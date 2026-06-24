【コネクタートップブランドNeutrik（ノイトリック）・展示会出展】第30回サウンドフェスタ 出店のご案内

ノイトリック株式会社

リヒテンシュタイン侯国に本拠を置く、コネクターのトップブランド「Neutrik（ノイトリック）」の日本法人、ノイトリック株式会社（本社：東京都中央区東日本橋）は、2026年7月1日（水）から7月2日（木）に、グランキューブ大阪にて開催される、「第30回サウンドフェスタ」に出展いたします。現場で幅広く使われているSocapexの充実のラインナップをはじめ、業界の皆様に末永く支えられているメイン商材各種を展示いたします。

第30回サウンドフェスタ

URL: https://sound-festa.com/

出展概要

ノイトリックブースでは、XLR・スピコン・パワコン・イーサーコン・オプティカルコンなどの業界スタンダートとなっている各種商品のパネル展示は勿論のこと、充実のSocapexラインナップをはじめとした各種新製品などを数多く取り揃えております。

みどころ

Socapexは、電気コネクターのブランドであり、エンターテインメント業界では主に19ピン電気コネクターで知られています。一般に「Socapexコネクター」と呼ばれるこのコネクターは、映画、テレビ、舞台照明のなど現場において、マルチケーブルの端末処理に広く使用されています。

一気に6系統の電源を、機材の近くまで1本のケーブルで手配可能な事が大きな魅力です。

ノイトリックでは、Socapex - powerCON TRUE1*6の分岐ケーブルをはじめ、数多くの商品を取り扱っております。

また、去る2026年2月3日～2月6日に、スペインのバルセロナにてオーディオビジュアルとシステム統合の展示会、ISE(Integrated Systems Europe)が開催されました。もちろんノイトリックも出展しましたが、とりわけ注目を浴びたのが新しい商品プラットフォームである「Unicorn Platform」の紹介でした。

ノイトリックではこれまで、TRUE1は、「屋外で安全に使える電源コネクタ」として高い評価を得てきました。一方で現場では、電源とデータで異なる思想・異なる基準のコネクタを使い分ける状況が長く続いてきました。Unicorn Platform は、この分断された接続の考え方を見直し、TRUE1の思想をデータ接続領域へ拡張するために構想された新しいプラットフォームです。

会場では、新プラットフォームのモックアップをご用意しご来場の皆様にご紹介してまいります。

さらに、2025年に発売された、新DANTEインターフェースのNA-2I2O-DLINEをデモ展示いたします。NA-2I2O-DLINEは、従来モデルであるNA2-IO-DLINEと同様に、2つの入力および2つの出力を備えております。厚手のゴム製保護カバーは取り外し可能で、オプションのアクセサリーを使用することで、テーブルトップやトラス、19インチラックへの取り付けが可能です。

本新世代のDLINE製品群では、オーディオ性能がさらに向上しており、入力・出力いずれにおいても最大24 dBuのレベル、100 dBを超えるダイナミックレンジ、108 dBを超えるS/N比、ならびに出力においては20 kHz時に-100 dB、入力においては-110 dBというクロストーク性能を実現しております。また、AES67規格に準拠しております。

すでにDANTEネットワークを構築されているユーザー様に、スポット的にLine-in/Line-outを必要な場所に追加する機材として最適です。

DANTE関連商品URL: https://www.neutrik.co.jp/jp/products/digital-audio-devices/line-i-o-to-dante-r-interfaces

展示会概要

第30回サウンドフェスタ

会期: 7月1日（水）10:00-18:00、7月2日（木）10:00-17:30

会場: グランキューブ大阪（大阪国際会議場）5F

入場料: 無料

URL: https://sound-festa.com/