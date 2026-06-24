オートデスクが「BIM 図面審査」特設サイトを公開

オートデスク株式会社

オートデスク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中西智行、以下、オートデスク）は、2026 年 4 月より開始された「BIM 図面審査」をテーマにした特設サイトを公開したことをお知らせします。

本サイトでは、制度の要点と実務対応のポイント、それを踏まえた BIM の取り組み方を整理し、設計実務に携わる個人や企業の取り組みを支援します。

特設サイト：https://bim-design.com/bim-confirmation/

建築申請は、BIM を中心とした新たなフェーズへ

建設業界では現在、建築確認申請の運用が従来の紙図面や PDF 中心の方式から、BIM を基盤とした運用へと段階的に移行しています。BIM 図面審査では、BIM データから出力された図書を用いることで、設計・申請時のヒューマンエラー低減や、申請・審査プロセスの効率化が期待されています。

さらに国土交通省では、2029 年を目処に、BIM データそのものを審査対象とする「BIM データ審査」への移行を計画しており、今回の BIM 図面審査は、その実現に向けた重要な一歩と位置づけられています。

一方で現場では、「何から対応すべきか分からない」「自社に適した取り組み方が分からない」といった声も多く聞かれます。制度の理解にとどまらず、組織の規模や業務に合った形でいかに実務に取り入れていくかが、共通の課題となっています。こうした背景を踏まえ、本特設サイトでは単なる制度解説にとどまらず、「BIM を実務にどう定着させるか」という視点を重視。設計実務に直結する情報を体系的に紹介しています。

特設サイトの主なコンテンツ

本サイトでは、これから BIM に取り組む方から、すでに活用を進めている企業まで、幅広いユーザーを対象にしたコンテンツを掲載しています。

- BIM 図面審査の概要と実務対応のポイント- - 制度の背景や目的、今後のスケジュール、対応時に押さえるべき実務ポイントをわかりやすく解説します。- BIM 活用による設計業務の変化を紹介- - BIM を導入することで、設計品質、生産性、情報連携がどのように変化するのかを具体的に紹介。制度対応だけではない、BIM の本質的な価値を伝えます。- 全国の設計事務所による Autodesk Revit(R)（以下、Revit）活用事例- - 実際に Revit を活用している設計事務所のリアルな導入・運用事例を掲載。業務改善や組織変革につながったポイントを紹介します。- Revit ユーザー向け独自サポートコンテンツ- - オートデスク独自の学習コンテンツや実務支援情報を掲載し、これから BIM に挑戦するユーザーを支援します。

BIM 図面審査への対応は、単なる制度変更への適応ではありません。設計・施工・確認申請のあり方そのものを見直し、より創造的で生産性の高いワークフローへ移行する大きな転換点でもあります。今後、BIM を前提とした業務環境への移行が進む中で、早い段階から BIM への理解と実践を深めることは、企業や設計者にとって大きな競争力につながります。

オートデスクは今後も、BIM を軸としたデジタルトランスフォーメーションの推進を通じて、建築業界のさらなる発展と変革を支援してまいります。

■Autodesk ／オートデスクについて

1982 年に設立した Autodesk は、米国サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるモノづくりのデザインと創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。 #MakeAnything