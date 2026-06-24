アサヒロジ×ザクティ トップインタビュー本日公開「安全は現場の問題ではなく経営の責任」

株式会社ザクティ

映像DXソリューションを提供する株式会社ザクティ(https://xacti-co.com/)（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：喜久川 政樹）は、アサヒロジ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：児玉 徹夫）とのトップインタビュー動画を本日2026年6月24日（水）公開いたしました。

本動画では、ザクティ 代表取締役社長 喜久川がインタビュアーを務め、アサヒロジ株式会社 代表取締役社長 児玉 徹夫氏にインタビューを実施しました。

物流業界において、少子高齢化に伴う労働力不足や熟練人材の減少が進む中、安全確保と生産性向上の両立が大きな課題となっています。こうした背景を踏まえ、本インタビューでは、「DX・AIで実現する物流現場の安全な未来」をテーマに、アサヒロジが安全を経営上の重要課題として位置付ける理由や、その実現に向けた取り組みについて伺いました。

対談動画を見る :https://xacti-co.com/dx-navi/interview05/

■見どころ

新たな安全対策「フォクレコAI＋」(https://xacti-co.com/safetydx_lift/)の実証実験では、これまで大きな問題はないと考えられていた現場において、1か月間で約50件のヒヤリハットを確認。危険と認識できていなかった場面を映像とAIによって可視化したことで、現場の安全意識向上にもつながりました。

児玉社長が語る、“人の注意力に依存しない仕組みでつくる安全” とは何か。その詳細を動画内で紹介しています。

■動画公開情報

・公開日：2026年6月24日（水）

・公開先：株式会社ザクティ公式HP（映像DXナビ）

・URL：https://xacti-co.com/dx-navi/interview05/

■出演者プロフィール

児玉 徹夫（こだま てつお）氏

アサヒロジ株式会社 代表取締役社長。アサヒグループの物流機能会社としてグループ全体の物流最適化を推進。安全を最優先とした組織づくりに取り組み、物流品質と安全レベルの向上を推進している。

喜久川 政樹（きくがわ まさき）

株式会社ザクティ 代表取締役社長。デジタル映像技術を基盤に、AIやサーバ、カメラを組み合わせたDXソリューションを提供。製造、物流、メンテナンスなど幅広い現場の安全性向上と業務効率化に貢献している。

◆会社概要◆

商号 ： 株式会社ザクティ

代表者 ： 代表取締役社長 喜久川 政樹

所在地 ： (東京本社) 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー14階

(大阪本社) 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号

梅田スカイビルタワーイースト30階

設立 ： 2012年4月

事業内容： デジタル映像ソリューションの開発・販売、開発受託サービス

資本金 ： 1億円

URL ： https://xacti-co.com