コレドウ株式会社、上場企業の成長と新規事業を手掛けてきた齋藤正秋氏が取締役に就任

コレドウ株式会社

営業・アライアンス・顧客支援体制を強化し、マネジメント改革を現場に定着させる事業展開へ

コレドウ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽良竜太、以下「当社」）は、2026年6月24日付で、上場企業の成長と新規事業を手掛けてきた齋藤正秋氏が当社取締役に就任したことをお知らせします。

当社は「マネジメント改革を、やりっぱなしで終わらせない。」をコンセプトに、組織診断、マネジメント分析、目標・対話・評価の設計、ツールによる運用定着までを一気通貫で支援するサービス「コレドウ」を提供しています。このたび、営業組織づくり、事業開発、アライアンス推進、オンラインを活用した顧客支援に豊富な経験を持つ齋藤氏を取締役に迎え、営業・アライアンス・顧客支援体制をさらに強化してまいります。

取締役就任の背景

当社は今後、コレドウをより多くの企業に届けるフェーズへと移ります。

マネジメントの課題は、企業規模や業種、組織の成熟度によって大きく異なります。だからこそ、プロダクトの価値をわかりやすく届ける営業体制と、導入後に現場で使われ続けるところまで見据えた顧客支援体制が、事業拡大の鍵になります。

齋藤氏は、上場企業において新規事業を立ち上げ、オンラインコミュニケーションツールを導入企業10,000社超の規模まで成長させてきました。

当社は、齋藤氏が持つ営業組織づくり、事業開発、アライアンス推進の知見を取り入れ、事業運営・営業・マーケティングを牽引する体制を構築し、マネジメント改革を現場で動かすサービスとして、コレドウをより多くの企業に届けてまいります。

齋藤正秋氏齋藤正秋氏 プロフィール

大学卒業後、人材系企業で営業に従事。その後、研修事業で独立し、人材育成・研修領域で経験を積む。さらに上場企業において新規事業を手掛け、オンラインコミュニケーションツールの導入企業を1万社超の規模へと拡大、グループの新規上場にも貢献。人材育成・研修、営業組織づくり、事業開発、アライアンス推進に知見を有する。

齋藤正秋氏 コメント

このたび、コレドウ株式会社の取締役に就任しました。

これまで営業組織の立ち上げやオンラインツールの事業成長に携わる中で、サービスを広げるうえで本当に大切なのは、良い機能をつくることだけではなく、それが現場で使われ続ける状態をどうつくるかだと感じてきました。

多くの企業では、評価制度や目標管理の仕組みは整っていても、それが日々のマネジメントの中で十分に活かされていません。制度があり、目標があり、面談もある。それでも現場の行動が変わらない--この課題は業種を問わず共通しています。

コレドウは、目標設定や評価を単発のイベントで終わらせず、日々の進捗・対話・振り返りにつなげていくサービスです。AIを活用しながら、マネージャーの負担を増やさずに現場でマネジメントが回り続ける状態をつくろうとしている点に、大きな可能性を感じています。これまでの経験を活かし、コレドウが現場のマネジメントを支えるサービスへと成長していけるよう力を尽くします。

コレドウ株式会社 代表取締役 曽良竜太 コメント

齋藤さんに取締役として参画いただけることを、大変心強く感じています。

私たちは、目標管理を人事制度の一部ではなく、マネージャーが組織を動かすための実践そのものだと考えています。ただ、どれだけ良い仕組みでも、顧客に届き、現場で使われ、運用が定着しなければ意味がありません。マネジメントの課題は企業ごとに背景が違うからこそ、導入して終わりではなく、現場で使われるところまで伴走する必要があります。

齋藤さんは、上場企業での事業成長を牽引してきた経験に加え、営業組織づくり、事業開発、アライアンス推進に豊富な知見をお持ちです。サービスの価値を顧客に届け、現場で使われる状態をつくり、事業として育ててきたその経験は、これからのコレドウにとって大きな力になります。今回の就任を機に、営業・アライアンス・顧客支援の体制をさらに強化してまいります

コレドウ株式会社 会社概要

社名：コレドウ株式会社

代表者：代表取締役 曽良竜太

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

設立：2026年3月

事業内容：AIを活用した目標設定・進捗管理・評価支援サービス「コレドウ」の開発・提供、マネジメント研修の企画・実施

URL：https://koredou.jp