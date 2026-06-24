企業向けAIのリーディングカンパニーFelo、「AWS Summit Japan 2026」に参加

Felo株式会社

企業向けAIリサーチ・分析・資料作成プラットフォーム「Felo（フェロー）」を提供するFelo株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年6月25日（木）・26日（金）に幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」に参加します。

Feloは、AWS Expo Hall 7内のStartup Zoneに設けられるスタートアップ特設企画「Unicorn Stop」内に登場します。「Unicorn Stop」は、企業が抱える業務課題と、革新的な技術を持つスタートアップをAIで結びつける、AWS Summit Japan 2026の注目企画です。来場者がQRコードから自社の課題や検討中のテーマを入力すると、AIが課題に適したスタートアップをその場でレコメンドし、商談機会へとスムーズにつなげます。

情報収集、比較検討、社内調整に長い時間を要してきたソリューション探索を、課題入力から最適なスタートアップとの出会いまで数分で創出する新しいマッチング体験へ。今回Feloは、情報収集、企業・市場分析、提案資料作成、多言語情報の活用といった企業の幅広い課題に対し、検索から分析、資料作成までを一気通貫で支援するEnterprise AIの可能性を提案します。

■ 企業と次世代スタートアップをAIでつなぐ「Unicorn Stop」

「Unicorn Stop」は、AWS Summit Japan 2026のStartup Zone（Hall 7・AWS Village隣、ブース番号A172）内に設置される、企業の課題と革新的なスタートアップをAIでつなぐ特設マッチング企画です。

来場者はQRコードから、自社の業務課題や導入を検討しているソリューションを入力するだけで、AIが課題に適したスタートアップをその場でレコメンドします。さらに、関心を持った企業とのミーティングにつなげることで、展示を見るだけでは終わらない、具体的な事業連携や導入検討のきっかけを創出します。

数多くの企業とスタートアップが集結するAWS Summit Japanにおいて、課題起点で最適な技術との出会いを生み出す、新しい形のオープンイノベーション企画です。

■ Feloが実現する、検索から資料作成までの一気通貫AI体験

Feloは、検索、分析、資料作成、翻訳、AIエージェントを一つの環境で提供する、企業向けAIリサーチ・分析・資料作成プラットフォームです。複数のLLMと高度な検索・分析技術を活用し、日常業務の生産性向上から、市場調査、競合分析、提案書作成、新規事業創出まで、企業における情報活用を幅広く支援します。

Felo Search - AI検索・Deep Research

会話型検索と深層検索により、複数の多言語情報源から情報を収集・整理・要約。複数サイトを行き来することなく、必要な情報を一つの画面で把握できます。

マインドマップ／PowerPoint自動生成

検索・分析結果をワンクリックで可視化・スライド化。「調べる→整理する→作る」を一気通貫で完了します。

Felo Agent - AIエージェント

自然言語でAIエージェントを構築し、業界調査や企業分析などのリサーチ業務を自律的に実行。定型的な情報収集や分析を大幅に効率化します。

LiveDoc - 資料自動生成

レポート、企画書、提案書などを複数のデータソースから自動生成。資料作成にかかる時間を大幅に短縮します。

Felo 瞬訳 - リアルタイムAI翻訳

会議中の発言、海外資料、ウェブページをリアルタイムで多言語翻訳。グローバルなビジネスシーンでの情報把握を支援します。

■ 企業利用を支えるセキュリティ体制

ISO/IEC 27001認証を取得するとともに、SOC 2 Type 1報告書を取得しています。AWS日本リージョンでのデータ保管、企業データをAI学習に利用しないプライバシー保護方針など、情報管理が求められる企業環境で安心して利用できる体制を整えています。

■ 業界別の主な活用シーン

・コンサルティング：外部ナレッジの横断検索、企業・市場分析、提案資料作成

・金融：企業分析、市場調査、競合情報やニュースの自動要約

・人材：求人原稿・職務経歴書の生成、候補者・業界リサーチ

・製造：製品・技術比較、市場動向調査、新規事業・研究開発支援

・教育・研究：学術論文の要約、研究テーマの調査、教材・資料作成

■ 参加概要

参加企画Unicorn Stop（AWS Startup Zone内）

ブース番号A172

会期2026年6月25日（木）・26日（金）

会場幕張メッセ Hall 7（AWS Village隣 Startup Zone）

■ AWS Summit Japan 2026 概要

AWS Summit Japanは、クラウドコンピューティングコミュニティが一堂に会する、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社主催の年次イベントです。基調講演、260を超えるセッション、展示・交流プログラムを通じて、生成AI、クラウド、データ活用、セキュリティなどの最新動向を学ぶ機会を提供します。

名称:AWS Summit Japan 2026

会期:2026年6月25日（木）・26日（金）

会場:幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

主催:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

入場料:無料（事前登録制）

公式サイト:https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

■Feloについて

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo AI Search」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。2025年、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表し、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、今年から特許検索マスター、テンプレートを基づいた資料作成、音声メモなど企業向け機能を提供開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。

https://felo.ai/ja/search

公式サイト：https://official.felo.ai

■会社概要

Feloは、日本市場に特化したEnterprise AIアプリケーションのリーディングカンパニーとして、これからも企業のイノベーション創出と業務基盤の高度化を支援していきます。

社 名 Felo株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 新丸の内ビルディング10階

設立年月 2024年7月17日

資本金 5,000万円

運営URL https://felo.ai/ja/search

■本件に関する問い合わせ

Felo株式会社 広報担当

E-mail：media@felo.ai

（メディア掲載・取材のご相談もお気軽にご連絡ください）