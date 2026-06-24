プロモツール、「令和7年度 製品改良／規格適合・認証取得支援事業」に採択

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：緒方健介）は、公益財団法人 東京都中小企業振興公社が実施する「令和7年度 製品改良／規格適合・認証取得支援事業」に採択されました。

本採択を受け、当社は国産高級業務用アロマディフューザー「セントFOREST」の改良開発に着手します。長時間稼働時の安定性および日常運用における操作性を飛躍的に高め、高度化する店舗演出ニーズに応えてまいります。

導入領域の拡大を背景に、さらなる機能向上へ

東京都の製品改良支援事業に採択され、さらなる機能・運用性の向上のため改良開発がスタートした国産高級業務用アロマディフューザー「セントFOREST」

本助成金事業は、東京都内の中小企業が取り組む既存製品の機能強化や性能向上を支援する制度であり、技術的課題の解決や品質向上を通じて、国内外の新たな販路開拓を目指す都内中小企業者等の経営力を強化し、東京の産業の活性化を図ることを目的としています。国内外の市場ニーズへ適合するまでの対応や規格適合・認証取得による信頼性向上を後押しするものです。

累計400台を超える導入実績を持つ当社の国産高級業務用アロマディフューザー「セントFOREST」は、ホテル・航空ラウンジ・ショールームなど多様な空間における香り演出に活用されています。近年では、長時間稼働や香りの切り替え頻度が高い環境など、より多様で高度な運用ニーズが広がっています。今回の採択は、こうした導入領域の拡大に伴い、より幅広い店舗・商業空間において安定した香り体験を提供するための機能向上計画が評価されたものです。

本事業の概要・詳細について

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kairyo.html

香り技術を基盤に、より安定した香り体験の提供へ

当社は、ヒトが心豊かに生きるために「香り」は不可欠と考え、世界一のセントテクノロジー（香りとニオイに関する技術）カンパニーを目指しています。空間芳香による企業ブランディングのプロデュースをはじめ、香り見本のアロマテスター、アロマカードなどの香りプロモーションツールの開発、OEM製造まで、香料開発技術を基盤に、香りに関するソリューションを一貫して提供しております。

今回の改良計画では、以下の3点を軸に取り組みます。

- 安定稼働の追求： 設置環境や運用条件の変動に左右されない高い安定性の実現。- 操作性の向上： 誰でも簡単に設定・管理できるユーザーインターフェースへの改善。- 保守・再現性の強化： 長期運用を前提としたメンテナンス性の向上と、香りの再現性の最適化。

これにより、ブランドの世界観を香りで表現する店舗において、日々の運用負荷を抑えながら、再現性の高い香り空間を継続的に提供することを目指します。

成長するラグジュアリー空間・ブランド店舗市場への展開を強化

改良モデル開発後は、ブランド体験を重視する化粧品ブランドや香りを重要な訴求要素とする商品を取り扱う企業へ向けて、店舗活用の提案を強化してまいります。国内化粧品市場では、商品そのものの品質に加え、店頭でのブランド世界観づくりや顧客体験価値向上への関心が高まっており、香りを活用した空間演出へのニーズも拡大しています。

店舗での体験の統一やブランド世界観の訴求において、香りは視覚演出や接客体験とならぶ重要な差別化要素と言えます。今回の改良により、このような市場でも再現性の高い空間香り体験を提供し、企業のブランド価値向上や顧客体験価値の向上に貢献してまいります。

今後の展望：香り技術企業としての進化

当社は今回の採択を契機に、芳香機器の研究開発をさらに加速させ、より多様な業界・用途に対応できる製品開発を進めてまいります。また、香り技術研究所の分析力と設計力を活かし、香りの再現性・安全性・運用性を両立させた製品開発を推進します。

プロモツールは、香りのパイオニア企業として、空間香り体験の質を高める技術革新を通じて、企業のブランド価値向上とより豊かな空間体験の創出に貢献してまいります。今後も香り技術研究所を中心に、香料開発・香り分析・芳香機器開発を一体で推進し、日本発のセントテクノロジーの高度化に取り組んでまいります。

ハイエンド空間向けに開発された、国産高級業務用アロマディフューザー

高級ホテルやブランド空間では、「香りの質」だけでなく、静音性、安定稼働性、安全性、メンテナンス性まで含めた総合品質が求められます。

「セントFOREST」は、「安全であることこそ、高級空間に求められる品質である」という思想のもと開発された国産高級業務用アロマディフューザーです。

噴霧される粒子の大きさを厳密に管理し、肺胞に入り込まないサイズに設計するなど、香料そのものの品質だけでなく、噴霧方式や機構設計に至るまで安全性に配慮しています。

また、粒度の大きい香りのミストを空間にしっかり届けるため、静音シロッコファンを搭載しています。粒子が重くても空間に飛ばせる構造を採用することで、安全性の担保と香りの広がりを両立しました。

さらに、万が一不具合が発生した場合でも、迅速かつ確実にメンテナンスできる体制を整えています。海外製が多いアロマディフューザー市場の中で、国産ならではのサポート体制により、お客様に安心して長くご使用いただけます。

香りの専門企業として、香料開発とディフューザー機構設計の両面から安全性を追求する国産メーカーとして、多くの支持を獲得しています。こうした安全性と品質へのこだわりが評価され、全国のブランド店舗や展示会、商業施設などで導入が進んでいます。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/