ASUS、クリエイター向けブランドProArtより、4K QD-OLEDモニター「ProArt Display OLED PA27UCDMR」を発売

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、プロフェッショナルクリエイター向けディスプレイブランド「ProArt」ブランドより、26.5インチ 4K QD-OLEDパネルを搭載したクリエイター向けモニター「ProArt Display OLED PA27UCDMR」を2026年6月26日（金）より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売します。

4K QD-OLEDパネルと240Hzリフレッシュレートによる高精細かつ滑らかな映像表現

ProArt Display OLED PA27UCDMRは、26.5インチの4K（3,840×2,160）QD-OLEDパネルを搭載しています。OLEDならではの優れたコントラスト性能と鮮やかな色表現に加え、最大240Hzの高リフレッシュレートと0.1ms（GTG）の応答速度を実現。動画編集やモーショングラフィックス制作、ゲーム開発など、高い視認性と滑らかな映像表示が求められるクリエイティブワークをサポートします。

ΔE＜1の高い色精度と広色域により、プロフェッショナルレベルの色再現を実現

99% DCI-P3、100% sRGBの広色域に対応し、工場出荷時のキャリブレーションによりΔE＜1の高い色精度を実現しています。また、Calman認証およびASUS ProArtハードウェアキャリブレーションに対応しており、長期間にわたり正確なカラー表現を維持できます。写真編集、映像制作、デザイン制作など、色の正確性が求められるプロフェッショナル用途に最適です。

Dolby Vision、HDR10、HLG対応でHDRコンテンツ制作を強力にサポート

Dolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma（HLG）に対応し、幅広いHDRワークフローをサポートします。ピーク輝度1,000cd/平方メートル 、1,500,000:1の高コントラスト比により、ハイライトからシャドウまで細部を忠実に再現。映像クリエイターが意図した映像表現を正確に確認できます。

Thunderbolt 4を2基搭載し、快適な制作環境を実現

Thunderbolt 4ポートを2基搭載し、最大96WのUSB Power Deliveryに対応しています。ノートPCへの映像出力、データ転送、給電をケーブル1本で行えるほか、デイジーチェーン接続にも対応。デスク周りをすっきり保ちながら効率的な制作環境を構築できます。

OLEDパネルを長期間安心して使用できるASUS OLED Care機能を搭載

OLEDパネルの焼き付きリスクを軽減するASUS OLED Care機能を搭載しています。ピクセルクリーニングや画面保護機能により、長時間の制作作業でも安心して使用できます。また、3年間のパネル焼き付き保証を付帯し、クリエイターの制作環境をサポートします。

■製品概要

- 発売日：2026年6月26日（金）- 製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa27ucdmr/ProArtについて

ProArtは、プロとアートの融合であり、クリエイターによるクリエイターのためのものです。ユーザーの創造性に火をつけ、インスピレーションの火花をとらえ、未踏の世界を創造するための包括的なプロの力です。

ProArt公式サイト：https://www.asus.com/jp/ProArt/

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan