代表・土井が「Marketing LEADERS 100」に登壇
ohpner株式会社
- 登壇日時：2026年7月29日（水） 15:00 ～ 15:40 ※オンライン
- 登壇者： 高橋 飛翔 氏（ナイル株式会社 代表取締役）
木村 直人 氏（株式会社Hajimari 代表取締役）
土井 健（ohpner株式会社 代表取締役）
- 開催日時： 2026年7月28日(火)～7月31日(金) 10:00~18:00
- 費用： 無料
- 主催：株式会社TWOSTONE AIvita
- 公式サイト・参加申込： https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260728-31/
- モビリティ広告(アドトラック)詳細(https://ohpner.com/service/mobility-ad-track)
- アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由(https://ohpner.com/column/adtruck-mobility)
オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）の代表・土井は、株式会社TWOSTONE AIvitaが主催するカンファレンス「Marketing LEADERS 100(https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260728-31/)」に登壇します。
本セッションは、開催2日目となる2026年7月29日（水）に実施され、ナイル株式会社の高橋 飛翔氏、株式会社Hajimariの木村 直人氏と共に、『今までの「0→1」と、これからの「0→1」 AI時代、少数精鋭で成長事業をどう作るか。』をテーマに対談いたします。
登壇概要- テーマ： 今までの「0→1」と、これからの「0→1」 AI時代、少数精鋭で成長事業をどう作るか。
- 登壇日時：2026年7月29日（水） 15:00 ～ 15:40 ※オンライン
- 登壇者： 高橋 飛翔 氏（ナイル株式会社 代表取締役）
木村 直人 氏（株式会社Hajimari 代表取締役）
土井 健（ohpner株式会社 代表取締役）
Marketing LEADERS 100について
「常識を捨てて、加速度的なブレークスルーを起こす」をコンセプトに、成長停滞を打破する戦略・組織・思考を提示する4日間のマーケティングカンファレンスです。
- 開催日時： 2026年7月28日(火)～7月31日(金) 10:00~18:00
- 費用： 無料
- 主催：株式会社TWOSTONE AIvita
- 公式サイト・参加申込： https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260728-31/
※無料申し込みでアーカイブ動画プレゼント
ohpner株式会社について
ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。
- モビリティ広告(アドトラック)詳細(https://ohpner.com/service/mobility-ad-track)
- アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由(https://ohpner.com/column/adtruck-mobility)
※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260624