『まるで、拭く香水。』が気温40℃超の「酷暑日」を快適にする！SNSで話題の「AurdeW（オーデュー）ボディシート」の取扱店、順次拡大中。夏の新エチケット習慣へ。

株式会社ノルコーポレーション

株式会社ノルコーポレーション（本社：東京都調布市）が展開する、フレグランスブランドAurdeW（オーデュー）。

昨年発売したAurdeW（オーデュー） ボディシート」は、お肌の余分な皮脂を拭き取りながら、まるで香水をつけたかのような心地よい香りが広がると、話題を集めています。

2026年6月中旬より取扱店舗を順次拡大し、過酷な夏を乗り切る新エチケット習慣をご提案いたします。

本製品は、従来の汗拭きシートに多かった強い清涼感や薬品臭が苦手な方でも快適に使える、新しいアプローチのボディシートです。

SNSや口コミを中心に『まるで、拭く香水。』として話題を集めており、夏本番を迎えるにあたり、より多くのお客様が日常の身近な場所でお買い求めいただけるよう、販路を強化し、過酷な夏を乗り切る新エチケット習慣をご提案いたします。

酷暑の汗やベタつきを"心地よいオーラ"へと昇華させる、令和の新エチケット

昨今、最高気温40℃以上となる日が「酷暑日」と呼ばれるようになるなど、日本の夏は深刻な猛暑リスクが社会問題化しています。これに伴い、個人の不快感解消だけでなく、オフィスやビジネスの場における「汗・ニオイ対策」は、周囲への配慮も含めた社会人の必須エチケットとして年々重要性を増しています。

しかし、市場に多く見られる制汗シート特有の「強いヒリヒリ感（メンソール感）」や「ツンとした薬品臭」に対しては、「肌への刺激が強すぎる」「オフィスや外出先で使うには香りが不自然で使いにくい」と敬遠する声も少なくありませんでした。

『AurdeW（オーデュー）』は、こうした「過酷な酷暑対策」と「上質なフレグランス習慣」の双方を叶えるアイテムとして2025年6月に誕生しました。

「オーラをまとうように香りを身につける」をコンセプトに、お出かけ前や仕事中のリフレッシュに『まるで、拭く香水。』のような心地よさを提供し、生活者の快適な夏をサポートします。

すべての人がより快適に、かつスマートに汗やベタつきのケアを行えるよう、急な外出や必要なタイミングですぐに手に入る身近な店頭での展開へと踏み切りました。

「AurdeW ボディシート」3つの強み

［１］『まるで、拭く香水。』のような贅沢な香り立ちと持続性

体を拭いた瞬間、上質で奥行きのあるムスクベースの香りがお肌に広がります。強すぎず、さりげなく香るため、オフィスでの作業中や、外出先・デート前の「香水の代わり」としても最適です。

- LOVE MUSK（ラブムスク）：上品さとみずみずしさのある ローズフローラルムスクの香り- GLASS MUSK（グラスムスク）：ハーバルな印象にティーを加えたリラクシングフローラルの香り- PURE MUSK（ピュアムスク）：まっさらなリネン生地の無垢な表情をイメージした香り- SAVON MUSK（サボンムスク）：石鹸調の香りと透明感あるフルーツのウォータリーサボンの香り［2］肌への優しさを追求した「厚手×目の細かい」シート設計

汗や余分な皮脂をしっかり拭き取れるよう、肌への摩擦や負担を考慮した厚手で目の細かいシートを採用。破れにくく、1枚で、全身をすっきりと心地よくケアできます。

［3］保湿成分*を配合し、「強い刺激が苦手な方」も安心

一般的な制汗シート特有の強いヒリヒリ感を抑えた、やさしい使い心地。

さらに、ヒアルロン酸Naや水溶性コラーゲン、セラミドなどの贅沢な保湿成分*を配合し、紫外線やエアコンで乾燥しがちな夏の肌に潤いを与えます。

* ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、ナイアシンアミド、ダマスクバラ花エキス

商品概要

AurdeW ボディシート（全4種）

商品名：AurdeW（オーデュー）ボディシート

価格：660円（税込）

容量：15枚

種類：ラブムスク、グラスムスク、ピュアムスク、サボンムスク（全4種）

発売日：2025年6月

取扱：楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/crystal-planet/aud02/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/3EDE37D7-91AD-47FD-90CE-7F33CACC70A4?ingress=0&visitId=b55981f2-417c-457f-b6b0-484d4558a6ef)、全国バラエティショップ、雑貨店、一部コンビニエンスストア 他

会社概要

酷暑による汗やベタつきを心地よいオーラへ

会社名： 株式会社ノルコーポレーション

所在地： 【本社】東京都調布市飛田給1-7-3

企業サイトURL： https://www.nolcorp.co.jp/ (https://www.nolcorp.co.jp/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ノルコーポレーション 広報担当：古口

電話： 042-485-3100

メールアドレス： f_koguchi@f-nol.biz

FAX： 042-485-3110

※メディア関係者様へのサンプル・テスターのご提供、お貸し出しも承っております。お気軽にお問い合わせください。