『KING OF PRISM -Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』のトレーディングアクリルスタンド、トレーディング場面写アクリルカードなどの受注を開始！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『KING OF PRISM -Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『KING OF PRISM -Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』の商品の受注を6月18日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2106?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルスタンド

一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、如月ルヰ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、神無月アヰのイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）69×54mm 台座：（約）直径40mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写アクリルカード ver.A

一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、神無月アヰ、Callingsの印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写アクリルカード ver.B

如月ルヰ、大和アレクサンダー、高田馬場ジョージ、法月 仁、氷室 聖、黒川 冷、山田リョウ、WITH、DARK NIGHTMARE、マリオ、ARROWS、TrutHの印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングホログラム缶バッジ

一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、如月ルヰ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、神無月アヰのイラストをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写スクエア缶バッジ ver.A

一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、神無月アヰ、Callingsの印象的なシーンをスクエア缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写スクエア缶バッジ ver.B

如月ルヰ、大和アレクサンダー、高田馬場ジョージ、法月 仁、氷室 聖、黒川 冷、山田リョウ、WITH、DARK NIGHTMARE、マリオ、ARROWS、TrutHの印象的なシーンをスクエア缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写Ani-Frame

一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、如月ルヰ、大和アレクサンダー、高田馬場ジョージ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、法月 仁、氷室 聖、黒川 冷、山田リョウ、神無月アヰ、WITH、DARK NIGHTMARE、マリオ、ARROWS、TrutH、ショウ、ヒビキ、ワタルの印象的なシーンをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全26種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼トレーディングポストカード

一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、如月ルヰ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、神無月アヰのイラストをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼毎日名シーンカレンダー

印象的なシーンを日替わりでお楽しみいただける日めくりカレンダーに仕上げました。

1～31までの数字が入り、年月が経過してもお使いいただけるリングタイプの卓上カレンダーです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\2,750(税込)

サイズ：（約）15.3×14.8cm 1セット16枚綴（32ページ分）

素材 ：本体：紙 リング：ナイロン

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「一条シン BIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全12種（一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、如月ルヰ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、神無月アヰ）

サイズ：本体：（約）17.8×6.1cm 台座：（約）9×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼キービジュアル A3マットポスター

キービジュアルを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\880(税込)

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼ダイカットステッカー

※画像は「一条シン ダイカットステッカー」を使用しております。

各キャラクターのイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全12種（一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、如月ルヰ、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキ、神無月アヰ）

サイズ：（約）89×79mm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2106?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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