アイエスエフネット、アライ宣言の取り組みを強化し、多様性を尊重する企業文化を醸成

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、多様な人材が活躍できる環境を目指し、「ダイバーイン雇用」および「アライ宣言」を推進しています。このたび、取り組みの強化に伴い、アライに関する社内の認知度・意識調査を実施いたしました。





◆アイエスエフネットが推進する「ダイバーイン雇用」と「アライ宣言」

アイエスエフネットは、年齢、性別、国籍、障がいの有無、性的マイノリティなど、多様な個性や価値観を持つ人材が共に働く「ダイバーイン雇用」を経営の重要な柱として位置づけています。

その一環として、昨年末よりLGBTQIA当事者に寄り添い支援する姿勢を明確にする「アライ宣言」の社内展開を強化いたしました。



アライ（Ally）とは、「味方」「仲間」を意味する英単語で、一般的にLGBTQIAに対する理解や支援を表明する際に用いられます。アイエスエフネットでは、この概念をさらに広げ、「ダイバーイン雇用」の対象となる“あらゆる方への支援を表明する人”を「アライ」と位置づけています。

会社としてメッセージを発信するだけでなく、社員一人ひとりが自発的にアライであることを表明できるようにする環境を整えることで、目に見える形での「安心できる職場づくり」を進めています。





◆アンケート結果から見るアライ文化の浸透

取り組みを強化してから約半年が経過したことを踏まえ、社内アンケートを実施した結果、アイエスエフネットのダイバーシティの取り組みが社員の意識と職場の安心感に直結していることが明らかになりました。

- アライ宣言の取り組み認知度91.1％社内で実施している「アライ宣言」の取り組みについて、「詳しく知っている（45.9％）」「名前は聞いたことがある（45.2％）」を合わせ、91.1％の社員が認知していることがわかりました。また、「アライ」という言葉の意味についても、「よく理解している（30.7％）」「だいたい理解している（65.9％）」を合わせて96.6％に達し、「全く知らない」と答えた社員は0％でした。このことから、社内におけるダイバーシティ＆インクルージョンの浸透度の高さが伺えます。認知経路としては、社内ポータル（メンバーズページ）のほか、上長や同僚からの口コミ（40名）も多く、日々のコミュニケーションの中で話題に上がっていることがわかります。- アライの可視化で87.4%が職場の安心感・働きやすさにつながると実感他の社員の「アライ宣言」を見ることで、社内・職場における安心感や働きやすさを高めることにつながると思うかという問いに対し、「非常にそう思う（35.1%）」「ややそう思う（52.3%）」が87.4％にのぼりました。制度の存在だけでなく、同僚の賛同（アライ）が目に見えることが、多様な社員の働きやすさに直結していることがわかりました。

◆今後の展望：誰もがアクションを起こしやすい環境へ

今回の調査を通じて、取り組みへの高い共感が得られた一方で、まだアライ宣言をしていない社員の声として「何を書いていいかわからない」「自分の考えをオープンにすることへの抵抗感がある」といった心理的ハードルがあることも見えてきました。

この結果をもとに、今後は誰もがより自分に合った形で支援を表明できるよう、アライ宣言への参加のハードルを下げる工夫を行ってまいります。また、本取り組みを強化することで、さらに多様性を尊重し合える企業文化を醸成し、ダイバーイン雇用の実現を加速させてまいります。





◆アイエスエフネットの「ダイバーイン雇用」について

アイエスエフネットグループでは、さまざまな事情で就労が難しいとされる方々に対して、安心して働ける就労環境を創造し提供する独自の取り組み「ダイバーイン雇用」を推進しています。

2016年には、ニート・フリーター、シニア、障がいのある方、LGBTQIAなど、就労に困難を抱える30のカテゴリーに対する雇用創出目標として「30大雇用」を宣言しました。現在推進している「ダイバーイン雇用」は、この30大雇用からさらに幅広い雇用の実現を目指して発展させた概念です。

一人でも多くの方に「働くことの喜び」や「やりがい」、そして「生きがい」を見出していただくことをグループの大義とし、年齢、性別、国籍、障がいの有無などに関わらず、一人ひとりの個性を尊重し、誰もが自分らしく活躍できる社会の実現を目指しています。





◇ 採用関連（一般応募・採用詳細はこちら）

採用情報ページ：https://www.career.isfnet.co.jp/recruitinfo/jobsearch/





◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウドやネットワーク、セキュリティ領域でソリューションを展開するITインフラ企業です。社会のIT課題解決を牽引する主要取引先のオファリング戦略を支援し、技術力をパッケージ化した最適なソリューションを提供することで、ビジネス価値向上に貢献しています。約2,300名のエンジニアが在籍し、国内14拠点、アジア3カ国（中国、韓国、シンガポール）に拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドに掲げ、高度なITインフラエンジニアの育成を通じて、お客様のビジネス変革を支えています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/





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