自由なデザインでオリジナルのクラスTシャツをオーダー製作できる専用webページを開設！

オシャレでかわいいオリジナルの『クラスTシャツ』をオーダーできる専用webページを開設

株式会社 ＫＩＬＡＭＥＫ

株式会社KILAMEK（東京都新宿区）が運営する、アパレルグッズのオリジナル名入れプリント専門サイト【キラメックアパレル】内に、オリジナルのクラスTシャツをオーダー製作できる専用webページを開設いたしました。

体育祭や文化祭といった学校行事は、学生生活の中でも特別な思い出となる一大イベントです。そんな大切な学校行事を彩り、クラスの団結力を高めるアイテムが、オリジナルのクラスTシャツです。

クラス全員でお揃いのTシャツを着用することで、仲間との一体感を高め、学校生活の思い出をより特別なものにしてくれるクラスTシャツの需要は近年益々高まっています。

キラメックアパレルでは、初めての方でも、オシャレでかわいいクラスTシャツを安心して作れるように、専任スタッフが徹底サポートいたします。

【クラスTシャツをオリジナル作成！最小5枚～製作可能。】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/class_t_shirt(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/class_t_shirt?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)

オリジナルの『クラスTシャツ』を製作するメリット

1.チームの一体感・連帯感が爆発的に高まる

普段は話す機会が少なかったり、少し距離があったクラスメイトとも、同じデザインのクラスTシャツを着用することで不思議と心理的距離が縮まります。体育祭や球技大会などの競技に取り組む際も、クラス全体の士気が高まります。

2.SNSで映える！最高の想い出写真が残る！

現代の学生にとって、写真や動画での学校行事の記録・発信は欠かせません。学校行事の当日にオリジナルのイラスト・ロゴ・写真などがプリントされたクラスTシャツを、みんなで着用して集合写真を撮影すれば、とてもポップな仕上がりになります。卒業後にフォトアルバムを見返したときに、クラスTシャツを着用した仲間たちを一目見れば、当時の記憶が鮮明によみがえります。

3.モチベーションや当事者意識が生まれる

どんなクラスTシャツを製作するかということを、皆でワイワイと話し合いながら決めていくプロセス自体が楽しく、「自分たちのために作った特別なクラスTシャツ」を着用することで、学校行事に対するモチベーションが上がり、メンバー各々が当事者意識を持って参加できるようになります。

4.卒業後も「かけがえのない宝物」として形に残る

オリジナルのクラスTシャツは、お金では買うことができない、かけがえのない宝物（記念品）になります。学校行事が終わった後や卒業後も、学生時代の大切な想い出をよみがえらせることができるアイテムとしてその価値は無くなりません。

オリジナルの『クラスTシャツ』の活用方法や活躍するシーン

体育祭・運動会・球技大会

チームカラーを取り入れて、背ネーム・背番号・スローガン・応援メッセージなどをプリントしたクラスTシャツを着用して競技に臨めば、チームの一体感が高まり応援も盛り上がります。

文化祭・学園祭

クラスで出展する模擬店、部活動のメンバーで企画する展示、友人と出場するステージ発表など、出し物のテーマに合わせたデザインで統一感を演出しながらも、個性を表現することで、来場者の目を惹くことができます。

部活動・委員会

オリジナルのクラスTシャツはクラス単位だけでなく、部活動や委員会などのコミュニティでも大活躍します。部活動の練習着・遠征試合の際の移動着や、委員会が企画・運営する懇親会やレクリエーションなどの企画・運営を主導する際のスタッフユニフォームとしてもオリジナルTシャツは重宝します。

修学旅行

学校名や学年・クラスなどをデザインに取り入れて製作した、オリジナルのクラスTシャツが修学旅行を更に特別なものにしてくれます。記念写真を撮影する際に着用すれば写真映えするのはもちろん、集団行動時に人が多い場所でも仲間を見つけやすく、修学旅行が終わった後も、想い出の記念品として手元に残ります。

合唱コンクール

クラスの団結力が求められる、合唱コンクールのユニフォームとしてもオリジナルのクラスTシャツは人気です。合唱する楽曲のテーマをデザインに取り入れたり、クラスのスローガンをプリントしたクラスTシャツを製作することで、本番に向けての気持ちやクラスの結束力も高まります。

卒業アルバム撮影・卒業記念

卒業アルバム用の写真撮影をする際に、オリジナルのクラスTシャツをクラス全員で着用することで、クラスらしさを演出できて、統一感のある写真に仕上がります。また、撮影時に着用したTシャツはそのまま卒業記念品にもなります。

オープンスクール・学校説明会

学校のイメージカラーを取り入れたり、学校名がプリントされたオリジナルのクラスＴシャツは、在校生の案内スタッフが着用するユニフォームにもおすすめです。来校者に親しみやすい印象を与えるだけでなく、教職員がスタッフと来場者を識別しやすくなります。

クラスの打ち上げ・親睦会・同窓会

学校行事後の打ち上げや親睦会で、クラス全員がお揃いのクラスTシャツを着用して参加することで、団結力が高まり、会はより一層盛り上がって、記念写真も一体感がある雰囲気に仕上がります。他にも久しぶりに開催する、同窓会の参加メンバー全員でクラスTシャツを着用して記念撮影をするお客様も多くいらっしゃいます。

オリジナルの『クラスTシャツ』製作にぴったりな商品をピックアップ

【キラメックアパレル】で取り扱っている商品の中から、オリジナルの『クラスTシャツ』製作に最適な商品をピックアップしてご紹介いたします。

左：オレンジ 右：ライトブルードライTシャツ

価格：\454～ (税込)最小ロット：5枚～

軽量で通気・速乾性も抜群！型崩れも少ないポリエステル100％のドライTシャツ。シワになりにくく、UVカット機能も備わっています。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/27?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)]

左：イエロー 右：ネイビー4.7オンス ドライシルキータッチ Tシャツ（ローブリード）

価格：\668～ (税込) 最小ロット：5枚～

吸水速乾とUVカット機能を併せ持ち、着心地にこだわって作られた、軽量でシワに成りにくく、縮み等の型崩れもしにくいTシャツです。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/133?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)]

左：ホワイト×レッド 右：ブラック×ホワイト5.6オンス ヘビーウェイト ラグランTシャツ

価格：\841～ (税込) 最小ロット：5枚～

腕の取り回しが非常に楽に行えるラグランスリーブタイプのTシャツです。生地素材は吸汗性に優れ肌にも優しいコットン100％。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/15?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)]

左：蛍光オレンジ 右：蛍光イエローファイバードライTシャツ

価格：\676～ (税込) 最小ロット：5枚～

ポリエステル100%素材で速乾性と通気性に優れたTシャツです。さらりとした軽快な着心地で、オールシーズン使えるアイテム。

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/366?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)]

左：ミックスグレー 右：ホワイト5.6オンス ハイクオリティーTシャツ

価格：\668～ (税込) 最小ロット：5枚～

合わせやすいスタンダードシルエットとダブルステッチリブで耐久性にも優れた、上質なTシャツです。カラー展開もとにかく豊富！

[商品の詳細(https://www.kilamek-apparel.com/products/detail/125?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)]

その他、オリジナルのクラスTシャツ製作にぴったりな商品をピックアップした「おすすめアイテム10選」は以下のリンクよりご覧いただけます。

オリジナルのクラスTシャツ製作:おすすめアイテム10選

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/class_t_shirt#recommend-items(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/class_t_shirt?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt#recommend-items)

オリジナルの『クラスTシャツ』におすすめのプリント方法

- クラス全員分作るならシルクスクリーンプリントで激安製作！- カラーデザインは小ロット可能な転写印刷がオススメ！

※刺繍はデザインサイズが大きい（デザイン範囲が広い）とコスト高になる場合があります。

シルクスクリーンプリント

アパレルアイテムのプリントに使われることが多い、比較的耐久性に優れた、シルクスクリーンプリントと呼ばれる単色印刷方法です。プリントの発色がよく、生地色の影響を受けません。複数の版で重ねて印刷することで多色プリントも可能です。

※1～4色単色でのロット製作に向いています。

転写印刷

転写印刷（転写プリント）は商品に印刷したいデザインを、あらかじめ別の媒体（転写紙やフィルムなど）に印刷し、そのデザインを印刷対象の商品に転写する方法です。直接対象物に印刷する「直接印刷」とは異なり、形状が複雑なものや、特殊な素材にも鮮明に印刷できます。フルカラーやグラデーション、複雑な絵柄の再現にも適しています。

※フルカラー・小ロットで短納期が可能です。

インクジェット

インクジェットプリントは、デジタルデータをもとにインクを生地へ直接吹き付けて印刷するプリント方法です。写真やグラデーションなどの細かな表現を得意とし、オリジナルTシャツやトートバッグなどの製作で広く利用されています。

※シルクスクリーンプリントでは難しい繊細な色の変化も再現できます。

その他のプリント方法については、以下のURLよりご確認いただけます。

■プリント・加工の種類

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/print?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)

KILAMEKの強みである

【スピード対応／専任スタッフによる提案力／柔軟な製作体制】に

より一層磨きをかけて、お客様の用途に応じ、初めてクラスTシャツを作る方でも、安心してオリジナルの『クラスTシャツ』を製作していただけるように全力でサポートいたします。

【クラスTシャツをオリジナル作成！最小5枚～製作可能。】特設ページ

https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/class_t_shirt(https://www.kilamek-apparel.com/user_data/feature/class_t_shirt?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)

【キラメックアパレル】HP

https://www.kilamek-apparel.com/(https://www.kilamek-apparel.com/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)

◆ 会社情報

株式会社KILAMEK

URL：https://www.xn--ncke3d3fqb.co/form/contact/(https://www.xn--ncke3d3fqb.com/form/contact/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=class_t_shirt)

MAIL：t.taguchi@kilamek.co.jp

TEL：03-3350-8215