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グラニフ、公開25周年を迎える『ハリー・ポッター』シリーズとの最新コラボレーションが登場
『ファンタスティック・ビースト』シリーズのモチーフも取り入れた、全23アイテムを6月30日より発売
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月30日(火)より、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと「ハリー・ポッター」との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開から25年を迎える「ハリー・ポッター」は、今もなお世界中のファンに愛され続けています。魔法使いのハリーと闇の魔法使いヴォルデモートとの戦いを描いた映画『ハリー・ポッター』シリーズに加え、魔法動物を愛するシャイでおっちょこちょいな魔法使いニュートや仲間たちが活躍する、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズから、名シーンや印象的なモチーフをアイテムに落とし込みました。
ホグワーツの仲間たちやユニークな魔法動物など、魔法の世界観を表現したコラボレーションアイテムの数々が登場
します。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年6月24日(水)0:00から2026年6月29日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)
全23種類を展開。詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00302
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年6月30日(火)より、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと「ハリー・ポッター」との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
ホグワーツの仲間たちやユニークな魔法動物など、魔法の世界観を表現したコラボレーションアイテムの数々が登場
します。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年6月24日(水)0:00から2026年6月29日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります。
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)
全23種類を展開。詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00302
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年6月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/