AIチューター「Knock」に数学の赤入れ添削機能を追加

Hanji株式会社

生成AIを活用したAIチューター「Knock（ノック）」を開発・提供するHanji株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：村田 洋佑、以下「Hanji（ハンジ）」）は、「Knock」において、生徒の手書き答案に直接赤入れで添削を行う「赤入れ添削機能」の提供を開始しました。

「赤入れ添削機能」は、生徒が解いた問題と手書きの答案を撮影してKnockにアップロードするだけで、答案画像上に直接「赤入れ」を行う形式で添削結果を表示する新機能です。誤答箇所の的確な指摘や、理解を深めるためのアドバイスを視覚的かつわかりやすく提示します。添削結果は数十秒～1分程度という短時間で返却されるだけでなく、指摘内容について不明点があれば、その場でAIに追加の質問を行うことができ、学習中の疑問を即座に解消することが可能です。また、本機能は基礎的な問題にとどまらず、大学入試レベルの高度な記述問題の答案添削にも対応しております。

開発背景

Knockでは従来より、生徒の答案に対してテキスト形式でアドバイスを行う添削機能を提供しておりました。しかし、ユーザーである生徒へのヒアリングを通じて、画面の見やすさや操作時の使い心地が学習意欲や学習効果に直結することがわかりました。そこで、生徒にとって最も馴染みのある「学校の先生の添削」を画面上で再現すべく、より直感的でわかりやすい「赤入れ形式」の添削機能を新たに開発・提供するに至りました。

本機能の開発にあたっては、高校生の実答案を数百枚にわたって確認したり、先生方との度重なるディスカッションを行ったりすることで「生徒がよくつまずくパターン」「先生ならではの指摘の仕方」「先生が採点する時に特に重視するポイント」を体系的に整理しました。さらに、専門的な知見に基づく独自のデータベースを構築・活用することで、大学入試レベルの問題まで対応可能な添削品質を実現しています。

効果と今後の展望

本機能の導入により、学習者と指導者の双方に以下のようなメリットをもたらします。

学習者（生徒）は、視覚的な「赤入れ」によって自身のつまずきや理解不足の箇所を直感的に把握できます。添削結果の確認や「追加質問機能」を併用することで、学習の手を止めることなく、効率的に自学自習を進めることが可能です。一方、指導者（先生）にとっては、これまで多大な労力と時間を要していた、一人ひとりへの丁寧な添削指導に関わる業務負担を軽減することができると考えています。

将来的には、単なる個別添削の枠を超え、添削データからクラス全体の学習傾向を把握し、実際の授業指導に還元できるような機能拡張も視野に入れております。AIチューター「Knock」は、教育に特化した生成AIツールとして、生徒、先生の両方に寄り添い、本当に使いやすいツールを目指して継続的な機能改善に取り組んでまいります。

開発の裏側について、Knock公式noteに掲載しています。

AIチューター「Knock」公式note

数百枚の答案と向き合って生まれた「赤入れ添削機能」開発の裏側

https://note.com/knock_by_hanji/n/neb5f83215b04

AIチューター「Knock」の特徴

AIチューター「Knock」には、汎用型のAIツールとは異なる3つの特徴があります。既に公開している日々の学習の記録ができる「Studygram（スタディグラム）」機能に加えて、随時機能を追加してまいります。現在個人プラン（無料版と有料版あり）に加え、学校や塾単位のご利用も受け付けています。

１.教育特化の生成AI

独自の技術を用いて、幅広い問題に高い精度で解説をすることができます。有料版ではどの教科でも使うことができ、難関校の大学受験レベルの数学の問題などにも対応しています。また、日本の学習指導要領にあわせ、中高生に馴染みのある用語や内容で、学年に合わせた説明が可能です。

２.思考力を引き出す設計

すぐに正解を出すのではなく、ヒントやステップごとで解説していくので思考力を養うことができます。また、途中でわからない部分に対しても何回もAIに質問でき、自ら考えて理解を深めていく設計になっています。

３.生徒に支持される使い心地

汎用型のAIツールだと、すべて自分でプロンプト（指示文）を作成する必要がありますが、「Knock」では次の指示をボタンから選ぶこともできるので、直感的に使えます。また、タブを使って画面を切り替えることができたりなど、ストレスなく勉強に集中できます。アプリストアでは10,000人以上のレビューで★4.8を獲得しています。

ご利用に関する紹介はこちら

個人でのご利用について：https://knock-snap.jp/

学校・塾単位でのご利用について：https://knock-snap.jp/for-schools/

＜Hanji株式会社について＞

Hanji株式会社は2023年に創業したEdTechスタートアップです。「次の時代の担い手のための教育を創る」をミッションに、AIチューター「Knock」を開発・提供しています。

設立：2023年12月26日

オフィス所在地：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA

代表取締役CEO：村田 洋佑（むらた ようすけ）

事業内容：中高生向けのAIチューター「Knock」の開発・提供

コーポレートサイト：https://hanji.inc/

AIチューター「Knock」公式サイト：https://knock-snap.jp/