【Yahoo!ショッピング50%割引き】人気のP10 Proが16,000円以下に！Android 16搭載・120Hz対応の高コスパタブレット、レビュー投稿で特典も

深圳市新义腾飞电子商务有限公司P10 Pro 50% OFF

DOOGEEは、Yahoo!ショッピングで人気を集める高コスパAndroidタブレット「P10 Pro」を、期間限定の特別価格で販売いたします。通常価格31,900円（税込）のところ、今なら16,000円以下の特別セール価格で購入可能。さらに、商品到着後にレビューをご投稿いただいたお客様を対象に、レビュー特典プレゼントも実施しています。

在庫数には限りがあり、数量限定・先着順での販売となります。自宅学習、動画視聴、在宅ワーク、オンライン授業、電子書籍、ゲーム、ビジネス用途まで幅広く使える10.1インチタブレットをお探しの方におすすめのキャンペーンです。

商品リンク：https://store.shopping.yahoo.co.jp/articlesdivers/p10pro.html

セール概要

P10 Pro イメージ図

商品名：P10 Pro Android 16 タブレット

通常価格：31,900円（税込）

セール価格：15950

販売場所：Yahoo!ショッピング

キャンペーン内容：期間限定特価、レビュー投稿でプレゼント

販売形式：数量限定・先着順

対象者：在庫がなくなり次第終了

商品リンク：https://store.shopping.yahoo.co.jp/articlesdivers/p10pro.html

10.1インチ大画面×120Hz対応、動画も操作もなめらか

P10 Proは、10.1インチのIPS大画面ディスプレイを搭載。1280×800のHD解像度、16:10の画面比率により、YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoなどの動画視聴、電子書籍、Web閲覧、資料確認などを快適に楽しめます。

さらに、最大120Hzの高リフレッシュレートに対応。画面スクロールやアプリ操作、ゲームプレイ時の表示がなめらかで、一般的なエントリータブレットよりも快適な操作感を目指したモデルです。

Widevine L1にも対応しているため、対応する動画配信サービスで高画質コンテンツを楽しみたい方にもおすすめです。

Android 16搭載、Gemini AIにも対応した最新タブレット体験

P10 Proは、Android 16を搭載。アプリの起動、マルチタスク、セキュリティ、プライバシー管理など、日常使用に必要な機能を快適に利用できます。

また、Gemini AIにも対応しており、調べもの、文章作成、学習サポート、翻訳、アイデア整理など、AIを活用したスマートな使い方も可能です。学生から社会人、シニアユーザーまで、幅広い世代に使いやすいAndroidタブレットです。

48GB RAM＋128GB ROM、2TB拡張対応でアプリもデータもたっぷり保存

P10 Proは、8GBの物理メモリに最大40GBの拡張メモリを組み合わせた、合計最大48GB RAM構成に対応。動画視聴、ブラウザ、SNS、学習アプリ、ビジネスアプリなどをスムーズに使いやすい設計です。

ストレージは128GB ROMを搭載し、写真、動画、資料、アプリなどをしっかり保存可能。さらに、最大2TBのmicroSDカード拡張にも対応しているため、動画ファイルや学習教材、電子書籍をたくさん保存したい方にも便利です。

8800mAh大容量バッテリーで長時間使用に対応

P10 Proは、8800mAhの大容量バッテリーを搭載。自宅での動画視聴、外出先での学習、カフェでの作業、移動中の電子書籍閲覧など、さまざまなシーンで安心して使用できます。

Type-C充電に対応しており、日常的な充電もスムーズ。長時間使えるタブレットを探している方に適した一台です。

キーボード・マウス・ケース・タッチペン付きのセット版で、届いてすぐ使える

本モデルは、タブレット本体だけでなく、Bluetoothキーボード、Bluetoothマウス、タッチペン、レザー保護ケース、強化ガラスフィルム、有線イヤホンなどを含むセット版です。

レポート作成、メール返信、オンライン授業、仕事用資料の確認、簡単な文章入力など、タブレットをノートPC感覚で使いたい方にもおすすめ。別途アクセサリーを買い足す手間を抑えられるため、トータルコストを重視する方にも魅力的です。

P10 Proは、価格、性能、付属品、使いやすさのバランスに優れた人気モデルです。今回の期間限定セールでは、通常価格31,900円（税込）から大幅値下げし、16,000円以下で購入できるチャンスとなっています。

レビュー特典も実施中のため、タブレット購入を検討している方は、この機会をぜひご確認ください。