🔹 ORICO、12-in-1 SSDエンクロージャー搭載USB-Cドッキングステーションを発表⚡ 8K出力・10Gbps転送・100W充電・ギガビットLAN・M.2 SSD拡張を1台に集約
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⏰ コード有効期間：
2026年6月22日 17:00 (JST) ～ 2026年6月30日 23:59 (JST) まで
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💾 12-in-1 SSDエンクロージャードッキングステーション
本製品はドッキングステーションとしてもSSDエンクロージャーとしても使用可能な多機能設計です。
搭載ポート：
映像出力：DP×1、HDMI×1
データ転送：USB-A（5Gbps）×2、USB-A（10Gbps）×1、USB-C（10Gbps）×1
カードリーダー：SD／TFカードスロット
オーディオ：3.5mmオーディオポート×1
ネットワーク：ギガビットイーサネットポート×1
電源：100W PDポート
⚡ 高速データ転送
対応SSD：M.2 SATA／NVMe SSD（最大8TBストレージ拡張可能）
転送速度：最大10Gbps
Mac、iPad、デスクトップまたはノートPCで、ファイル・映画・写真を高速かつ効率的に転送可能
🖥️ 視覚的な楽しみ
DPまたはHDMIポート：最大8K@30Hzをサポート
DP＋HDMI同時接続時：各ディスプレイで最大4K@60Hzをサポート
超高精細な映画体験・3Dビジュアル・超スムーズなゲームプレイを実現
最終解像度は使用デバイスと接続により異なります。詳細は製品説明をご確認ください
🌐 ギガビットイーサネット & オーディオ/マイク
RJ45ギガビットイーサネットポート：最大1000Mbpsの安定高速インターネット接続
映画の高速ダウンロード、ゲーム遅延を減少
3.5mmオーディオ/マイク2-in-1ポート：有線ヘッドフォン接続で損失のないリアルな音質を実現
🔋 100W高速充電
USB-C PDポートでスマートフォン・ノートPC・iPadへの充電が可能
充電しながら作業でき、電池切れの心配なし
※PCインターフェースもPD充電をサポートしている必要あり。PC充電時はPD充電器を使用してください
🌡️ 強化された熱拡散性能
内蔵ファン＋M.2ヒートシンクを搭載
2280 SSDの冷却性能を向上
複数インターフェース使用時の過熱による速度低下やラグを解決
⚠️ 注意：高速動作によりSSDは発熱します。これは正常な現象です。火傷を避けるため、慎重に触れてください