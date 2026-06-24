日程調整URLを「送りづらい」と感じる方へ--テキスト型日程調整AI「即レスくん」提供開始

株式会社Emposy

株式会社Emposy（本社：東京都港区、代表取締役：木谷真也）は、Googleカレンダー・Outlookと連携し、LINEだけで日程調整が完結するAI搭載LINE Bot「即レスくん」の提供を開始いたしました。（https://sokuresukun.emposy.com/）

■開発の背景 ～ 既存の日程調整には、大きく2つの課題があります。

1つ目は、URL型日程調整ツールの「送りづらさ」です。URL型ツールは便利ですが、上司やクライアントに「ここから選んでください」とURLを送ること自体が失礼に感じられる場面があります。

相手にシステムへの入力を強いることに抵抗を感じて、結局使えないという声は少なくありません。

2つ目は、手動でのカレンダー確認の手間です。URLを使わない場合、Googleカレンダーを開いて空いている時間帯を目で探し、候補を3つほどテキストに起こす必要があります。毎回数分かかるこの作業を、週に何度も繰り返すことになります。

即レスくんは、この2つの課題を同時に解決するために開発いたしました。

■即レスくんの特長

URLを送らない日程調整

即レスくんは、日程調整の結果をURLではなくテキストで出力します。Googleカレンダー・Outlookと連携して空き時間を自動で抽出し、ビジネスメールにそのまま貼り付けられる候補日時テキストを生成します。操作はすべてLINE上で完結します。

2つの出力モード

出力は「日程だけモード」と「挨拶文モード」の2種類をご用意しています。挨拶文モードでは、AIが敬語のビジネスメール文面まで自動作成します。

＜挨拶文モードの出力例＞

お世話になっております。

下記日程でご都合いかがでしょうか。

・6/23（月）13:00～14:00

・6/24（火）14:00～15:00

・6/25（水）10:00～11:00

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

生成されたテキストをLINE上で長押しコピーし、メールやチャットに貼り付けるだけで日程調整が完了します。

3つの入力方法

・ボタンタップ：リッチメニューの「日程を作る」ボタンをワンタップするだけで、候補3件が即座に生成されます

・テキスト入力：「来週の午後で3つ候補出して」のように自然な言葉で指示できます

・コピペ：相手から届いたメッセージをそのまま貼り付ければ、AIが文脈を読み取って最適な候補を生成します

■料金プラン

・無料プラン：0円（全機能5回まで利用可能、クレジットカード登録不要）

・月額プラン：780円/月（税込）（日程生成無制限、優先サポート付き）

友達紹介で、招待された側に月額プラン1ヶ月分の無料特典をプレゼントしています。

■ご利用方法

LINEで「即レスくん」を友だちに追加するだけで、すぐにご利用いただけます。アプリのインストールは不要です。

友だち追加URL：https://lin.ee/astdItt

サービスサイト：https://sokuresukun.emposy.com/

■株式会社Emposyについて

AI・システム開発会社。Webサービス開発、iOS/Androidアプリ開発、AI実装・開発、マーケティング支援を手がけています。

本社：東京都港区白金五丁目5番3号 3F

URL：https://emposy.co.jp/

Lナビ：https://line-dev-support.com/

お問い合わせ：info@emposy.com