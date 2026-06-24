【6月25日- 26日／幕張メッセ】AIセキュリティ、AWS Summit Japan2026登壇決定｜AI時代のセキュリティ変革について講演

AIセキュリティ株式会社

AIセキュリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：堀居隆生、以下「当社」）のアカウントセールス本部本部長 前田和則、およびゼロトラスト推進事業部部長 江口真は、2026 年 6 月 25 日（木）、26 日（金）に幕張メッセで開催される日本最大級のクラウドカンファレンス「AWS Summit Japan 2026」にて、Zscaler を利用した AIガバナンスへの実践アプローチを講演することをお知らせいたします。

◤講演概要

生成AI活用が急進する中で生じている、ガバナンスと実装技術の間にある深刻なギャップを解き明かします。

◤講演情報

- 講演タイトル：AI時代のセキュリティ変革- イベント名：AWS Summit Japan 2026（事例セッション）- 日時：2026年6月25日（木）12:10～12:252026年6月25日（木）15:05～15:202026年6月26日（金）11:20～11:35- 場所：幕張メッセ 展示ホール Zscalerブース■ AIガバナンスにおける「可視化」と「実装」の課題解決

生成AI の急速な普及に伴い、企業のインフラや管理体制の目を盗んで利用される「シャ

ドーAI」の増加が、セキュリティガバナンスにおける喫緊の課題となっています。

Zscaler（ゼットスケーラー）が提供する最先端のプロダクトは、この見えないリスクを

可視化。高度な自動検知テクノロジーによってシャドー AI を瞬時に捉え、機密データへの

アクセスを厳密に制御します。これにより、企業の大切な情報資産を確実に保護しながら、

安全でガバナンスの効いたAI活用環境を実現します。

◤登壇者

AIセキュリティ株式会社 アカウントセールス本部 本部長 前田 和則

エンジニア出身。30 年以上にわたり Security・IT 領域に従事。外資系大手 Symantec,

FireEye｜Mandiant にて営業本部長・執行役員を歴任、Accenture では Security

Consulting 部門のマネージング・ディレクターを務め、エンタープライズ直販とチャネ

ル戦略の両面から売上拡大に貢献。技術とビジネスの両軸から、組織づくりと事業成長に

携わってきた。

AIセキュリティ株式会社 ゼロトラスト推進事業部 部長 江口 真

NTT の研究所にて IPv6 に関する最先端の研究に従事。その後、Cisco、Nokia、

Zscaler、Illumio を歴任し、現在はAIセキュリティ株式会社のゼロトラスト推進事業部 部

長に就任。長年のセキュリティ経験を活かし、ゼロトラストアーキテクチャの普及と実装

を牽引している。

【AWS Summit Japan について】

AWS Summit Japan は、クラウドとAIイノベーションの最前線を体験できる 2 日間のイ

ベントです。業界を変革するテクノロジーを体感し、ビジネスの成長を支えるヒントを得

られる貴重な機会です。

≫ https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

◤ AIセキュリティ株式会社について

会社名：AIセキュリティ株式会社

住所：〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-9-16 三宅ビル 4F

代表者：堀居 隆生、市川 貴大

事業内容：セキュリティコンサルティング、セキュリティソリューション導入構築・運用保守、AIエージェント開発、セキュリティ&インフラ人材アウトソーシング、プラットフォーム開発

URL：https://aisecurity.co.jp/

有料職業紹介免許：13-ユ-314622

労働者派遣免許：派-13-317530

◤本案件に関するお問い合わせ先

AIセキュリティ株式会社 広報担当

MAIL：event@aisecurity.co.jp