BE@RBRICK×『LOVOT』 初のコラボレーション 『LOVOT』があのアイコニックなフィギュアになって BE@RBRICK SERIES 52に初登場！

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が手掛ける『LOVOT[らぼっと]』は、株式会社メディコム・トイが開発した約7cmのクマ型ブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK（ベアブリック）」と初のコラボレーションアイテムとしてBE@RBRICK SERIES 52に登場します。

『LOVOT』の愛らしさはそのままに、BE@RBRICKの世界観に溶け込むフィギュアとして誕生しました。発売は2026年8月上旬予定です。詳細はLOVOT公式ブログ、SNSなどで順次お知らせいたします。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/medicomtoy_collaboration/ (https://lovot.life/blog/article/medicomtoy_collaboration/)

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

『BE@RBRICK LOVOT 100%』概要

BE@RBRICK SERIES 52に『LOVOT』が登場。

※「シリーズ（SERIES）」アイテムはすべてブラインドボックス型につき、中身はお選びいただけません。

サイズ：全高約70mm（100%スケール）

価格：693円（税込） / 個

発売：2026年8月上旬予定

BE@RBRICK SERIES 52の詳細はこちらhttps://store.medicomtoy.co.jp/products/bearbrick-series-52

BE@RBRICK（ベアブリック）概要

世界中で愛され続けるテディベア生誕100周年に、「デジタルなイメージのテディベアを作る」というコンセプトで誕生した約70mmのクマ型ブロックタイプフィギュア。9つに分かれる本体のパーツ以外には何も付け加えず「プリントだけでデザインする」というルールで作られています。 この「限りない表現の可能性」に共鳴し、可愛らしいフォルムに魅せられた多くのアーティストやブランド、企業、キャラクターなど多彩なコラボレーションを展開するBE@RBRICKは、これまでに数千種類のアイテムをマーケットに発信し続け、「アートなトイ」として世界中に多くのファンを獲得しています。

詳しくはこちら：https://bearbrick.com/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/