『OM SYSTEM 夏のキャッシュバック』キャンペーンを実施１商品あたり最大40,000円分を「選べるe-GIFT」でキャッシュバック！

OMデジタルソリューションズ株式会社

OMデジタルソリューションズ株式会社が展開する映像製品ブランド「OM SYSTEM」は、対象のミラーレス一眼カメラ、ミラーレス一眼カメラ用交換レンズ、およびコンパクトデジタルカメラをお買い上げいただいたお客さまを対象に、1商品あたり最大40,000円分の「選べるe-GIFT」をプレゼントする『OM SYSTEM 夏のキャッシュバック』キャンペーンを2026年6月26日（金）より実施します。

対象のOM SYSTEMのカメラとレンズは、小型軽量で携帯性に優れ、強力な手ぶれ補正や防塵・防滴・耐低温（-10℃）性能を備えており、アウトドアでの撮影を快適にサポートします。この季節ならではの自然の美しさを思いのままに切り取る楽しさと、新たな撮影体験をぜひお楽しみください。OM SYSTEMは、一人ひとりの冒険と創造を応援します。

▪キャンペーン概要

『OM SYSTEM 夏のキャッシュバック』

【対象商品購入期間】

2026年6月26日（金）～ 2026年9月13日（日）

【応募期間】

2026年6月26日（金）～ 2026年9月28日（月）当日消印有効

※Web登録は、同日15時まで

【対象商品】

・ミラーレス一眼カメラ

OM SYSTEM OM-1 Mark II ボディー

OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット

OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット

OM SYSTEM OM-3 ボディー

OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット

OM SYSTEM OM-5 Mark II ボディー

OM SYSTEM OM-5 Mark II 14-150mm II レンズキット

OM SYSTEM OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット

・ミラーレス一眼カメラ用交換レンズ（19本）

※詳細は後述の資料をご覧ください

・コンパクトデジタルカメラ

OM SYSTEM Tough TG-7

【内容】

期間中に対象商品をご購入後、ユーザー・製品登録をしていただき、キャンペーンに応募された方を対象に、「選べるe-GIFT」にてキャッシュバック※いたします。

※申込時に「VISAギフトカード」を選択いただくことも可能です

※製品に応じてキャッシュバック金額は異なります

キャンペーンの詳細・応募方法はこちら :https://jp.omsystem.com/campaign/c260626a/index.html

▪対象商品とキャッシュバック金額一覧

※申込時に「VISAギフトカード」を選択いただくことも可能です注意事項：

・レンズキットに付属するレンズ単体での応募は無効とさせていただきます

・同一商品のご応募は最大2台（2本）までといたします

・必要書類の郵送時は別途切手料金が必要になります

・「選べるe-GIFT」について

※「選べるe-GIFT」より交換品をお選びいただけます

※「選べるe-GIFT」については、https://www.anatc-gift.com/use/よりご確認ください

・その他の注意事項に関しましては、キャンペーンページをご確認ください

▪キャンペーンに関するお問い合わせ（キャンペーン事務局）

TEL: 03-4500-0305 Eメール: omds-campaign@photoculture.jp

受付時間： 9:00～17:00 （日・祝日・弊社休業日を除く）

OM SYSTEMについて

OM SYSTEMは、「人生にもっと冒険を」をブランドタグラインに、決定的瞬間を捉える喜びや、想像を超える作品作りなど、映像体験をもっとワクワクする冒険に変えていきます。

アウトドアでの使用に応える高い信頼性と機動性、そして優れた描写性能をもつカメラシステムをはじめとする製品や各種セミナーなどを通じて、自然の中で心豊かになる体験を提供し、一人ひとりのアウトドアライフバリューを高めるブランドです。

OM SYSTEMサイト https://omsystem.com/ja-jp/

OMデジタルソリューションズ株式会社について

OMデジタルソリューションズは、「世界の人々の心豊かな生活の実現」をミッションに掲げ、多様な価値を創造し社会課題の解決に取り組んでいます。

写真や音を通じて新しい発見と感動をもたらす「OM SYSTEM」、長年培った技術資産を基盤に産業・学術分野向けソリューションを展開する「OMイノテックス」、そして技術と生産力を活かして光学部品供給、ODM受託を担う「OM光学プレシジョン」の3つのビジネスユニットを軸に事業を展開する企業です。

※2020年10月に設立し、オリンパス株式会社の映像事業を継承しています。

コーポレートサイト https://www.om-digitalsolutions.com/ja/

お知らせに掲載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。