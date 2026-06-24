【開催レポート】厚労省と企業７社が考案！“無理なく美味しい”健康レシピを体験できるイベント「パパっとおいしく！お手軽＆健康レシピ体験inマルト」を共同開催

株式会社マルヤナギ小倉屋

蒸し豆・煮豆・佃煮メーカーの株式会社マルヤナギ小倉屋（神戸市東灘区 代表取締役社長：柳本勇治）は、厚生労働省が推進する「健康的で持続可能な食環境イニシアチブ」に参画する企業として、株式会社マルト、森永乳業株式会社、エスビー食品株式会社、味の素株式会社、株式会社Umios、ハウス食品グループ本社株式会社の7社合同で、子育て世代を対象とした健康レシピ体験イベント「パパっとおいしく！お手軽＆健康レシピ体験inマルト」を2026年5月30日にマルト SC平尼子店 イートインスペース（福島県いわき市平字尼子町3-1-1）にて開催しました。当イベントは、手軽に作れる健康的なレシピや商品の普及を通して、食塩摂取量への関心が薄い層にも減塩を身近に感じてもらうことを目的に実施しました。当社ブースでは、参画企業とのコラボレシピの試食提供をはじめ、レシピカードの配布やポスター掲示を通じて、お客様に減塩メニューのおいしさを体感していただくとともに、調理の工夫や素材の組み合わせによって無理なく健康的な食につながる体験を提供しました。

イベント概要

イベント名称 :「パパっとおいしく！お手軽＆健康レシピ体験inマルト」

開催日時 :2026年5月30日（土）10:00～12:00

主な内容 : 健康促進につながるレシピの試食体験 、レシピやパンフレットの配布等

開催場所 :マルト SC平尼子店（福島県いわき市平字尼子町3-1-1）

実施目的 :「食塩の過剰摂取」という社会課題に対し、関心が薄い層の減塩に対する関心を高め

るとともに、子育て世代を中心に、日常の食生活における食塩摂取の見直しへとつな

げる。

参加企業 : 株式会社マルト、森永乳業株式会社、エスビー食品株式会社、味の素株式会社、

株式会社Umios、ハウス食品グループ本社株式会社、株式会社マルヤナギ小倉屋

（いずれも「健康的で持続可能な食環境イニシアチブ」参画企業）

マルヤナギ 出展内容

ブースでは、「まろやか煮 椎茸昆布」と株式会社Umiosの「さば水煮缶」を使用した炊き込みご飯をおにぎりにして提供しました。「まろやか煮 椎茸昆布」は、昆布のうま味と椎茸のうま味の相乗効果により、塩分4.3%なのにちゃんとおいしい昆布佃煮として、ご好評をいただいています。この椎茸昆布のみで味付けをすることで、調味料要らずで作ることができ、塩分を控えながらも満足感のある味わいを手軽に実現できることを紹介しました。

実際に試食された方からは、「だしの風味が感じられておいしい」「手軽なので家でも作ってみたい」といった声が寄せられました。当日は約90名に提供し、用意していたおにぎりは午前11時頃にはすべて配布を終了するほどの盛況ぶりで、減塩レシピのおいしさを感じていただく機会となりました。

▼イベント当日の様子

イニシアチブ参画事業者によるオリジナルコラボメニュー（一部）

１.鯖と椎茸昆布のさっぱり生姜炊き込みご飯

マルヤナギの「まろやか煮 椎茸昆布」に、株式会社Umiosの「さば水煮缶」、エスビー株式会社の「しょうがチューブ」を使用。炊飯器に材料を入れるだけで簡単に作れる、塩分控えめのレシピです。

食塩相当量：約0.9g（1人分）

２.電子レンジで作る！いわき産トマトのスパイスカレー

マルトの地元・いわき産トマトを使用し、ハウス食品株式会社のスパイスをふんだんに活用することで、塩分を控えめに仕上げています。また、ご飯にはマルヤナギの「おいしいもち麦 蒸しもち麦」、カレールーには「おいしい蒸し豆 サラダ豆」、を加えることで、簡単にたんぱく質や食物繊維をプラスできるレシピです。

食塩相当量：1.4g（1人分）

「健康的で持続可能な食環境イニシアチブ」とは

厚生労働省「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」とは2022年3月に設立以来、「食塩の過剰摂取」、「若年女性のやせ」、「経済格差に伴う栄養格差」等の栄養課題や環境課題を重大な社会課題として捉え、産学官等の連携・協働により、誰もが自然に健康的な食選択ができる環境づくりを展開しています。