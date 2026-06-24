食材が”ごちそう”にチェンジ！シリーズ第2弾！『レシピーズ(Recipeeez)Menu02』発売！集めて広がる！組み替えてもっと楽しい！新ラインナップ4種

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は、 “食材がごちそうに変身する”新感覚デザイナーズトイシリーズ『レシピーズ（Recipeeez）』の第2弾として、『レシピーズ（Recipeeez）Menu02』を2026年6月下旬より発売いたします。 “食材がごちそうに変身する”というユニークなギミックを備えた、遊んで楽しい・並べてかわいい・集めてうれしい、コレクションアイテムです。第1弾「Menu01」の好評を受け、第2弾では新たな人気メニューをラインナップ。遊びの幅がさらに広がり、“集めて・組み替えて・飾る”楽しさが一層進化しました。

『レシピーズ（Recipeeez）Menu02』2026年6月下旬発売

■３つの「食材フィギュア」を組み合わせると“料理フィギュア”が完成！

付属のレシピカード通りに“食材”を組み合わせることで、4種類の人気料理が出来上がり、まるで料理を作っているような雰囲気遊びが楽しめます。第2弾では、国内でも親しまれている人気メニュー

「ラーメン」「ハンバーグ」「ぎょうざ」「えびてんどん」の4種類が登場。メニューのバリエーションが増えたことで、より多彩な遊び方が可能になりました。

■「集める」「組み替える」 楽しさが広がるシリーズ設計

『レシピーズ』シリーズは複数の商品を

組み合わせることで、一部の食材を自由に

ミックスできるのが特長です。

第1弾「Menu01」と組み合わせれば、

さらにオリジナルメニューのバリエーションが

広がります。

“あなただけのごちそう”を生み出し、

オリジナルメニューのレシピーズを作りましょう。

■飾ってもかわいい！

各メニューは食材の造形やカラーリングが細かくデザインされており、”ながめてもかわいい“仕様。

各食材はケースに収納することができ、完成した料理フィギュアは、付属のランチョンマットに乗せて飾ることができます。

【商品ラインナップ(全4種)】

１.ラーメンレシピセット

(どんぶり・めん・けいりょうかっぷ・すーぷ・ぐざい袋・チャーシュー・なると・あじたま・ねぎ・のり・ランチマット）

２.ハンバーグレシピセット

(とれい・なまにく・はんばーぐ・ぐざい袋・たまねぎ・でみぐらすそーすちゅーぶ・でみぐらすそーす・ランチマット)

３.ぎょうざレシピセット

(ぎょうざのかわケース・ぎょうざのかわ×2・ぐざい袋・にら・きゃべつ・なまにく×2・ランチマット)

４.えびてんどんレシピセット

(どんぶり・ごはん・おおもりごはん・てんぷらこ・えび×２・ころも×２・ランチマット)

『レシピーズ（Recipeeez）』は「食材」が「料理」へと変身する、日本発のあそべるデザイナーズトイシリーズです。日本で開発し、世界へ向けて発信・発売しています。日本プロデュースならではの視点で、日本の人気メニューをセレクト。食材を組み替えて、自分だけの“オリジナルごちそう”を作る楽しさと、完成した料理を並べる可愛らしさを兼ね備え、コレクション欲をくすぐる新ブランドとして展開しています。

商品パッケージディスプレイボックス

【商品概要】

■商品名 ：レシピーズ(Recipeeez)Menu02 （全4種） ※いずれか1種が入っています。

■種類 ：１.ラーメンレシピセット ２.ハンバーグレシピセット ３.ぎょうざレシピセット

４.えびてんどんレシピセット

■セット内容：彩色済みフィギュア、シール・・・1枚、レシピカード・・・1枚

■商品サイズ：(Ｗ)45×(D)40×(H)30mm

■発売日 ：2026年6月下旬

■価格 ：各1,430円(税10％込)/1,300円(税抜)

■商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5664/

(C)MegaHouse

第1弾「レシピーズ(Recipeeez)Menu01」も好評発売中！

https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5421/(https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5421/)

遊び方動画はこちら→ https://youtu.be/aVTQTNaS2jY(https://youtu.be/aVTQTNaS2jY)

遊び方動画はこちらから↑

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