』

■商品詳細

枝豆の風味豊かなずんだ餡と、やさしい甘さの白あんを合わせた特製餡を、プレーンドーナツにサンドしました。

■店頭販売期間

2026年7月1日（水）～7月31日（金）

■オンラインショップ

2026年7月1日より受注開始

・販売期間中であっても、原材料の状況により、品切れの場合もございます。

・一部、お取り扱いのない店舗がございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21411/table/203_2_8c4584a3fa2bdb3623679b2305707480.jpg?v=202606241152 ]

五節句とは、五つの季節の節目に家族の健康や長寿、成長を願う日本の伝統行事です。

その時季の恵みをいただくことで体をととのえ、季節の移ろいを感じてきました。

フロレスタでは、旬の食材を使ったドーナツを通して、そのやさしい習わしと季節を味わうひとときをお届けします。

5月（端午の節句）甘夏あんドーナツ

7月（七夕の節句）ずんだ餡ドーナツ

9月（重陽の節句）COMING SOON

1月（人日の節句） ↓

3月（上巳の節句） ↓

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21411/table/203_3_1f90083fe33d31e9e294898a1e1f8b2e.jpg?v=202606241152 ]

フロレスタは、北海道産小麦粉や国産大豆の無調整豆乳など、素材にこだわるドーナツ専門店です。

小さなお子さまからご年配の方まで幅広い層の方々に親しまれています。どの製品も日持ちさせるための防腐剤・保存料などは一切使用しておりませんので、からだに優しく安心です。そのため、できるだけ早くお召し上がりいただき、保存される場合は冷凍をおすすめしています。 自然解凍で美味しくお召し上がりいただけます。

- 小麦粉・・・ポストハーベストの心配の少ない北海道産の小麦を使用。すべて江別製粉さんより仕入れています。食感と風味にこだわって薄力粉と全粒粉を配合しています。- 砂糖・・・動物性の骨炭などを一切使わず製糖した無着色の三温糖を使用- 豆乳・・・北海道産大豆でつくられた無調整豆乳- たまご・・・こだわり飼料で育ったにわとりの新鮮卵- バター・・・厳選した生乳から作られたもの- 揚げ油・・・高オレイン酸なたねの菜種油。オレイン酸を70％以上含有し酸化しにくくコレステロール０- 塩・・・ミネラルが豊富な沖縄県産天日自然塩- ベーキングパウダー・・・非遺伝子組換えコーンスターチを使用し、体内への影響が心配されるアルミニウム化合物無添加のもの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フロレスタ公式ウェブサイト https://www.floresta-doughnuts.jp/

公式X(https://x.com/____floresta)

公式インスタグラム(https://www.instagram.com/floresta_nature_doughnuts/)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/21411/table/203_4_651d4403c18ed35143cf290273968da2.jpg?v=202606241152 ]