【SwitchBot】人気スマートホーム製品が最大58%OFF。Amazonプライムデーに先駆け、6月30日より先行セールを開催

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2026年4月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：コネリー・リー）は、Amazonプライムデーに先駆け、2026年6月30日（火）よりAmazon公式ストアにて「SwitchBot限定先行セール」を開催いたします。

今回のセールでは、夏の快適空間づくりに役立つスマートサーキュレーターや、玄関まわりの利便性と防犯性を高めるスマートロックシリーズをはじめ、ロボット掃除機、テレビドアホン、ハブ製品、カーテンなど、SwitchBotの人気スマートホーム製品を特別価格で提供します。また、「お掃除ロボットS10」は最大58%OFFで登場。

冷房を使う時間が増え、帰省や旅行で家を空ける機会も増える夏。快適空間づくり、掃除の時短、玄関まわりの安心まで、暮らしの負担や気がかりをまとめて見直すなら、プライムデー特別価格のこの機会に。

【Amazonプライムデー先行セール概要】

■ セール会場：

https://switchbot.vip/4w3DXej

■ SwitchBot限定先行セール

2026年6月30日（火）0時 ～ 7月6日（月）23時59分

■ Amazonプライムデー先行セール

2026年7月7日（火）0時 ～ 7月9日（木）23時59分

■ Amazonプライムデー

2026年7月10日（金）0時 ～ 7月13日（月）23時59分

対象商品：サーキュレーター、スマートロック、ハブ製品、カーテン、テレビドアホン、ロボット掃除機など、SwitchBot対象製品

※一部製品を除き、先行セール期間中もプライムデー本番期間と同じセール価格でご購入いただけます。

最大58%OFF。セール対象製品の一部を紹介

Amazonプライムデーセール期間中、人気スマートホーム製品を特別価格でご提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57002/table/183_1_cb9664fe86feb8034d8b4a073bf6bb4c.jpg?v=202606240152 ]

※割引率は小数点以下を四捨五入しています。

※表示価格はすべて税込です。

【注目製品ピックアップ】

■ 暑さと湿気を、部屋ごと整える

エアコンの冷気を部屋全体へ届ける、日差しを自動で調整する、帰宅前に冷気を行き渡らせる。サーキュレーター、カーテン、ハブを組み合わせることで、暑さ・湿気・温度ムラが気になる夏の住まいを、より快適に整えます。

スマートサーキュレーター

通常価格（税込）：\13,980

セール価格（税込）：\9,580

割引率：31%OFF

製品リンク：https://switchbot.vip/43QusTB

エアコンの風を部屋全体へ届けたい時や、梅雨時期の部屋干し、在宅ワーク中の空気循環にも活用できます。コードレスで使えるため、リビング、寝室、洗面所など、必要な場所へ移動しやすい一台です。

ハブ3

通常価格（税込）：\14,980

セール価格（税込）：\11,980

割引率：20%OFF

製品リンク：https://switchbot.vip/4w4ycNn

赤外線家電、SwitchBot製品、Matter対応デバイスまで、家中のスマートホーム機器をまとめて操作・管理できる中枢デバイスです。ディスプレイ付きで温湿度や時間の確認もでき、これ1台で家中の家電をスマート化します。

カーテン3

通常価格（税込）：\8,980

セール価格（税込）：\7,284

割引率：19%OFF

製品リンク：https://switchbot.vip/4w2eotU

日差しの強い夏の室温対策も、朝の快適な目覚めも、カーテンの開け閉めを自動化することでサポートします。ハブ3やセンサーと組み合わせれば、時間や照度に合わせた自動化も設定できます。

■ 外出が増える季節、玄関まわりの安心を見直す

鍵を探す手間、閉め忘れの不安、留守中の来訪確認。スマートロック、顔認証パッド、テレビドアホンを組み合わせることで、毎日の出入りをスムーズにしながら、玄関まわりの安心を高めます。夏休みや外出が増える時期にも活用しやすいラインアップです。

ロックUltra 顔認証Proセット

通常価格（税込）：\37,980

セール価格（税込）：\32,283

割引率：15%OFF

製品リンク：https://switchbot.vip/4w4dIo0

顔認証に加え、手のひら静脈認証にも対応した顔認証パッドProと、スマートロック「ロックUltra」を組み合わせたセットです。顔を向けるだけで解錠できる「顔パス」体験に加え、マスクや帽子で顔が認識しづらい場面でも、手のひらをかざしてスムーズに解錠できます。

鍵を探す手間や、外出時の施錠確認の不安を軽減し、荷物で手がふさがっている時や家族の出入りが多い玄関でも使いやすい設計です。工事不要で後付けできるため、玄関まわりの利便性と安心を手軽に高められます。

スマートテレビドアホン

通常価格（税込）：\18,980

セール価格（税込）：\15,980

割引率：16%OFF

製品リンク：https://switchbot.vip/3SBZhsM

300万画素カメラ、165°の超広角視野、カラーナイトビジョンにより、昼夜を問わず玄関まわりを確認できるスマートテレビドアホンです。スマホに加え、専用モニターでも応対できるため、お子様やご高齢の方がいるご家庭でも使いやすく、帰省や旅行で家を空ける時の玄関まわりの見守りにも役立ちます。

■ 掃除を任せて、夏の時間にゆとりを

汗ばむ季節の床掃除や、ペットの毛、食べこぼし、ホコリ対策に。水拭きまで任せられるS10、省スペースに置きやすいK11+シリーズなど、住まいの広さや掃除スタイルに合わせて選べます。毎日の掃除をロボットに任せることで、夏の家事時間を軽くします。

SwitchBot お掃除ロボットS10

通常価格（税込）：\119,820

セール価格（税込）：\49,800

割引率：58%OFF

製品リンク：https://switchbot.vip/4uUz5Hx

最大70,020円OFFとなる注目製品です。掃除機がけ、水拭き、給水、排水、ゴミ収集まで自動化し、床掃除にかかる手間をまとめて軽減します。汗ばむ季節の床のベタつきや、日々のホコリ・髪の毛対策にも活用しやすい一台です。

ロボット掃除機 K11+ （ホワイト／ブラック）

通常価格（税込）：\59,800

セール価格（税込）：\37,800

割引率：37%OFF

製品リンク：https://switchbot.vip/3QWaST5

直径わずか24.8cmの世界最小級ボディに、最大6,000Paの吸引力を備えた、SwitchBot Kシリーズの定番モデルです。木目調パネル×ホワイトとブラックの2色展開で、インテリアになじむデザイン。テーブル下や家具のすき間にも入り込みやすく、小型ロボット掃除機をお得に始めたい方におすすめです。

※ブラックのセール期間は2026年7月7日（火）～7月13日（月）、ホワイトのセール期間は2026年6月30日（火）～7月13日（月）です。

※表示価格はすべて税込です。

※割引率は小数点以下を四捨五入しています。

※セール内容、価格、販売期間、対象製品は予告なく変更または終了する場合があります。

※在庫状況により、記載期間よりも早く販売を終了する場合があります。

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

SwitchBotについて

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

会社概要

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SwitchBotJapan

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