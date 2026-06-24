アスエネ、セイコーソリューションズと連携し、購買・調達データを活用したScope3算定業務を効率化

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）は、セイコーソリューションズ株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：関根 淳、以下「セイコーソリューションズ」）と連携し、企業のScope3排出量算定業務の効率化に取り組みます。

今回の連携では、当社のサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」とセイコーソリューションズが提供する「Scope3排出量算定ツール」を組み合わせることで、会計・購買システムとのデータ連携を効率化し、購買・調達データの整理や排出原単位の仕分けにかかる業務負荷を軽減します。これにより、企業はScope3排出量の算定から見える化、分析、報告までをより効率的に実施できるようになります。

本連携の背景

近年、SSBJによるサステナビリティ開示基準の整備や、CDPへの回答、サプライチェーン全体での脱炭素化の要請が進むなか、企業にはScope3排出量の算定と継続的な管理が求められています。

一方で、Scope3算定では会計システムや購買システムなど複数の業務システムから購買・調達データを収集し、排出量算定に活用できる形へ整理・分類する必要があります。企業ごとに利用するシステムやデータ形式が異なるため、算定に必要なデータの整備や排出原単位との紐付けに多くの工数が発生し、業務の属人化も課題となっています。

当社はサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」を、セイコーソリューションズは会計・購買データの整理・分類を効率化する「Scope3排出量算定ツール」を提供しています。

セイコーグループでは、グループ全体でScope3算定を実施しています。こうした中、セイコーソリューションズは、Scope3算定における課題であるデータ処理の効率化や業務負荷の低減に対応するために、「Scope3排出量算定ツール」を開発しました。同ツールは算定結果を削減アクションにつなげるための情報基盤としての活用を見据え、現在、実運用に向けた検証が進められています。

今回の取り組み内容

企業が保有する購買・調達データを「Scope3排出量算定ツール」によって整理・分類し、「ASUENE」に連携します。これにより、企業はScope3排出量の算定結果を「ASUENE」上で一元的に管理でき、分析や報告業務に活用することが可能です。

また、本連携は特定の会計システムや購買システムに限定されず、企業ごとに異なるシステム環境に対応できる柔軟なデータ連携を実現します。

両社は、本連携を通じて企業のScope3算定業務の効率化を図るとともに、サステナビリティ情報開示に必要なデータ活用の高度化を推進します。

セイコーソリューションズ株式会社について

会社名：セイコーソリューションズ株式会社

代表者：代表取締役社長 関根 淳

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

WEBサイト：https://www.seiko-sol.co.jp/

ASUENEについて

「ASUENE」は、サステナビリティAIプラットフォームです。AI活用によるScope1-3の排出量の可視化や報告・情報開示に加え、CFP/LCA算定、CDP、SBTi、CSRD、TCFD、TNFD、SSBJなど、国内外の規制やイニシアチブに対応した高度なコンサルティングも提供しています。CO2見える化サービス、国内累計導入社数No.1を誇ります（東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点）。

ASUENEサービスサイト：https://asuene.com

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」

・第三者保証/検証・開示アドバイザー「アスエネヴェリタス」

・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」

・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門一丁目3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/