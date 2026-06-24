世界7都市で行列の日本発スイーツ「Age.3」、子どもも大人も大好きなアメリカの味。新作『ピーナッツバタージャム』を7月1日発売

株式会社ANCHOR

東京・銀座発のスイーツブランド「Age.3（アゲサン）」は、アメリカの定番「PB&J（ピーナッツバター＆ジャム）」をテーマにした新作『ピーナッツバタージャム（PEANUT BUTTER JAM）』を、2026年7月1日（水）より発売します。

2023年の銀座1号店オープンから、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど世界7都市へ広がり、各地で行列やSNSの話題を集める“日本発スイーツ”。今回は、アメリカで子どもから大人まで世代を超えて親しまれる定番の組み合わせを、クランチーなピーナッツバター、ラズベリーソース、フレッシュないちご、低糖質の生ホイップクリームでAge.3らしい一品に仕立てました。

■ 注目ポイント

■世界7都市の行列ブランドが、アメリカの国民的な味に着目

銀座から世界7都市へ広がった“日本発スイーツ”が次に選んだテーマは、アメリカで世代を超えて親しまれる定番、ピーナッツバター＆ジャムです。

■クランチーなピーナッツバターと、甘酸っぱいラズベリー

香ばしいピーナッツバターのコクに、甘酸っぱいラズベリーソースとフレッシュないちご、低糖質の生ホイップクリームを合わせ、揚げたてのパンと一つにしました。

■アメリカの定番を、日本の食べ歩きスタイルで

家庭の味として親しまれるPB&Jを、揚げたてのパンで仕立て、片手で楽しめる一品に。日本ならではの食べ歩きスタイルで提案します。

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

■ 商品について

『ピーナッツバタージャム』は、アメリカで長く愛される定番の組み合わせ「PB&J」をテーマにした新作です。

クランチーなピーナッツバターの香ばしいコクに、甘酸っぱいラズベリーソースとフレッシュないちごの果実感を重ね、低糖質の生ホイップクリームでまとめました。揚げたてのパンと合わさる、期間限定の一品です。

■ピーナッツバターのコクに、ベリーの甘酸っぱさを

１. クランチーなピーナッツバター

ローストしたピーナッツの食感とコクが楽しめる、クランチータイプ

２. ラズベリーソース＆フレッシュないちご

甘酸っぱいラズベリーソースと、フレッシュないちご

３. 低糖質生ホイップクリーム

全体をやさしくまとめる、Age.3こだわりの生ホイップクリーム

まず広がるのは、香ばしいピーナッツバターのコク。続いて、甘酸っぱいラズベリーソースとフレッシュないちごの果実感が重なります。低糖質の生ホイップクリームがやさしくつなぎ、揚げたてのパンが全体をまとめます。

■ 商品概要

商品名：ピーナッツバタージャム（PEANUT BUTTER JAM）

発売日：2026年7月1日（水）

販売店舗：Age.3 国内各店（銀座・浅草・原宿・飛騨高山・嘉麻）

提供期間：夏季限定

＜報道関係者の皆さまへ＞

試食、店頭での撮影、代表兼料理長へのインタビューに対応可能です。

■画像素材について

商品単体・店舗外観／内観に加え、世界各店舗の行列の様子を含む高解像度画像（JPEG／PNG、メディア掲載・SNS投稿に適した構図）をご用意しています。

掲載用途に応じた最適な画像素材をご提供できますので、下記広報担当まで

お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

公式HP :https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

ブランド概要｜Age.3（アゲサン）とは

Age.3は、福岡県嘉麻市でスタートしたスイーツブランド「FRUITS SAND THREE」を起点に誕生しました。

2023年に、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に1号店をオープン。以降、国内外へと展開を広げています。

現在は日本国内に加え、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど海外にも出店し、日本発のスイーツブランドとしてグローバルに成長を続けています。



インバウンド需要の回復に伴い、観光地における食べ歩き需要が再び高まる中、

“揚げたて”という体験を提供するAge.3は、食べ歩き文化との親和性から、国内外の観光地で支持を集めています。

その流れの中で、日本の食べ歩き文化を体験できる観光地・飛騨高山にて、「できたて」を楽しむ新たな拠点として「Age.3 HIDA TAKAYAMA」をオープンしました。

Age.3が大切にしている、五感で味わう設計。

見た瞬間に心が動くこと。

ひと口目で驚きがあること。

食べ進めるほど、新しいおいしさに出会えること。

視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚。

FRUITS SAND THREE / Age.3は、

味だけではなく、見た目、香り、食感、体験まで含めて、五感すべてで楽しめる“体験”を、一つひとつ丁寧に設計しています。

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

店舗情報

【NEW OPEN】

Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）

住所：〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地

TEL：080-2662-6071

営業時間：9:00 -18:00

Instagram：age.3_hidatakayama/(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：age.3_ginza/(https://www.instagram.com/age.3_ginza/)

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：fruits_sand_three/(https://www.instagram.com/fruits_sand_three/)

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7-22

TEL：03-6284-7136

営業時間：10:00 -19:00

Instagram：age.3_asakusa/(https://www.instagram.com/age.3_asakusa/)

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：10:00 -19:00

Instagram：age.3_harajuku/(https://www.instagram.com/age.3_harajuku/)

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：age.3_dubai/(https://www.instagram.com/age.3_dubai/)

Age.3 MANILA Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）

住所：Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines

Instagram：age.3_manila/(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：age.3_manila/(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：age.3_sydney/(https://www.instagram.com/age.3_sydney)

Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）