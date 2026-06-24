株式会社Mer、業務フロー設計を“無料”で提供開始 ─ As-Is/To-Be整理からツール選定・費用見積まで、AI活用の「最初の一歩」を支援

株式会社Mer

株式会社Mer、業務フロー設計の無料提供を開始。AI活用の「どこから手をつけるか」を解消する“最初の一歩”を支援

AI Operations Company の株式会社Mer（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤口 友彰）は、社外RevOpsチーム「diver（ダイバー）」において、企業の業務フロー設計を無料で提供する取り組みを開始しました。業務フローのAs-Is/To-Be整理、最適なツールの選定、構築費用・ツール費用の見積もりまでをお渡しし、AIを前提とした業務再設計の「最初の一歩」を、費用負担なく踏み出していただけます。

■ 背景：AI活用の最大の壁は「技術」ではなく「どこから始めるか」

生成AIや業務ツールの選択肢が急速に増える一方で、多くの企業が「ツールを入れても効率化されない」「次々と出る新しいツールを追うだけで実装に進めない」「自動化・AI化を進めたいが、どこから手をつけるべきか分からない」といった課題を抱えています。

成果の多くは、ごく一部の高レバレッジな業務の改善から生まれます。重要なのは、すべてのツールを学ぶことではなく、自社にとって最も効果の見込める領域を見極め、実装に踏み出すことです。diverは、その判断材料となる「業務フローの設計図」を無料で提供します。

本取り組みに関する概要資料はこちら(https://engage.merinc.co.jp/ja/page/71ccf497-70c1-4be0-9892-d978515ebb54/playlist/d2d83ed1-a290-47ff-be69-70ab62a6a20c/item/835cf74b-4464-4e2c-a755-a83f70090383?pagenumber=1)

本取り組みに関するお問い合わせはこちら(https://www.diverops.com/contact)



■ 提供内容：4つの成果物を無償でお渡し

打ち合わせを通じて現状を把握し、以下の4点を整理してそのままお渡しします。

- 業務フローの As-Is / To-Be 整理：現状の業務フローを可視化し、AI活用を前提としたあるべき姿（To-Be）を設計します。- ツール選定：To-Beの実現に最適なツールを、既存環境に合わせて中立的に選定します。- 構築の見積もり：設計したフローを実装する場合の作業範囲・工数・費用の目安を提示します。- ツール費用の見積もり：選定したツールのライセンス・ランニングコストを試算します。

費用は一切かかりません。設計図はすべてお渡しし、構築の依頼有無は、見積もりをご覧いただいたうえで自由にご判断いただけます。

■ 特徴：「AIを前提に」業務フローを設計する

diverは、今ある業務フローにツールを足すのではなく、AIと自動化を前提に業務プロセスそのものを設計し直します。背景にあるのは、人がAIを使う【人→AI】ではなく、AIが人に寄り添う【AI→人】という設計思想です。AIが自動で起動し、既存ツール内で回答やアクションを生成、人はワンクリックで確認して完了する──誰もが自然に使い始め、習慣として定着する仕組みを目指します。

■ ご利用の流れ

ヒアリング → 現状（As-Is）整理 → To-Be設計・ツール選定 → 構築費用・ツール費用の見積提示、という流れで進めます。オンライン中心で、貴社のご負担を最小限に進められます。

■ diver について

「AIを“使う”組織から、AIと“働く”組織へ」を掲げる社外RevOpsチーム。業務フロー全体をAI前提で設計し、ツール選定・実装・定着までを一気通貫で支援します。

サービスサイト：https://www.diverops.com/(https://www.diverops.com/)

■ 会社概要

社名：株式会社Mer（メル）

設立：2020年2月14日

代表取締役：澤口 友彰

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

事業内容：AI Operations（Pipedrive / diver / DataSango の3プロダクトによる運営基盤の設計・実装・定着支援）

コーポレートサイト：https://www.merinc.co.jp/(https://www.merinc.co.jp/)

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Mer ／ diver お問い合わせ：https://www.diverops.com/contact(https://www.diverops.com/contact)

本取り組みに関する概要資料はこちら (https://engage.merinc.co.jp/ja/page/71ccf497-70c1-4be0-9892-d978515ebb54/playlist/d2d83ed1-a290-47ff-be69-70ab62a6a20c/item/835cf74b-4464-4e2c-a755-a83f70090383?pagenumber=1)