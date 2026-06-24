【新発売】「ザ カンパネラ 東京」から、風味に優れた宇治抹茶を厳選し、苦味と甘みの美味しさを追求した「ザ カンパネラ 抹茶」が新登場！東京駅で先行販売開始！

株式会社アイル

ザ カンパネラ 抹茶

株式会社アイルは、同社ブランド「THE CAMPANELLA TOKYO（ザ カンパネラ 東京）」から新商品「ザ カンパネラ 抹茶」を販売いたします。

JR東京駅構内の「グランスタ東京」の期間限定店舗にて先行販売。

風味に優れた抹茶を選び、苦味と甘みの美味しさを追求した一品。

三層の抹茶ラング・ド・シャと抹茶のチョコレートが織り成す

芳醇な香りと贅沢な味わいが広がります。

■商品概要

厳選された素材

老舗の技術を受け継ぐ宇治抹茶を使用。

香り・旨み・渋みのバランスにこだわり丁寧に仕上げられた抹茶だけを厳選しています。

石臼でゆっくり挽いた宇治抹茶は、茶葉本来の繊細な風味を損なわず、生地にも上品な余韻を与えます。

ザ カンパネラ 抹茶

＜商品概要＞

商品名：ザ カンパネラ 抹茶

販売価格：8個入 1,680円(税込)

発売日：2026年6月29日(月)

ザ カンパネラ 3種詰合せ

＜商品概要＞

商品名：ザカンパネラ 3種詰合せ 20個入

販売価格：20個入(ショコラ4個 / 抹茶4個 / サブレ12個) 3,900円（税込）

発売日：2026年6月29日（月）

※一部店舗では、消費税の端数を切り上げて表示している場合がございます。

■先行販売 催事概要

＜催事＞

JR東京駅

場所：東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東日本東京駅1階 グランスタ東京（改札内）

期間：6月29日(月)から7月20日(月・祝)まで

■ザ カンパネラ 抹茶8個入 後日販売予定 店舗

＜常設店舗＞

※営業時間は店舗に準じますので事前にご確認くださいませ。

◆THE CAMPANELLA TOKYO 大丸東京店

店舗住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店１階ほっぺタウン

営業時間：10:00 ～20:00

期間：7月21日(火)より販売開始

◆THE CAMPANELLA TOKYO 羽田空港 特選洋菓子館店

・店舗住所：東京都大田区羽田空港3-3-2

第1ターミナル 2F マーケットプレイス 特選洋菓子館

営業時間：6:00~20:00

期間：7月21日(火)より販売開始

◆THE CAMPANELLA TOKYO 羽田空港 東京食賓館 時計台3番前店

・店舗住所： 東京都大田区羽田空港3-4-2

第2ターミナル 2F 国内線出発ロビー 東京食賓館 時計台3番前

営業時間：6:00~20:30

期間：7月21日(火)より販売開始

■ブランドコンセプト

中世のヨーロッパでは鐘は時を告げる音として、人々の暮らしの礎であっただけでなく、さまざまな祝祭日や婚礼など慶事を華やかに飾る歓びの音⾊でもありました。

CAMPANELLAとはイタリア語で「鐘」。

鐘の音が響き合い、風に流れるような軽やかな食感に由来し、贈る方と贈られる方の心が共鳴しあうようにという願いが込められています。

贈り物が人と人をつなぎ、心と心をつなぐ。

その時を祝福する鐘のようでありたいというのがブランドのコンセプトです。

＜企業概要＞

社名：株式会社アイル

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3

主要事業：「ザ カンパネラ 東京」「東京カンパネラ」をはじめとするお菓子の製造・販売ならびに研究・開発

代表者：田中 秀史

設立年月日：1980年10月

THE CAMPANELLA TOKYO HP：https://the-campanella.com

東京カンパネラ HP：https://tokyo-campanella.com

Instagram/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/tokyocampanella