33club がウィメンズオンリーのセレクトショップ「Forget-me-nots」名古屋店・福岡店にて POP UP SHOP を同時開催！
33club x Forget-me-nots コラボレーションメインビジュアル
“everyday, everyone, enjoy lovely” をキーメッセージに、年齢や性別、言葉の壁を越えて "ラブリーな個性" を楽しむアクセサリーブランド・33club が、ストリートファッションとデザイナーズクロージングを提案するセレクトショップ「Forget-me-nots」名古屋店・福岡店にて Pop up shop を開催します。
TOGA PULLA、Marine Serre、FETICO、GANNI をはじめとする国内外のブランドを取り扱う Forget-me-nots。
今回の POP UP では、Forget-me-nots の世界観に合わせてセレクトされた 33club のアイテムが並びます。
Forget-me-nots ならではの視点で選ばれたラインナップをお楽しみください。
また、コレクターも多い POP UP 限定ノベルティバッジ。
今回は Forget-me-nots のアイコンでもあるスニーカーモチーフで制作しました。
数量限定でお届けします。
ノベルティーのスニーカーバッジ
✧ 33club × Forget-me-nots POP UP SHOP
会期：
2026年7月4日（土）～7月12日（日）
会場：
【Forget-me-nots 名古屋店】
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3丁目25-43 瑞穂ビル1F
営業時間：
12:00～20:00
Instagram：
https://www.instagram.com/forgetmenots_nagoya/
【Forget-me-nots 福岡店】
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1丁目14-23 大名入江ビル1F
営業時間：
11:00～20:00
Instagram：
https://www.instagram.com/forgetmenots_fukuoka/
✧ POP UP 限定ノベルティ
「Forget-me-nots Sneaker badge」
2アイテム以上のご購入 ＋ アンケート回答でプレゼント
※数量限定、なくなり次第終了
( 33club WEB STORE )
https://33club.jp/
( 33club Instagram )
https://www.instagram.com/33club.jp/
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