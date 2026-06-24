【ラベイユ】世界遺産の島の自然をそのまま瓶に閉じ込めた奇跡の一品「イースター島の花々 プレミアム 2025」

L’ABEILLE 株式会社（本社：東京都港区南青山／代表取締役社長 白仁田雄二）が運営する世界12 か国80 種類以上のはちみつを販売するラベイユは、世界遺産の島で採れた特別なはちみつ「イースター島の花々 プレミアム 2025」を2026 年7 月8 日（水）から三店舗限定で発売いたします。

L'ABEILLE株式会社【はちみつ】イースター島の花々 プレミアム 2025

麻布台ヒルズ、ハエラ（6 月11 日オープン）、オンラインショップの三店舗では、ラベイユの品揃えの中でも特に稀少性の高いはちみつや数年に一度の当たり年のはちみつなどを「プレミアムハニーシリーズ」として限定数でご用意しております。

【はちみつ】イースター島の花々 プレミアム 2025 イメージ【はちみつ】イースター島の花々 プレミアム 2025 マリアージュイメージ

今回、「イースター島の花々 プレミアム 2025」が登場。温暖な気候と豊かな自然に囲まれたイースター島に咲く花々から集められた百花蜜は、南国フルーツを思わせるトロピカルな味わいにドライフルーツやハイビスカス、パイナップルを思わせる華やかなアロマが拡がります。

養蜂家ロドリゴ・ラブラ氏の「自然のまま届けたい」という想いにより、濾過から原料充填まで一切の加温、加熱を行わない完全非加熱はちみつ。採蜜後は大切な香りと風味を損なわないよう、イースター島から日本まで空輸で届けられています。世界遺産の島の自然をそのまま瓶に閉じ込めた奇跡の一品をぜひご賞味ください。

ラベイユ コーポレートサイト：https://labeille.jp/

イースター島から届いた稀少なはちみつ

【はちみつ】イースター島の花々 プレミアム 2025

NEW

■商品名：【はちみつ】イースター島の花々 プレミアム 2025

■価格：350g 108,000 円（税込）

■販売期間：2026 年7 月8 日～通年 ※数量限定

■養蜂家：ロドリゴ・ラブラ氏

■商品説明：温暖な気候と豊かな自然に包まれたイースター島は、かつて過剰な伐採や環境変化によって失われた緑を近代の植林活動によって取り戻しました。南太平洋にぽつりと浮かぶ孤島であることから、ミツバチの病気が確認されていない世界でも珍しい場所です。島に咲くバナナやアボカド、グアバ、パッションフルーツ、ユーカリ、柑橘など多彩な花々を蜜源とするはちみつは、南国フルーツを思わせるトロピカルな風味が際立ちます。島でも数少ない養蜂家ロドリゴ・ラブラ氏は、風味を損なわぬよう、はちみつを非加熱のまま日本へ届けてくれました。同じチリ国内でもほとんど流通していない、世界遺産の島の自然をそのまま瓶に閉じ込めた稀少なはちみつです。紅茶やローズヒップティー、ギ

リシャヨーグルトと合わせて。

養蜂家 ロドリゴ・ラブラ氏

＜養蜂家 ロドリゴ・ラブラ氏＞

イースター島の隔絶された環境で、稀少な非加熱はつみつを採蜜する養蜂家。家族とともに島へ移住し、「巣箱がすべてを教えてくれる」という一言を頼りに独学で養蜂技術を磨きました。静かで優しいたたずまいの奥に品質への揺るぎないこだわりを持ち、自らの手でその価値を届けたいという情熱でイースター島史上初の輸出許可を獲得しています。

日本のお客様へのメッセージ

「こんにちは。世界で最も孤立した有人島、ラパ・ヌイ（イースター島）で養蜂をしています。この島の自然とともに生きるミツバチたちは、世界でも特に健全な環境の中で暮らしています。そして、そのミツバチたちが生み出すはちみつには、この島のすべてが詰まっています。味わいはとても豊かで、この島でしか出会えない特別なおいしさがあります。ぜひ一度、このはちみつを味わい、香りや風味、そして島の魅力を感じていただけたら嬉しいです。」

採蜜地 イースター島

＜採蜜地 イースター島＞

日本から遥か地球のほぼ反対側に位置するイースター島。同じ国内でありながらチリ本土からも飛行機で約5 時間を要する、世界でも屈指の孤立した島のひとつと言われています。たどり着くことさえ容易ではないこの島はモアイ像で知られ、大部分がラパ・ヌイ国立公園として保護され、ユネスコ世界遺産に登録されています。

＜取り扱い店舗＞

麻布台ヒルズ、ハエラ、オンラインショップ

そのほかのプレミアムハニーシリーズ

今回発売の「イースター島の花々 プレミアム 2025」のほか、3 種のプレミアムハニーを取り揃えております。

【はちみつ】エラトバニラ プレミアム 2023

■商品名：【はちみつ】エラトバニラ プレミアム 2023

■価格：350g 108,000 円（税込）

■販売期間：通年 ※数量限定

■養蜂家：スーカス・ニコラオス氏

■商品説明：高度900m 以上の高地に生えるクリスマスツリーとして親しまれているギリシャモミ（エラト）の甘露蜜。採蜜地のヘルモス山は山全体が国立公園に指定され大部分がギリシャモミで覆われた良質なエラトはちみつの産地です。エラトはちみつの中でも、ミツバチが樹に残った白い分泌液を吸って作り出した美しいバニラ色の輝きをもつものだけが「エラトバニラ」と呼ばれ、この中から輝きと光沢が特に優れているものを選りすぐりました。ほのかなバニラの風味、なめらかな食感はまるで濃厚なミルクキャラメルのよう。クロワッサン、マスカルポーネ、ヨーグルトと合わせると至福の味わい。

【はちみつ】びわ プレミアム 2017

■商品名：【はちみつ】びわ プレミアム 2017

■価格：350g 75,600 円（税込）

■販売期間：通年 ※数量限定

■養蜂家：吉田桂吾氏

■商品説明：びわの花は11 月から1 月にかけて咲きます。養蜂家にとって冬の季節は春に向けてミツバチを休ませる時期のため、びわのはちみつは稀少です。そんなびわはちみつの中で数年に一度採れる真っ白なはちみつは、粒子が細かいクリーム状に結晶し、花の香りがより華やかに感じられます。こちらの商品は冷凍保管しておいた当たり年のはちみつを少量ずつ解凍し、一本一本手作業で詰めたもの。びわのはちみつならではの繊細で豊かな風味をお楽しみください。

【はちみつ】桜 プレミアム 2025

■商品名：【はちみつ】桜 プレミアム 2025

■価格：350g 64,800 円（税込）

■販売期間：通年 ※数量限定

■養蜂家：ラベイユ養蜂部

■商品説明：東京都八王子市の高尾山周辺に数か所あるラベイユ養蜂場で桜の単花蜜が採れる養蜂場はごく一部。採れたはちみつを一缶一缶全てテイスティングし、桜の純度が高いはちみつを選りすぐりました。風味が変わらないよう一切の加温をせずに充填しています。日本の春の景色を詰め込んだかのような、ふくよかな香りをお楽しみください。

＜取り扱い店舗＞

麻布台ヒルズ、ハエラ、オンラインショップ

ブランド紹介

■ラベイユ ブランド紹介

1946 年創業の蜂蜜ブランド。自社養蜂場の蜂蜜と世界の養蜂場を訪ねて買付けた世界12 か国80 種類以上の蜂蜜、蜂蜜食品などの商品を国内19 店舗とオンラインショップで販売しています。全国の店舗では、蜂蜜のソムリエである販売スタッフがお客様にぴったりの蜂蜜をご提案します。蜂蜜には、蜜源となる花に由来する風味があり、採れる花によって風味が異なります。ラベイユは生産者としての歴史や経験で培った独自の品質基準を元に生産・仕入から販売までを一貫して行い、採れ立ての蜂蜜の風味を大切にお届けしています。

ラベイユ麻布台ヒルズ

■ラベイユ ショップリスト

＜首都圏エリア＞

荻窪本店、日本橋三越本店、新丸の内ビルディング、GINZA SIX、松屋銀座、麻布台ヒルズ、渋谷ヒカリエ内ShinQs 店、小田急百貨店新宿店、東武百貨店池袋店、荻窪店（LUMINE 荻窪）、そごう横浜店

＜中部・東海エリア＞

松坂屋名古屋店、HAERA、ジェイアール名古屋タカシマヤ

＜関西エリア＞

阪神梅田本店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、大丸神戸店

＜九州エリア＞

福岡三越

＜そのほか＞

ラベイユ オンラインショップ https://shop.labeille.jp/

ラベイユ コーポレートサイト https://labeille.jp/

※予告なく、価格・販売期間が変更になる場合がございます。