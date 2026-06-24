33club がウィメンズオンリーのセレクトショップ「Forget-me-nots」名古屋店・福岡店にて POP UP SHOP を同時開催！

株式会社変幻自在33club x Forget-me-nots コラボレーションメインビジュアル

“everyday, everyone, enjoy lovely” をキーメッセージに、年齢や性別、言葉の壁を越えて "ラブリーな個性" を楽しむアクセサリーブランド・33club が、ストリートファッションとデザイナーズクロージングを提案するセレクトショップ「Forget-me-nots」名古屋店・福岡店にて Pop up shop を開催します。

TOGA PULLA、Marine Serre、FETICO、GANNI をはじめとする国内外のブランドを取り扱う Forget-me-nots。

今回の POP UP では、Forget-me-nots の世界観に合わせてセレクトされた 33club のアイテムが並びます。

Forget-me-nots ならではの視点で選ばれたラインナップをお楽しみください。

また、コレクターも多い POP UP 限定ノベルティバッジ。

今回は Forget-me-nots のアイコンでもあるスニーカーモチーフで制作しました。

数量限定でお届けします。

ノベルティーのスニーカーバッジ





✧ 33club × Forget-me-nots POP UP SHOP

会期：

2026年7月4日（土）～7月12日（日）

会場：

【Forget-me-nots 名古屋店】

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3丁目25-43 瑞穂ビル1F

営業時間：

12:00～20:00

Instagram：

https://www.instagram.com/forgetmenots_nagoya/

【Forget-me-nots 福岡店】

〒810-0041

福岡県福岡市中央区大名1丁目14-23 大名入江ビル1F

営業時間：

11:00～20:00

Instagram：

https://www.instagram.com/forgetmenots_fukuoka/

✧ POP UP 限定ノベルティ

「Forget-me-nots Sneaker badge」

2アイテム以上のご購入 ＋ アンケート回答でプレゼント

※数量限定、なくなり次第終了

( 33club WEB STORE )

https://33club.jp/

( 33club Instagram )

https://www.instagram.com/33club.jp/

Love,33club



