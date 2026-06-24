フィリップ モリス ジャパン合同会社

フィリップ モリス ジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、社長：コスタス・サルヴァラス、以下「PMJ」）は、「煙のない社会」の実現を目指す取組みの一環として、20歳以上の喫煙者を対象に、来店や製品の購入を必要とせず、どなたでもご参加いただける、IQOSの参加型ブランドエンゲージメントプラットフォーム「IQOS Together X」の2026年キャンペーン第2弾を、2026年6月24日（水）より開始いたします。

今年で3年目となる「IQOS Together X」の2026年キャンペーンでは、「心ふるえる発見」をテーマに展開している旅行や多彩な賞品が当たる抽選、各種イベントやタッチポイントを通じて、IQOSのブランド価値および世界観に触れていただく機会を提供しています。また、5月27日より開始した第1弾は、初日の参加者数が昨年を上回るなど好調なスタートとなり、キャンペーン全体としても多くの20歳以上の喫煙者からご好評をいただいております。

本キャンペーンでは、紙巻たばこから加熱式たばこへ切替えたIQOSユーザーに加え、今後も喫煙を続ける意思を持つ20歳以上の喫煙者に向けて、新しい視点との出会いや、自身の可能性の広がりを感じていただける体験を創出します。第2弾においても、紙巻たばこに代わる、より良い代替製品を求める20歳以上の喫煙者に向け、多様な施策を通じて、IQOSをはじめとする加熱式たばこへの理解をより深めていただくためのコミュニケーションを継続して展開してまいります。詳細は特設サイトよりご確認ください。

PMJは、今後も「煙のない社会」の実現を目指して、20歳以上の喫煙者にご満足いただける製品およびサービスの提供に努めてまいります。

「IQOS Together X」特設サイト：https://iqosphere.jp.iqos.com/togetherx

「IQOS Together X」 2026年キャンペーン第2弾 展開概要

「IQOS Together X」の2026年キャンペーン第2弾の概要は下記の通りです。詳細は特設サイトをご覧ください。

PMIの企業ビジョン：「煙のない社会」のグローバルリーダー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43993/table/180_1_2ece091a1dc8f896d1370e669c3614ec.jpg?v=202606240152 ]

フィリップ モリス インターナショナル（以下「PMI」）は、「煙のない社会」の実現を目指し、長期的に紙巻たばこやニコチン以外の製品を含むポートフォリオの進化に取組む国際的消費財企業です。現在の製品ポートフォリオは、主に紙巻たばこおよび煙の出ないたばこ又はニコチン含有製品（以下「煙の出ない製品」）で構成されています。PMI の煙の出ない製品は、世界で105市場以上における主要都市ないし全国規模で展開しており、2025年12月31日時点で、全世界で4,300万人以上もの成人喫煙者（日本においては20歳以上、以下同）がPMIの煙の出ない製品を使用していると推定されています。煙の出ない製品に関連する事業は、PMIの2026年第1四半期において、純売上の43％を占めています。 PMIは2008年以降、160億米ドルを投資し、紙巻たばこの販売終了を目指して、喫煙を続ける成人喫煙者のために革新的な煙の出ない製品の開発、科学的実証、市販化を行っています。これには、特に前臨床システム毒性学、臨床・行動研究、市販後調査の分野における世界トップクラスの科学的評価能力の構築が含まれます。科学的根拠に基づく厳格な審査の結果、米国食品医薬品局（FDA）は、スウェディッシュマッチ社の製品General snusおよび経口ニコチンパウチZYN、ならびにPMI社の一部のIQOSデバイスとたばこスティックの販売を許可しました。これは、それぞれのカテゴリーで初めての許可となります。また、一部IQOSデバイスとたばこスティック、ならびにGeneral snusは、初めてのリスク修飾(軽減)たばこ製品（MRTP：Modified Risk Tobacco Products）としてFDAの許可を取得しました。ライフ・サイエンス分野における強固な基盤と重要な専門性を持つPMIは、ウェルネス分野への拡大を長期的な目標としており、シームレスな健康体験の提供を通じて生活をより豊かにすることを目指しています。

詳細は、PMI のウェブサイト（www.pmi.com(https://www.pmi.com/)）および PMI サイエンス（www.pmiscience.com(https://www.pmiscience.com/)）をご覧ください。

「煙のない社会」を目指すPMJについて

フィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、PMIの日本における子会社です。日本で販売されるPMI製品のマーケティング・販売促進活動を行っています。PMJは1985年に日本で営業を開始して以来、事業拡大と成長を続け、全国に約1,600人の従業員を擁し、日本のたばこ市場で45％のシェア（2026年第1四半期決算）を有する、加熱式たばこを中心に市場を牽引する企業です。PMJはPMIが掲げる「煙のない社会」を目指す取組みをここ日本で推進しています。 PMJの「煙のない社会」の実現を目指し、加熱式たばこのみ利用可能な「煙のない」施設や観光地などを全国で広げる取組みに関して詳しくはPMJウェブサイトをご覧ください： https://www.pmi.com/markets/japan/ja/home