食材が”ごちそう”にチェンジ！シリーズ第2弾！『レシピーズ(Recipeeez)Menu02』発売！集めて広がる！組み替えてもっと楽しい！新ラインナップ4種
株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は、 “食材がごちそうに変身する”新感覚デザイナーズトイシリーズ『レシピーズ（Recipeeez）』の第2弾として、『レシピーズ（Recipeeez）Menu02』を2026年6月下旬より発売いたします。 “食材がごちそうに変身する”というユニークなギミックを備えた、遊んで楽しい・並べてかわいい・集めてうれしい、コレクションアイテムです。第1弾「Menu01」の好評を受け、第2弾では新たな人気メニューをラインナップ。遊びの幅がさらに広がり、“集めて・組み替えて・飾る”楽しさが一層進化しました。
『レシピーズ（Recipeeez）Menu02』2026年6月下旬発売
■３つの「食材フィギュア」を組み合わせると“料理フィギュア”が完成！
付属のレシピカード通りに“食材”を組み合わせることで、4種類の人気料理が出来上がり、まるで料理を作っているような雰囲気遊びが楽しめます。第2弾では、国内でも親しまれている人気メニュー
「ラーメン」「ハンバーグ」「ぎょうざ」「えびてんどん」の4種類が登場。メニューのバリエーションが増えたことで、より多彩な遊び方が可能になりました。
■「集める」「組み替える」 楽しさが広がるシリーズ設計
『レシピーズ』シリーズは複数の商品を
組み合わせることで、一部の食材を自由に
ミックスできるのが特長です。
第1弾「Menu01」と組み合わせれば、
さらにオリジナルメニューのバリエーションが
広がります。
“あなただけのごちそう”を生み出し、
オリジナルメニューのレシピーズを作りましょう。
■飾ってもかわいい！
各メニューは食材の造形やカラーリングが細かくデザインされており、”ながめてもかわいい“仕様。
各食材はケースに収納することができ、完成した料理フィギュアは、付属のランチョンマットに乗せて飾ることができます。
【商品ラインナップ(全4種)】
１.ラーメンレシピセット
(どんぶり・めん・けいりょうかっぷ・すーぷ・ぐざい袋・チャーシュー・なると・あじたま・ねぎ・のり・ランチマット）
２.ハンバーグレシピセット
(とれい・なまにく・はんばーぐ・ぐざい袋・たまねぎ・でみぐらすそーすちゅーぶ・でみぐらすそーす・ランチマット)
３.ぎょうざレシピセット
(ぎょうざのかわケース・ぎょうざのかわ×2・ぐざい袋・にら・きゃべつ・なまにく×2・ランチマット)
４.えびてんどんレシピセット
(どんぶり・ごはん・おおもりごはん・てんぷらこ・えび×２・ころも×２・ランチマット)
『レシピーズ（Recipeeez）』は「食材」が「料理」へと変身する、日本発のあそべるデザイナーズトイシリーズです。日本で開発し、世界へ向けて発信・発売しています。日本プロデュースならではの視点で、日本の人気メニューをセレクト。食材を組み替えて、自分だけの“オリジナルごちそう”を作る楽しさと、完成した料理を並べる可愛らしさを兼ね備え、コレクション欲をくすぐる新ブランドとして展開しています。
商品パッケージ
ディスプレイボックス
【商品概要】
■商品名 ：レシピーズ(Recipeeez)Menu02 （全4種） ※いずれか1種が入っています。
■種類 ：１.ラーメンレシピセット ２.ハンバーグレシピセット ３.ぎょうざレシピセット
４.えびてんどんレシピセット
■セット内容：彩色済みフィギュア、シール・・・1枚、レシピカード・・・1枚
■商品サイズ：(Ｗ)45×(D)40×(H)30mm
■発売日 ：2026年6月下旬
■価格 ：各1,430円(税10％込)/1,300円(税抜)
■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5664/
(C)MegaHouse
第1弾「レシピーズ(Recipeeez)Menu01」も好評発売中！
https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5421/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5421/)
遊び方動画はこちら→ https://youtu.be/aVTQTNaS2jY(https://youtu.be/aVTQTNaS2jY)
遊び方動画はこちらから↑
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