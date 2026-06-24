🔹 ORICO、12-in-1 SSDエンクロージャー搭載USB-Cドッキングステーションを発表⚡ 8K出力・10Gbps転送・100W充電・ギガビットLAN・M.2 SSD拡張を1台に集約

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深圳市奥睿科电子商务有限公司


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⏰ コード有効期間：
2026年6月22日 17:00 (JST) ～ 2026年6月30日 23:59 (JST) まで


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💾 12-in-1 SSDエンクロージャードッキングステーション


本製品はドッキングステーションとしてもSSDエンクロージャーとしても使用可能な多機能設計です。


搭載ポート：


映像出力：DP×1、HDMI×1


データ転送：USB-A（5Gbps）×2、USB-A（10Gbps）×1、USB-C（10Gbps）×1


カードリーダー：SD／TFカードスロット


オーディオ：3.5mmオーディオポート×1


ネットワーク：ギガビットイーサネットポート×1


電源：100W PDポート





⚡ 高速データ転送


対応SSD：M.2 SATA／NVMe SSD（最大8TBストレージ拡張可能）


転送速度：最大10Gbps


Mac、iPad、デスクトップまたはノートPCで、ファイル・映画・写真を高速かつ効率的に転送可能




🖥️ 視覚的な楽しみ


DPまたはHDMIポート：最大8K@30Hzをサポート


DP＋HDMI同時接続時：各ディスプレイで最大4K@60Hzをサポート


超高精細な映画体験・3Dビジュアル・超スムーズなゲームプレイを実現


最終解像度は使用デバイスと接続により異なります。詳細は製品説明をご確認ください




🌐 ギガビットイーサネット & オーディオ/マイク


RJ45ギガビットイーサネットポート：最大1000Mbpsの安定高速インターネット接続


映画の高速ダウンロード、ゲーム遅延を減少


3.5mmオーディオ/マイク2-in-1ポート：有線ヘッドフォン接続で損失のないリアルな音質を実現




🔋 100W高速充電


USB-C PDポートでスマートフォン・ノートPC・iPadへの充電が可能


充電しながら作業でき、電池切れの心配なし


※PCインターフェースもPD充電をサポートしている必要あり。PC充電時はPD充電器を使用してください




🌡️ 強化された熱拡散性能


内蔵ファン＋M.2ヒートシンクを搭載


2280 SSDの冷却性能を向上


複数インターフェース使用時の過熱による速度低下やラグを解決


⚠️ 注意：高速動作によりSSDは発熱します。これは正常な現象です。火傷を避けるため、慎重に触れてください