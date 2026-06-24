「記録する」から「AIが提案する」農業へ。AGRIST、日々のシフト作成と作業割振りを自動化する営農支援アプリ「AGRIST Farming Planner」の実運用を開始

AGRIST株式会社

フードテックで農業課題を解決するスタートアップ、AGRIST株式会社（本社：宮崎県新富町、以下AGRIST）は、生産者の管理業務における工数削減と人員配置の最適化を支援する営農支援アプリ「AGRIST Farming Planner（アグリストファーミングプランナー、以下AFP）」を開発したことをお知らせいたします。 本アプリはすでに当社の自社農場にて実運用を開始しており、AIによる年間作業計画の作成やシフト調整を通じて、持続可能な農業経営をサポートします。

■ 開発の背景：管理業務の「属人化」と「工数負担」の解消

これまでも農業界には様々なITツールやアプリが登場してきましたが、その多くは日々の作業を記録し、データを可視化するという用途にとどまっていました。 「明日の天候や生育状況を見て、誰に何の作業をしてもらうか」という未来の作業計画と人員配置の調整、管理業務は熟練者の経験や勘に依存する部分が大きく、多大な労力が割かれています。

AGRISTは、自動収穫ロボットの開発・運用を自ら農場を経営する中でこの課題に直面し、「包括的に経営者を支援するアプリ」が必要だと考え、「AFP」の開発に至りました。

■ 営農支援アプリ「AGRIST Farming Planner（AFP）」の主な機能

AFPは、生産者がスマートフォンやタブレットから直感的に操作できるアプリケーションです。農業の「頭脳労働」をAIに任せることで、生産者がより付加価値の高い業務に集中できる環境を作ります。以下の機能により、農業のバリューチェーンにおける「生産管理」のプロセスをデジタル化します。

- シフト調整と作業割り振りの「自動化」

従来はホワイトボードやチャットツールを使い、管理者が毎日の作業内容と従業員のシフトを組み立てる必要がありました。これをAFPではAIが自動で立案します。さらに、出勤可能な従業員のスキルを考慮し、「誰が・どの作業をするのが最適か」までAIがシフトを自動調整して提案します。管理者はそれを承認するだけで済みます。さらに今後は、農場の状況（生育状況や天候）に合わせて「今日やるべき作業」をAIが自動抽出できるように開発を進めています。

- 年間栽培プランの「最適ルート」のナビゲーション

過去の経験や勘を頼りに、作付けから収穫までの年間計画を手探りで立てていたところを、作物の種類や農場の規模に応じた最適な年間栽培計画の立案をAIがサポートします。データに基づいて提示するため、見通しを持った経営が可能になります。

- 作業効率の分析と「的確な栽培支援」

日報をつけても、それが効率的だったのか、品質向上につながっているのか分かりにくいという現状がありました。これを、AFPの導入により日々の作業ログや作業の消化状況を分析し、作業のムダを可視化します。最適な人員配置を行うことで、品質と収量の安定化に向けた具体的な改善アクションをシステムが促します。

■ 独自の強み：自社農場での運用と「現場主義」のアジャイル開発

AGRISTの最大の強みは、自ら農業経営を行い、現場のリアルな課題を即時に反映できる実践的な開発体制にあります。現在、自社農場にてAFPの先行運用を行っており、現場で働く従業員が日々システムを利用し、リアルな運用データとフィードバックをAIの学習に反映させることで、「現場の人間が本当に使いやすいUI/UX」にこだわって開発しています。

■ AGRIST株式会社 代表取締役 秦 裕貴のコメント

農業を100年先も続く持続可能な産業にするためには、現場のハードな作業をロボットで代替するだけでなく、農家の方々の頭脳労働や管理業務をAIでサポートすることが不可欠だと考えています。私たちが自社農場を運営する中で一番痛感したのは、「現場作業だけでなく、見えない管理業務に膨大な時間を費やしている」という事実でした。

今回開発したAFPによって、複雑なシフト管理や作業の割り振りをAIが担うことで、生産者がより付加価値の高い業務に集中できる環境を作ります。現場のリアルな悩みから生まれたこのシステムが、全国の農家の皆様にとっての「最強のパートナー」となるよう、さらなる機能拡充を進めてまいります。

■ 今後の展望

AGRISTは、自社農場での運用を通じてAFPの機能とAIのアルゴリズムをさらに向上させ、当社が展開する「FaaS（Farming as a Service）」に組み込みます。将来的には、本アプリと自動収穫ロボットや収量予測AIをシームレスに連携させ、全国の生産者の皆様や企業へ向けて提供を開始する予定です。

AGRIST株式会社

AGRISTは、テクノロジーで農業課題を解決し、100年先も続く持続可能な農業を実現するスタートアップ企業です。 AIを搭載した自動収穫ロボットを活用したスマート農業を全国で展開しております。 本社は、国の地方創生優良事例にも選出された農業が盛んな宮崎県新富町です。 2025年までに農林水産大臣賞を含む国内外で27個以上の賞を受賞しました。



媒体資料：https://agrist.com/media



AGRISTでは、営農支援アプリケーションの構築を行うエンジニア、ロボット開発エンジニア、次世代農場の栽培および農業技術の研究開発を行う農場スタッフの採用を強化しています。詳しくは下記の採用サイトをご覧ください。



採用サイト：https://agrist.com/recruit



代表者：斎藤潤一、秦裕貴

本社所在地：宮崎県児湯郡新富町富田南一丁目53番地1

設立：2019年10月

事業内容：AIとロボットを活用したスマート農業