DOORCOMとHOMETACT社、「Akuvox」の主要機能を「HOMETACT」アプリに統合。「HOMETACT」アプリで顔登録・来訪対応・解錠操作が可能に。

株式会社HOMETACT

スマート住宅設備機器を製造販売するDOORCOM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松井 伊織、以下「DOORCOM」）と、三菱地所グループの株式会社HOMETACT（本社：東京都千代田区、代表取締役 共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏、以下「HOMETACT社」）は、両社の業務提携(※1)を通じて提供する、Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd.（以下「Akuvox」）の「Akuvox」の主要機能を、HOMETACT社が提供する総合スマートホームサービス「HOMETACT（ホームタクト）」のアプリに統合したことをお知らせします。

サービス詳細ページ :https://hometact.biz/lp_facial-recognition

本連携により、入居者は「HOMETACT」アプリから、顔認証の登録、来訪通知の確認、インターフォン応対、解錠(※2)、履歴確認までをシームレスに利用できるようになります。

また、顔認証によるエントランス解錠から、専有部のスマートロック・照明・エアコンなどの住設機器や家電までをスムーズにつなぐことで、共用部から専有部まで一貫した、より快適でスマートな住環境を実現します。

導入物件の第１弾として、インヴァランスが開発する新築投資用マンション「クレヴィスタ井荻」において、「HOMETACT」および「HOMETACT」と連携する顔認証機器としてAkuvox製デバイスが導入されています(※3)。

※1：HOMETACT社は、DOORCOM株式会社との業務提携により、2025年9月から、Akuvoxの顔認証機器の取り扱いを開始しております。（関連プレスリリース）https://hometact.biz/news/20250902

※2：専有部は電気錠と接続等、設置条件があります。

※3：プレスリリース「インヴァランス「クレヴィスタ井荻」でスマートホーム「HOMETACT」と顔認証をパッケージ導入」：https://hometact.biz/news/20260623

■今回の機能統合による入居者のメリット ― 利便性とセキュリティを両立した新しい居住体験

今回の機能統合により、入居者は「HOMETACT」アプリから以下の機能が利用できるようになります。

― 顔認証で始める、家族みんなでキーレスな暮らし

本人だけでなく、家族の顔認証登録が可能です。また、「HOMETACT」アカウントを持たない家族や、スマートフォンを持たないお子様の顔登録にも対応。バックアップ用の暗証番号設定も可能となります(※4)。

※4：2026年7月以降のアップデートにて提供予定です。

― 来訪対応を、スマホひとつで

アプリを起動しなくても、スマートフォンに届く来訪通知から、映像・音声の確認や通話が可能です。そのままアプリ上で解錠まで対応でき、外出先でもスムーズにインターフォン応対ができます。さらに、インターフォンの呼び出しがない時でも、玄関前のライブ映像をいつでも確認できます。

― 履歴確認で、安心を見える化

解錠履歴を画像付きで記録し、誰が・いつ解錠したかを確認可能。また、訪問者のインターフォン履歴も、いつでもアプリ上で確認できます。

― 家族やゲストの入室も、柔軟に

ゲスト向けのワンデイパスワード（QRコード）の発行に対応。加えて、スマートフォンをかざすだけで解錠できるNFC解錠にも対応し(※5)、多様なライフスタイルに合わせた入室対応を可能にします。

※5：Android端末限定機能です。

■今回の機能統合による事業者のメリット ― 導入負荷の軽減と効率的な運用管理を実現

今回の機能統合により、デベロッパーや管理会社などの不動産事業者においても、導入時の負担軽減に加え、入退去管理をはじめとした運用業務の効率化を実現します。

― スマートホーム連携による、物件価値向上

顔認証やスマートインターフォンに加え、専有部内のスマートロック・照明・エアコンなどとも連携可能。共用部から専有部まで一貫したスマートホーム体験を提供することで、競合物件との差別化やリーシング力向上、入居者満足度向上に貢献します。

― ID連携による、効率的な入退去管理

「HOMETACT」側で入居者登録が完了すると、「Akuvox」側の登録招待メールを自動送信されます。さらに、退去処理時にはAkuvox IDも連携してリセットされるため、ID管理や権限削除の手間を軽減します。また、削除漏れによるセキュリティインシデント防止にも貢献し、管理運用の効率化と安全性向上を実現します。

― LAN配線による、シンプルなネットワーク構成

IP方式を採用することで、音声・映像・制御を1本のネットワークで統合。従来のアナログインターフォンのような複雑な個別配線を必要とせず、シンプルな構成で導入できます。

― 配線削減による、施工・メンテナンス負荷の軽減

ネットワーク接続により、集合玄関機内部の配線を大幅に削減。さらに、住戸数が増えても配線量が大きく増えにくい設計のため、施工負荷や工事コストの軽減につながります。

■今後の展望

DOORCOMとHOMETACT社は、今後も連携を強化し、顔認証スマートインターフォンとスマートホームを一体化して提供することで、住まい全体をシームレスにつなぐ新たな暮らし体験の創出を目指します。

また、不動産事業者に対し、物件価値向上やリーシング力強化、運用効率改善につながるスマートホームサービスとして「HOMETACT」および「HOMETACT」と連携する顔認証機器としてAkuvox製デバイスの導入拡大を進めてまいります。

■「HOMETACT」について

「HOMETACT」は、専用アプリやスマートスピーカーを使ってスマートロックやエアコン、照明といった複数メーカーの幅広いIoT機器をまとめて操作・管理できる総合スマートホームサービスです。日本の住環境に導入しやすい新しいスマートホームサービスとして2021年11月よりサービス提供を開始して以降、三菱地所グループ内外の物件での導入が進んでいる他、幅広い商品・サービスとの連携を通じた新しい顧客体験・付加価値提供の取り組みを加速させています。

「HOMETACT」は住宅業界の新しいインフラとして、機能の拡張性や利便性、導入による付加価値創出の実績などを多くの企業に評価いただき、すでに全国各地に事業拡大しています。

「HOMETACT」公式サイト ：https://hometact.biz/(https://hometact.biz/)

・お問い合わせ ：https://hometact.biz/inquiry

・資料請求 ：https://hometact.biz/document

■DOORCOM株式会社について

DOORCOMは、「建築技術とIT技術で、スマートでサステナブルな社会への道を創る総合サービス」を提供しています。スマートインターフォン販売を主軸に、幅広い事業を展開しており、特にスマートホームやスマートシティの実現に貢献することを目指しています。

「DOORCOM」公式サイト：https://doorcom.jp/

■Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd.について

Akuvoxは、ヨーロッパやアメリカをはじめとする110以上の国や地域にサービスを提供しているスマートインターフォン、スマートホームソリューションのプロバイダーです。2012年の設立以来、スマートインターフォン機器、入退室管理機器、スマートホーム製品およびクラウドサービスを世界中に提供しています。「スマートインターフォン」は、米国、英国、カナダ、ヨーロッパ諸国などの国と地域で販売している世界基準の製品です。これまでに約300万台以上の機器が設置され、150万以上の世帯にAkuvoxのサービスを提供しています。日本国内では、販売開始以来、集合住宅を中心に2,000棟以上に導入し、3万8,000世帯以上（2025年4月時点）で利用されています。また、近年ではオフィス、ホテル、物流施設などへの導入実績も増加しており、幅広い分野で活用されています。

「Akuvox」公式サイト：https://jp.akuvox.com/

■株式会社HOMETACTについて

株式会社HOMETACTは、三菱地所が2021年11月にサービス提供を開始した総合スマートホームサービス「HOMETACT」の開発・運営を担う事業会社として2026年4月に事業を開始しました。「日本の不動産に、選ばれ続ける力を。」をコーポレートメッセージに掲げ、「住みごこちDXカンパニー」として不動産の新たな価値創出を推進しています。メーカー・ブランドの垣根を越えたオープンプラットフォームとして連携メーカー30社・接続可能機器200種類以上をカバーし、全国45都道府県・200社超の不動産事業者へサービスを提供。賃貸・分譲・戸建・リノベーションなど多様なアセットタイプで採用され、最大30%超の賃料向上、入居者満足度94%・継続利用意向約88%を実現しています。住まう人の快適な暮らしと、不動産オーナー・事業者の資産価値向上・運用効率改善を同時に叶えるサービスとして、「HOMETACT」の全国への普及拡大を推進しています。