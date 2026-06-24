【サーバーの価格変動や調達スケジュール調整にお悩みの方へ】ファイルサーバーの代替選択肢としてもおすすめの法人向けNAS無料モニターキャンペーンを開催

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2026年6月24日(水)から7月15日(水)まで、Windows Server IoT 2025 for Storage搭載の法人向けNAS「WSH5420DN04W5」を1社に無料で提供するモニターキャンペーンを開催いたします。

業務のデータ管理においてファイルサーバーは欠かせない商品の一つです。一方で、昨今の市場環境の変化に伴う価格の変動や、調達スケジュールの調整に頭を悩ませているシステム担当者様も少なくないのではないでしょうか？



今回、バッファローはファイルサーバーの代替選択肢としてもおすすめの法人向けNAS「WSH5420DN04W5」をお試しいただき、実際に使用した感想のアンケートにご協力をいただける企業を募集します。

ご協力いただける方には、「WSH5420DN04W5」1台を無料で提供します。是非、皆様のご応募をお待ちしております。

キャンペーンモデル

応募フォーム :https://forms.buffalo.jp/monitor?releaseWindows Server IoT 2025 for Storage搭載法人向けNAS「WSH5420DN04W5」WSH5420DN04W5 税込希望小売価格：367,400円使い慣れたWindowsサーバーの運用環境とActive Directory連携をそのまま維持

本商品は、OSにWindows Server IoT 2025 for Storageを搭載しています。これにより、現在Windowsサーバーを利用しているシステム担当者様は慣れているUIで操作可能で、スムーズに運用を開始できます。また、社内ネットワーク管理に有効なActive Directory連携に対応しているため、既存のユーザーアカウント情報やアクセス権限の設定をそのまま引き継ぐことが可能です。サーバーの調達難による業務への影響を抑え、確実なデータ管理環境を構築できます。

国内開発ハードウェアRAID＋10GbE標準搭載で高速アクセス

本商品は、国内開発のハードウェアRAIDを搭載。CPUへの負荷が分散することで、安定かつ高速なパフォーマンスを実現しています。さらに、10GbE標準搭載により、データへのスムーズな高速アクセスも可能にしています。この機会に信頼性と高速性を兼ね備えたNASをご体感ください。

キャンペーン概要

応募期間

2026年6月24日(水)から7月15日(水)

募集社数

1社

提供品

法人向けNAS「WSH5420DN04W5」×1台

・搭載OS：Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup

・搭載ドライブ数：4

・容量：4TB（1TB×4）

・筐体：デスクトップモデル

募集対象者

・業務でネットワーク機器、またはストレージ機器を取り扱う方

・従業員規模10名以上の法人、または自治体・団体に所属されている方

・現在、「WSH5420DNW5シリーズ」を使用していない方

※過去の使用経験の有無は問いません

応募条件

・当選商品をお届けするため、日本国内でお受け取り可能な住所・氏名・電話番号を登録することができる方

・当選商品を活用し、後日、実際に使用した感想のアンケートにご協力いただける方

・当選商品の第三者への譲渡、転売を行わないことにご同意いただける方

応募方法

応募フォームよりご応募ください。

応募フォーム :https://forms.buffalo.jp/monitor?release

当落案内

7月下旬ごろにご登録いただいたメールアドレスへご連絡いたします。

モニターキャンペーンの流れ

１. 応募フォームから、ご応募下さい。（6月24日(水)～7月15日(水)）

２. バッファローから当選者へモニター商品を納品します。（7月下旬～8月上旬）

３. モニター商品をお試しください。（8月上旬～9月上旬）

４. 使用後アンケートにご協力ください。（9月4日(金)まで）

５. モニター期間終了後は機器をそのままお使いいただけます。

商品ページ：WSH5420DN04W5 :https://www.buffalo.jp/product/detail/wsh5420dn04w5.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.