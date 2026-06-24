ラー麦100%にこだわる博多製麺処、ISO 22000:2018を取得

有限会社アメニティ２１HD

株式会社博多製麺処（はかたせいめんしょ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：岩本志郎、有限会社アメニティ２１ＨＤグループ）は、このたび食品安全マネジメントシステムの国際規格「ISO 22000:2018」の認証を取得いたしました。同社はグループのラーメンチェーン「博多三氣（はかたさんき）」の自家製麺部門から2017年に分社独立。福岡県が開発したラーメン専用小麦「ラー麦」100%自家製麺の製造・卸販売からラーメン店の総合プロデュースまでを手がける製麺専門会社です。

■ 認証概要

規格 ：ISO 22000:2018（食品安全マネジメントシステム）

認証番号 ：JP31029-F-1

認証取得日：2026年4月14日

有効期限 ：2029年4月13日

認証機関 ：Global Compliance Certification（GCC）

JAS-ANZ（豪州・ニュージーランド合同認定システム）認定

認証範囲 ：生麺製品の製造（福岡県大野城市御笠川3-13-1）

■ 創業の背景～直営店の自家製麺部門から独立、「総合プロデュース」へ

博多製麺処は、グループのラーメンチェーン「博多三氣」の自家製麺部門として培った製麺技術を事業化するため、2017年（平成29年）に分社独立した製麺専門会社です。

その根底にあるのは、一つの思いです。日本のソウルフードであるラーメンの麺に使う小麦の国内自給率はわずか14%。そのなかで福岡県が開発したラーメン専用小麦「ラー麦」を100%使い続けることで、麦を育てる地元の生産者を支えたい。福岡の農業をもっと元気にしたい。--博多製麺処の製麺へのこだわりは、この地産地消の理念から出発しています。

博多三氣での長年の運営を通じて身につけた「ラー麦」の製麺技術と直営店舗のノウハウを武器に、グループ外の既存ラーメン店への麺の卸販売へと販路を拡大。現在は麺の卸販売にとどまらず、直営店舗の運営ノウハウまでをパッケージとして提供。既存のラーメン店はもちろん、これからラーメン店を開業したいオーナーに向けた「ラーメン店の総合プロデュース」事業も手がけています。

【創業の流れ】

博多三氣（直営ラーメン店）の自家製麺部門として技術・ノウハウを蓄積

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2017年に株式会社博多製麺処として分社独立

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グループ外ラーメン店への卸販売へ拡大

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新規開業店舗の総合プロデュースへ

こうして販路・支援先を拡大していくなかで、取引先や開業希望者から「品質・安全面の客観的な証明がほしい」という声はますます高まっていました。今回のISO 22000:2018認証取得は、そうした期待に応えるものであり、「より安心して選ばれる製麺所」としての信頼性を国際水準で証明するものです。地元・福岡の麦をより多くのラーメン店で使っていただくための、確かな裏付けとなります。

■ ISO 22000:2018取得の意義

（１）食品安全への取り組み・信頼性向上

ISO 22000は、食品安全に関するハザード管理（HACCP）とマネジメントシステムを統合した国際規格です。原材料の受入から製造・出荷に至るまでの全工程において、食品安全リスクを科学的・体系的に管理する仕組みを構築・維持していることを、第三者認証機関であるGCCが認証しています。

（２）ラー麦100%へのこだわりとの相乗効果

福岡県産「ラー麦」100%という原料へのこだわりに加え、ISO 22000に基づく製造工程管理が加わることで、「素材の安心」と「製造工程の安全」の両面を兼ね備えた麺をご提供できるようになりました。国産小麦の良さを最大限に活かした製品品質を、国際水準で担保します。

（３）販路拡大・総合プロデュース事業への信頼基盤

博多製麺処は既存のラーメン店への卸販売にとどまらず、これから開業するラーメン店オーナーへ向けた「ラーメン店の総合プロデュース」も手がけています。扱いの難しいラー麦で培った製麺技術に加え、直営店「博多三氣」での運営ノウハウをまるごと提供できることが強みです。販路と支援先を拡大するなかで、ISO 22000の取得は「より安心して麺を使っていただける」ための客観的な証明となり、新規・既存を問わず取引先の信頼獲得に直結します。

■ グループ連携：ラーメン店「博多三氣」での実践

博多製麺処が製造するラー麦100%の自家製麺は、同グループの株式会社博多三氣が運営するラーメンチェーン「博多三氣（はかたさんき）」の全店舗で実際にお客様へ提供されています。博多三氣は「あっさりとんこつラーメン」を看板メニューとし、福岡県内に9店舗を展開。「替玉10円」という価格も、地元・福岡の麦をより多く消費し、生産者を支えたいという地産地消の思いが根底にあります。

今回のISO 22000:2018認証取得により、「製造元の食品安全管理が国際規格で保証された麺」を提供できる体制が整いました。原料（ラー麦）の調達から製麺・品質管理、そして店舗での提供まで、フードチェーン全体を一貫してグループ内で管理する稀有なモデルが、今回の認証取得によってさらに強固なものとなります。

【博多三氣 概要】

・福岡県内9店舗展開

・使用麺：ラー麦100%自家製麺（博多製麺処製造）

・名物：替玉10円（地元のラー麦を支える地産地消価格）

・公式サイト：https://hakata-sanki.jp/

博多三氣

■ 今後の展望

博多製麺処は今後も、ISO 22000:2018の継続的改善の仕組みを活用しながら、食品安全マネジメントのさらなる高度化を図ってまいります。グループラーメン店「博多三氣」との連携をさらに深めながら、本場博多の麺文化を全国へ広めるべく、製品ラインアップの拡充および新規取引先の開拓を積極的に推進してまいります。

本社工場：福岡県大野城市株式会社博多製麺処

所在地 ：〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-13-1

代表取締役 ：岩本 志郎

設立 ：平成29年（2017年）3月

事業内容 ：製麺事業、店舗プロモーション事業

グループ会社：有限会社アメニティ２１ＨＤ／株式会社博多三氣（ラーメン店「博多三氣」運営）／有限会社テーブル（「うどん大文字」運営）

公式サイト ：https://www.hakata-seimensho.com/