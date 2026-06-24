初開催「AI要件定義サミット2026」に約1,400名が来場！官民のリーダー20社超が語った上流工程改革の現在地

株式会社ROUTE06

株式会社ROUTE06（本社：東京都千代田区、代表取締役：遠藤 崇史、以下「ROUTE06」）は、2026年6月11日（木）に、「AI要件定義サミット2026 ～AI要件定義が支える、カスタマイズ大国・日本のシステム設計の未来～」を開催しました。



事業会社のIT・DX部門、SIer、SaaS企業のエンジニアやプロダクト関係者など約1,400名が来場。官民のトップランナーが、AIを活用して現場の知恵を設計へと変える実践事例を発表しました。

◼️基調講演：株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場 智子 氏

本サミットのオープニングを飾る基調講演には、DeNA代表取締役会長の南場氏が登壇しました。「DeNAの目指すDelight創造エコシステム」をテーマとした講演に約900名が集まり、会場は大きな熱気に包まれました。

南場氏はまず、現場の実態として、AIによって生産性が爆発的に向上する一方で、人間がAIに指示を出し続ける「チェーンワーカー」化している現状を示しました。「少しの隙間時間でもAIを休ませるのが不安になる」という心理を「人間の神経系に対する挑戦」と表現。精神的な健全性を保ちながらどうAIと向き合うか、という新たな課題を提起しました。

さらに、AI導入で時間が浮いた結果、現場が「やらなくても会社が維持できていた新たな仕事」を作り出してしまうジレンマも指摘しました。これに対し、単に既存の業務をAIで楽にするのではなく、業務プロセス自体をAIネイティブに組み換え、不要な仕事は捨てるという「終わりのない戦い」に挑み続ける必要があると説きました。

一方、市場に目を向けると、巨大なAI基盤モデルの提供者がアプリケーション領域を容赦なく侵食していく現状があります。かつてのようにUI/UXの優位性だけで勝てる時代は終わり、これからのAIアプリケーションで生き残るには、大手には真似できない「圧倒的に深い業務知識（ドメイン知識）」と、変化に即応する「スピード（ベロシティ）」が不可欠だと強調しました。

最後に、AI時代の組織論について様々な予測が飛び交う中、「誰かのセオリーを盲目的に信じてはいけない」と注意を促されました。正解が瞬時に変わる時代において最も重要なのは、固定化された組織ではなく、自律的に変化に対応できる「流体型（エコシステム型）」の組織を作ることであると述べ、講演を締めくくりました。

◼️ホールA：大手企業・行政機関のキーパーソンによるセッション

ホールAでは、企業・行政それぞれの立場から、AI×要件定義の現在地と課題を語る6つのセッションが行われました。

- NTTデータグループ 海浦 隆一 氏「AI時代の開発プロセス実践論 ～生成AI活用からAI-Native開発までのリアル～」大規模開発の現場を踏まえ、生成AI活用からAI-Nativeへ至るプロセスにて、開発が効率化するからこそ、要件定義の質が品質と手戻りを左右するという実践知を解説しました。- 日立製作所 広瀬 雄二 氏「要件定義の認識ギャップをどう埋めるか ～AI×ローコードによる合意形成の実践アプローチ～」要件定義における関係者間の認識ギャップという長年の課題に焦点を当て、AIとローコードを組み合わせた合意形成の具体的なアプローチを提示しました。- 内閣府規制改革推進室 大平 利幸 氏「政府情報システム調達におけるアジャイル開発の導入促進に向けた取組 ～構造的課題の解決に向けた議論の方向性と期待～」政府情報システム調達へのアジャイル開発導入という行政側の取り組みを紹介。構造的課題の解決に向けた議論の方向性と、AI時代の制度設計のあり方を論じました。- 日本IBM 藤巻 智彦 氏、木下 智文 氏「AI開発をブラックボックスにしない ～コンテキストエンジニアリングと説明可能なV字開発～」AIエージェント活用の課題であるブラックボックス化を防ぐために、情報を統制する「コンテキスト・エンジニアリング」の重要性を提示。IBMのツール群を題材に、品質と透明性を確保するアプローチを紹介しました。- 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 平本 健二 氏「AI社会における要件の定義や管理、そして要求工学へ ～AIを前提としたシステム設計と、産業・社会を見据えた新たな定義のあり方～」AIを前提としたシステム設計という観点から要件定義の概念そのものを再定義し、産業・社会全体を見据えた新たな定義のあり方を提唱しました。◼️ホールB：事業会社による実践事例セッション

ホールBでは、製造・流通・インフラ・マーケティングなど各業界の事業会社が、AI×要件定義の現場実践を語る5つのセッションが行われました。

- イオン 中山 雄大 氏「AIエージェントでデータ価値を現場に届ける ～イオンが実践する次世代リテールサービスの設計思想と展望～」蓄積されたデータを現場の業務改善にどう活かすかをテーマに、データ活用基盤からAIエージェント実装までの設計思想を提示。次世代リテールにおけるAI活用の展望を、具体事例とともに紹介しました。- 大阪ガス 國政 秀太郎 氏「AIと創る『止まらない』開発組織 ～人手不足と属人性を乗り越え、事業スピードを最大化する仕組みの構築～」人手不足と属人性という現場の構造的課題に正面から向き合い、AIを活用して事業スピードを最大化する開発組織の仕組みづくりについて実践的な知見を共有しました。- 野村総合研究所 高橋 寛和 氏・JR東海 富永 誉也 氏「リニア中央新幹線の構想をAIでどう活かすか ～事業者と変革パートナー、二つの視点から語る上流工程改革～」変革開発パートナーと事業者という二つの視点から、リニア開発という国家的プロジェクトにおける上流工程改革の取り組みを紹介しました。- Hakuhodo DY ONE 中原 柊 氏「AIで要件定義はどう変わるか ～開発の前提を問い直すAI駆動開発の実践論～」開発の前提そのものをAI駆動開発の視点から問い直し、金融機関の基幹システム開発における要件定義の変容と実践論を論じました。- LayerX 松本 勇気 氏「LLMと共に進化するプロセスを目指して ～FDEとPlatformによるプロジェクト推進の現在と未来～」FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア）とPlatformという二つのアプローチから、LLMと共に進化するプロジェクト推進の現在地と今後の展望を語りました。◼️ホールC：スポンサー企業セッション- Kikuvi 佐藤 拳斗 氏「要件定義は"聞く"から変わる ― AIヒアリング自動化が拓く、開発サイクル革命」- セイコーソリューションズ 半田 達哉 氏「なぜプロジェクトは止まるのか～AIで“管理”ではなく推進するための要件定義～」- Polaris.AI 徳永 優也 氏「AI開発の要件定義は、なぜシステム開発と同じやり方では失敗するのか」- クラスメソッド 金子 傑 氏「AI活用の前に、整理すべきこと ―国内企業AI活用実態調査から見えた現場のリアルと実践アプローチ」- Findy 沢井 拓 氏「要件定義からコンテキスト定義へ」- ノベルワークス 満村 聡 氏「『SIの矜持』と『質の創造』 ──開発をAIに丸投げし、人間が『経営の成功』を勝ち取る時代へ」- ワークスアプリケーションズ 中井 陽一郎 氏「未来志向のERP構築とAI活用のポイント」- DGビジネステクノロジーズ 松田 孝宏 氏「AI時代の上流工程で開発側の人はなにを担うのか」- 伊藤忠テクノソリューションズ 嶋田 健太郎 氏「AI駆動開発時代における上流工程の再定義」- バク 小路 真矢 氏「要件定義構造化最前線！汎用AIとの差別化と勝ち筋 ～日本を代表するSIerとの共創事例を踏まえて～」

◼️主催者コメント：株式会社ROUTE06 取締役 松本 均

システム開発の成否を握る「要件定義」の領域は、長年、一部の専門家だけが担う“属人的な領域”とされてきました。しかし、今回のサミットを通じて、AI活用によってこの暗黙知をオープンに標準化し、組織の新たな競争力へと昇華できる確かな道筋が示されました。

本イベントは、一企業の枠を超えて、日本のシステム設計の未来を真摯に議論し、学び合うための場として開催いたしました。ご登壇いただいた20社超のリーダーの皆さま、そして熱量高くご参加いただいた皆さまとの対話を通じて、この上流工程の変革こそがIT産業全体の技術負債を解消し、真のDXを加速させる鍵であると確信しております。

要件定義のアップデートは、簡単に実現できるものではありません。私たちは、今回生まれた官民の実践知とコミュニティの熱量を一過性のものとせず、日本のシステム設計の未来を支えるインフラとして、今後もこうしたオープンな議論と学習の機会を継続的に提供し、業界全体に貢献してまいります。

◼️ROUTE06について

ROUTE06は、人とAIの協創によってプロダクト開発を再定義するスタートアップです。自然言語による対話と直感的なノードUIを融合したユーザー体験を軸に、要件設計「Acsim」、AIエージェント構築「Giselle」、データベース設計「Liam」などのAI駆動開発プラットフォームを提供。設計・実装・運用の全工程に対応し、開発のスピードと品質を革新します。大手企業向けシステム開発の実績とモダンなプロダクト開発の知見を活かし、大手システムインテグレーターからスタートアップまで、すべてのプロダクトビルダーが自由にアイデアを形にできる未来を目指します。

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング9F

設立 ：2020年1月24日

代表者 ：代表取締役 遠藤 崇史

事業内容：AI駆動開発プラットフォーム、AI導入・活用支援、システム開発・コンサルティング

URL：https://route06.com/jp

◼️お問い合わせ先

株式会社ROUTE06 広報担当

Email：acsim-marketing@route06.co.jp

Tel：050-1741-2091