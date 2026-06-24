「見て・触れて・感じて」伝統工芸の技を実際に体験できる 夏休み伝統工芸教室を8月2日～4日の3日間で開催！

豊島区

豊島区は、8月2日（日）から4日（火）までの3日間、「夏休み伝統工芸教室」を、としま産業振興プラザ（IKE・Biz）5階にて開催します。

夏休み伝統工芸教室 規模を拡大して実施

本イベントは、子どもたちに豊島区の伝統工芸の技の体験や、夏の楽しい思い出作りを提供するため、毎年学校の夏休み期間に実施しています。これまでは小・中学生のみを対象にしていましたが、幅広い世代から参加希望の声が多くあり、今年度からは対象を大人まで広げ、あわせて教室数を増やすなど、規模を拡大して実施します。

当日は、令和8年春の「黄綬褒章」を受章した貴金属装身具職人の島 功氏をはじめ、豊島区伝統工芸保存会に所属する6業種7名の工芸士が講師を務めます。「貴金属装身具」や「東京手描友禅」など多種多様な教室を用意しており、職人から直接技を教わりながら、実際に伝統工芸を見て・触れて・感じられる貴重な機会となっています。

区の担当者のコメント

開催にあたり、区の担当者は「小学生や中学生はもちろん、大人も伝統工芸の魅力に触れられる特別な教室です。伝統工芸体験が初めての方も、ぜひこの機会にご参加ください。伝統工芸士から匠の技を学び、体験することで素敵な夏の思い出を作りましょう」と話します。

夏休み伝統工芸教室 開催概要

昨年の様子

- 申込期間：7月6日（月）～26日（日） ※先着順- 会場：としま産業振興プラザ（IKE・Biz）5階（豊島区西池袋2-37-4）- 費用：有料 ※教室ごとに異なります- 詳細HP：https://www.city.toshima.lg.jp/582/machizukuri/sangyo/dentokoge/019181.html中学生から大人向け：令和8年8月2日（日）- 【貴金属装身具】シルバープレートorリング作り- 【東京三味線】三味線の材料でペンダント作りと三味線体験- 【東京手描友禅】木綿ハンカチに糸目友禅をチャレンジしよう！- 【金工】銅で作ろう！ドーナツペンダント メガネホルダーにもなるよ♪- 【江戸象牙】象牙で作ろう！箸置き小学生向け：令和8年8月3日（月）・4日（火）- 【貴金属装身具】シルバープレートorリング作り- 【東京三味線】三味線の材料でペンダント作りと三味線体験- 【東京手描友禅】木綿ハンカチに糸目友禅をチャレンジしよう！- 【金工】銅で作ろう！ドーナツペンダント メガネホルダーにもなるよ♪- 【東京組紐】丸い紐を組もう！まっすぐ作れるかな？三味線金工

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードしていただけます↓

https://prtimes.jp/a/?f=d165139-65-6ef6722d9eb917fbf83bd97c3ab221ec.pdf