”ちょうどいい”を持ち歩く軽やかなミニボトル、OTGから新登場！

ル・クルーゼ ジャポン株式会社

「少しだけ持ちたい」という現代のライフスタイルに寄り添い、ル・クルーゼならではのデザイン性と機能性を兼ね備えた、全く新しいサイズのステンレスボトルです。散歩や近所へのお買い物、通勤・通学時、またはコーヒー専用のサブボトルとしても。 お子様の外遊びから、こまめな水分補給が必要なシニアの方の日常使いまで、「誰にでもやさしいサイズ設計」で幅広い年齢の方々にお使いいただけます。ギフトとしても”気軽に贈れてしっかり喜ばれる一品”としておすすめです。

“ちょうどいい”という選択肢

水分補給の重要性が高まる一方で「500mlでは重すぎる」「小さなバッグに入らない」といった声も多く聞かれます。「OTG 250ml ボトル」は、小さなバッグにもすっきりと収まる250mlサイズ。日常の負担にならない「ちょうどいい」サイズ感と、持つこと自体が楽しくなる「軽やかさ」を追求して誕生しました。

使うだけでなく、選ぶ・遊ぶ楽しさ

画像はOTG ボトル 500ml

本モデルは、既存のル・クルーゼ 500mlボトルとトップ部分の付け替えが可能で、カラーを組み合わせて自分好みにカスタマイズできます。ファッションに合わせた“自分仕様”を楽しむなど、使うだけでなく、選ぶ・遊ぶ楽しさを提案します。また、丸みのある可愛らしいフォルムと鮮やかなカラーリングが特長で、単なる飲料容器ではなく、コーディネートのアクセントとして持ち歩きたくなる、アクセサリーのような存在感を備えています。

詳細を見る :https://www.lecreuset.co.jp/lp/jp-on-the-go/jp-on-the-go-250.html

■製品詳細

Color：全9色（チェリーレッド,オレンジ,ネクター,バンブーグリーン,ディープティール,シェルピンク,ベリー,コットン,マットブラック）

価格：\3,850（税込）

商品スペック : 直径7 cm / 高さ20 cm / 深さ10 cm / 容量250 ml / 重量200 g

保温／保冷：56℃以上／8℃以下 (6時間)

■発売日

2026年7月1日（水）

■取扱店舗

・ル・クルーゼ ショップ

・全国のお取り扱い百貨店（百貨店インショップ一覧はこちら）

・公式オンラインショップ

・その他オンラインショップ（楽天、Yahoo!ショッピング、Amazon、三越伊勢丹オンラインストアなど）

ショップりスト :https://www.lecreuset.co.jp/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true

■ル・クルーゼ ジャポンについて

ル・クルーゼは色鮮やかな調理器具を製造したキッチンウェアブランドの先駆者であり、2025年で創業100年を迎えます。最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けています。伝統や卓越した技術、上質な素材でつくるル・クルーゼの製品とその世界観で、料理を愛し食を愉しむすべての人たちと喜びやかけがえのない時間を共有いたします。

ル・クルーゼ公式サイト :https://www.lecreuset.co.jp/

■公式インスタグラム

ル・クルーゼ製品の新作やレシピ、ニュースなど最新の情報をご覧いただけます。

ル・クルーゼ公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lecreusetjapon/