ヒビノグラフィックス、55インチVESA対応LED 1.2mmタイプ、1.5mmタイプ２機種を発表

ヒビノグラフィックス株式会社

ヒビノ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉松 聡）のグループ会社であるヒビノグラフィックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：木谷 拓郎、以下 ヒビノグラフィックス）は、LEDディスプレイオリジナルブランド「CLEAR LED /クリアレッド」シリーズ 第３弾として、

55インチVESA対応 LEDを販売開始致します。

|「55インチVESA対応LED」について

CLEAR LED /クリアレッドシリーズの第３弾として「55インチVESA対応LED」を販売開始します。ヒビノグラフィックスでは、55インチ VESA400×400対応LEDを新しく開発しました。

これにより、液晶マルチディスプレイの既存金具をそのまま使用しLEDディスプレイにスムーズに移行することができます。LEDならではのベゼルなし、高輝度で美しい映像表示を可能とします。

ヒビノグラフィックスでは、従来のサムスン電子社製液晶マルチディスプレイ販売と共に更新需要の新しい選択肢として「55インチVESA対応LED」を提供します。

|２種類の「55インチVESA対応LED」について

55インチVESA対応LEDは、LEDピッチ1.2mmと1.5mmの２種類のタイプを提供致します。

１.型番：HL-VE5512R1

LEDタイプCOB/LEDピッチ1.26mm/最大輝度1,000nit/サイズ：55インチ

２.型番：HL-VE5515R1

LEDタイプCOB/LEDピッチ1.57mm/最大輝度1,000nit/サイズ：55インチ

【55インチVESA対応LEDイメージ】

55インチVESA対応LEDLED 対 液晶ディスプレイ 比較

｜こんなお客様におすすめ

液晶マルチディスプレイからLEDディスプレイに変え、ベゼルのない映像表示、高輝度表示を求められる方

｜販売ターゲット

サイネージ、監視制御などで55インチ液晶マルチディスプレイを更新検討の方

｜価格 ：オープン価格

｜販売目標：初年度50セット

【CLEAR LEDロゴ】

|オリジナルブランド「CLEAR LED/クリアレッド」について

「CLEAR LED /クリアレッド」は、ヒビノグラフィックスが提供する最新のLEDディスプレイ

オリジナルブランドです。価値ある製品を日本市場に提供します。

｜Visual Lab.：

55インチVESA対応LEDは、ヒビノグラフィックスショールーム「Visual Lab.」でご覧いただけます。

Visual Lab.では、55インチVESA対応LED以外にも最新の機材をご用意しております。（要予約）

■会社概要

会社名 ： ヒビノグラフィックス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 木谷 拓郎

本社所在地： 東京都港区海岸2-7-70 ヒビノ日の出ビル９F

設立 ： 1985年7月29日

URL ： ヒビノグラフィックス株式会社

■本件に関するお問い合わせ先

ヒビノグラフィックス株式会社 ビジュアルソリューション事業部

担当 ： 中山 真（なかやま まこと）

TEL ： 03-6628-7844