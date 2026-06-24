Formlabs製3Dプリンター「Fuse 1+ 30W」「Form 4」「Form 4L」の国内取り扱いを開始【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、このたび米国3DプリンターメーカーFormlabs Inc.が提供するSLS方式およびSLA方式の3Dプリンター「Fuse 1+ 30W」「Form 4」「Form 4L」の国内取り扱いを開始したことをお知らせいたします。

近年、製造業においては開発スピードの向上や多品種少量生産への対応を背景に、3Dプリンティングの活用が急速に進んでいます。

特に、試作のみならず最終製品としての使用を前提とした高品質な造形ニーズや、外注依存からの脱却による内製化の重要性が高まっています。

こうした市場背景の中で、FormlabsはSLS（粉末焼結）およびSLA（光造形）分野において、使いやすさと高い品質を両立した3Dプリンターを展開してきました。

今回取り扱いを開始する3機種は、それぞれ異なる用途に対応し、試作から最終製品までの幅広い製造ニーズをカバーするラインナップです。

■製品概要

Fuse 1+ 30W

Fuse 1+ 30Wは、SLS（粉末焼結）方式を採用した3Dプリンターで、ナイロン系材料を用いた高強度な機能部品の造形に対応します。30Wのファイバーレーザーを搭載し、安定した造形と高い生産性を実現。サポート材が不要なため、複雑形状の部品でも効率的に製造が可能です。さらに、粉末の回収・再利用を前提としたワークフローにより、コスト効率の高い運用を実現します。

Fuse1+30W 製品ページ :https://apple-tree.co.jp/brand/formlabs/fuse-1/

Form 4

Form 4は、Formlabs独自の光造形技術を採用したデスクトップ型3Dプリンターで、高速かつ高精細な造形を実現します。試作品や外観確認モデルはもちろん、精密部品や治具など幅広い用途に対応し、設計検証のスピード向上に貢献します。シンプルな操作性と安定した造形品質により、初めての導入でもスムーズに運用が可能です。

Form4 製品ページ :https://apple-tree.co.jp/brand/formlabs/form-4/

Form 4L

Form 4Lは、Form 4の特長をそのままに、大型造形に対応したモデルです。大きな部品の一体造形や、複数部品の同時造形により、生産効率を大幅に向上させます。試作から小ロット生産まで対応可能で、設計・製造プロセスの最適化に貢献します。

Form 4L 製品ページ :https://apple-tree.co.jp/brand/formlabs/form-4l/

これら3機種により、用途に応じて外観確認用の高精細モデルから機能部品まで、幅広い造形ニーズへの対応が可能となります。

試作から最終製品まで一貫した内製化が可能となり、リードタイムの短縮やコスト削減、開発効率の向上に寄与します。

APPLE TREE株式会社では、製品の販売に加え、導入支援や技術サポートを通じて、3Dプリンティングの現場活用を総合的にサポートしてまいります。今後も、製造業をはじめとするさまざまな分野における3Dプリント技術の普及と実用化の促進に貢献してまいります。

会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

オンラインストア：https://apple-tree.shop/

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp